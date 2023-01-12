Lý do Đàm Tùng Vận luôn đạt thành tích diễn xuất nổi trội nhưng chưa thể trở thành đỉnh lưu như Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba?

Đàm Tùng Vận bắt đầu được biết đến nhiều hơn sau bộ phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta với vai diễn Cảnh Cảnh. Vẻ ngoài đáng yêu, thanh khiết không gượng gạo của cô ghi điểm tuyệt đối với người xem, mặc cho khi đóng vai này thì nữ diễn viên đã ở độ tuổi U30. Không những thế cô nàng còn có khả năng truyền đạt cảm xúc qua ánh mắt.

Trong khi các tiểu hoa cùng lứa khác như Dương Tử , Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang mải mê với những dự án phim chiếu mạng, cổ trang ngôn tình thì Đàm Tùng Vận đã sớm chuyển hình. Các vai diễn của cô nàng được nhận xét là đa sắc màu và đều gặt hái thành công nhất định. Chỉ trong vòng 3 năm, Đàm Tùng Vận đã có 2 bộ phim có rating phá 2.0 lên sóng truyền hình. Cụ thể, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà tập 18 có rating khốc vân phút cao nhất là 2.6703, Hướng Gió Mà Đi là 2.003.

Dù có nhiều thành tích nổi trội, tuy nhiên, Đàm Tùng Vận lại có lưu lượng kém hơn Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhiều khán giả cho rằng nguyên do của việc này do Đàm Tùng Vận nổi tiếng sống kín tiếng, ít scandal, sức chịu chi của fandom cũng không bằng. Chính vì thế, đa phần những bộ phim của cô nàng phải nội dung hay thì mới kéo được nhiệt của khán giả. Cụ thể, trong dự án Hãy Gọi Tôi Là Tổng Tài, nội dung lại khá flop nên diễn xuất của Đàm Tùng Vận có tốt cách mấy cũng không gánh nổi nhiệt phim.

Dù không đi lên bằng chiêu trò, nhưng xét về thành tích thực, Đàm Tùng Vận vẫn đang đi lên bằng chính năng lực của mình. Hy vọng trong tương lai, nàng tiểu hoa sẽ có nhiều dự án bùng nổ hơn.