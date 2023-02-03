Khoảnh khắc chung khung hình của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu, netizen bật chế độ 'chê' vì điều này

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chung khung hình của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Trái với mong đợi, netizen bật chế độ chê vì điều này.

Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ Tình Yêu 199) do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vừa khai máy thời gian gần đây nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Chính vì thế những khoảnh khắc hậu trường của cặp đôi chính luôn được công chúng chú ý. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chung khung hình của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu. Trái với mong đợi, đa phần đều nhận về ý kiến trái chiều vì sự chênh lệch ngoại hình của cặp đôi. Nếu Phạm Thừa Thừa được khen ngợi nhan sắc thanh tú, tràn đầy sức sống thanh xuân thì Dương Tử bị chê khá dù so với bạn diễn. Nhiều người cho rằng dù đang cười, nhưng Dương Tử lại trông khá gượng gạo với gương mặt đơ cứng. Thậm chí, có ý kiến cho rằng hành động để mặt mộc trên phim trường của Dương Tử là nhằm ngầm thừa nhận bản thân đã động dao kéo.

Một số khác cho rằng, Dương Tử nên chuyển sang những vai diễn phù hợp với lứa tuổi hiện tại thay vì cứ mãi đóng những vai diễn nữ sinh ngọt ngào. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc Dương Tử khác lạ có thể chỉ là do đang tăng cân mà thôi.

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn. Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.

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