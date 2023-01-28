Rộ tin 'couple bánh kem' Dương Tử và Lưu Học Nghĩa chuẩn bị tái hợp trong một dự án cổ trang, netizen bàn tán xôn xao

Sao quốc tế 28/01/2023 19:01

Lùm xùm Dương Tử được Lưu Học Nghĩa đút bánh kem cho ăn chưa hạ nhiệt. Mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Dương Tư và Lưu Học Nghĩa chuẩn bị tái hợp trong dự án cổ trang Mị Thế Chi Tục.

Dương TửLưu Học Nghĩa vốn là bạn bè thân thiết nhiều năm, đã từng hợp tác trong Thanh Vân Chí, Long Châu Truyền Kỳ và Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết. Gần đây cả hai bị đồn hẹn hò khi trong dịp sinh nhật của Lưu Học Nghĩa, nam diễn viên đã đút bánh cho Dương Tử ăn.

Rộ tin 'couple bánh kem' Dương Tử và Lưu Học Nghĩa chuẩn bị tái hợp trong một dự án cổ trang, netizen bàn tán xôn xao - Ảnh 1

Lùm xùm Dương Tử được Lưu Học Nghĩa đút bánh kem cho ăn chưa hạ nhiệt. Mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin dự án cổ trang Mị Thế Chi Tục đang tiếp xúc với Dương Tư và Lưu Học Nghĩa. Nếu tin đồn cặp đôi đóng chính là sự thật nhiều khả năng sẽ tạo chemistry bùng nổ trên màn ảnh nhỏ.

Rộ tin 'couple bánh kem' Dương Tử và Lưu Học Nghĩa chuẩn bị tái hợp trong một dự án cổ trang, netizen bàn tán xôn xao - Ảnh 2

Nhiều khán giả đa phần đều không ủng hộ sự kết hợp lần này của Dương Tử và Lưu Học Nghĩa mà nhắc đến ‘drama đút bánh kem’ của cặp đôi. Theo đó, một hình ảnh do paparazzi chụp được tại nhà của Dương Tử, cho thấy Lưu Học Nghĩa đang đút bánh kem cho cô ăn một cách tình cảm. Nhiều tin đồn cả hai hẹn hò nổ ra. Tuy nhiên, Dương Tử và Lưu Học Nghĩa đã lên tiếng phủ nhận tin đồn yêu đương.

Rộ tin 'couple bánh kem' Dương Tử và Lưu Học Nghĩa chuẩn bị tái hợp trong một dự án cổ trang, netizen bàn tán xôn xao - Ảnh 3

Dương Tử cho rằng cô và Lưu Học Nghĩa vốn là bạn thân lâu năm. Trong dự tiệc sinh nhật Lưu Học Nghĩa, ngoài cô còn có một nhóm bạn khác. Lưu Học Nghĩa chỉ đưa miếng bánh kem để cô ngửi xem có mùi gì lạ hay không. Tuy nhiên, cư dân mạng lại chỉ trích cô nàng nói dối rằng mình chỉ ngửi bánh kem, và sau đó bị tung bằng chứng rằng thực chất nàng tiểu hoa đã ăn miếng bánh đó.

Rộ tin 'couple bánh kem' Dương Tử và Lưu Học Nghĩa chuẩn bị tái hợp trong một dự án cổ trang, netizen bàn tán xôn xao - Ảnh 4

Hiện tại, thông tin Dương Tử và Lưu Học Nghĩa nên duyên trong Mị Thế Chi Tục chỉ là đồn đoán nhưng vẫn gây tranh cãi dữ dội cộng đồng mạng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

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