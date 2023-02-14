Đúng dịp Valentine, Trường Tương Tư tung loạt poster, hé lộ sơ đồ mối quan hệ 'rối rắm' của Dương Tử với các nam chính

Sao quốc tế 14/02/2023 14:00

Mới đây, nhân dịp Valentine, đoàn phim Trường Tương Tư đã tung loạt ảnh poster của Dương Tử lần lượt cùng với các nam chính. Đồng thời, đoàn phim còn phát phúc lợi giới thiệu mối quan hệ rối rắm của Tiểu Yêu (Dương Tử) với từng nhân vật nam khiến khán giả vô cùng thích thú.

Trường Tương Tư được đánh giá là dự án bùng nổ do có sự góp mặt của nữ chính Dương Tử. Nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 90 này được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất và có lượng người hâm mộ hùng hậu. Bên cạnh đó, motif một nữ chính được xoay quanh bởi nhiều nam chính là yếu tố khiến dân tình tò mò, chờ đợi phim lên sóng.

Đúng dịp Valentine, Trường Tương Tư tung loạt poster, hé lộ sơ đồ mối quan hệ 'rối rắm' của Dương Tử với các nam chính - Ảnh 1

Mới đây, nhân dịp Valentine, đoàn phim Trường Tương Tư đã tung loạt ảnh poster của Dương Tử lần lượt cùng với các nam chính. Đồng thời, đoàn phim còn phát phúc lợi giới thiệu mối quan hệ rối rắm của Tiểu Yêu (Dương Tử) với từng nhân vật nam khiến khán giả vô cùng thích thú.

Theo đó, nhân vật Tiểu Yêu và Thương Huyền (Trương Vãn Ý) là huynh muội nương tựa nhau. Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) với Tiểu Yêu là tình yêu như chim liền cánh, cầm sắt hài hoà. Tiểu Yêu với Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) là vừa gặp đã quen, vô cùng ăn ý. Còn với Xích Thủy Phong Long (Vương Hoằng Nghị) là bạn bè, quân tử tương giao

Đúng dịp Valentine, Trường Tương Tư tung loạt poster, hé lộ sơ đồ mối quan hệ 'rối rắm' của Dương Tử với các nam chính - Ảnh 2Đúng dịp Valentine, Trường Tương Tư tung loạt poster, hé lộ sơ đồ mối quan hệ 'rối rắm' của Dương Tử với các nam chính - Ảnh 3Đúng dịp Valentine, Trường Tương Tư tung loạt poster, hé lộ sơ đồ mối quan hệ 'rối rắm' của Dương Tử với các nam chính - Ảnh 4Đúng dịp Valentine, Trường Tương Tư tung loạt poster, hé lộ sơ đồ mối quan hệ 'rối rắm' của Dương Tử với các nam chính - Ảnh 5

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Đúng dịp Valentine, Trường Tương Tư tung loạt poster, hé lộ sơ đồ mối quan hệ 'rối rắm' của Dương Tử với các nam chính - Ảnh 6

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

Dương Tử đậm chất cổ điển với mái tóc xoăn bồng bềnh trong Muốn Mãi Mãi Yêu

Dương Tử đậm chất cổ điển với mái tóc xoăn bồng bềnh trong Muốn Mãi Mãi Yêu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Dương Tử trong tạo hình tóc xoăn bồng bềnh trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu.

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