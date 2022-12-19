Vu Chính tiếp tục có phát ngôn gây sốc liên quan đến 'phiên vị' giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong một dự án tin đồn

Thời gian gần đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Đàm Tùng Vận sắp hợp tác cùng Hứa Khải trong dự án chuyển thể Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Chuyện không có gì để nói nếu mới đây, phát ngôn của ‘biên kịch vàng’ Vu Chính liên quan đến phiên vị của hai diễn viên Đàm Tùng Vận và Hứa Khải gây tranh cãi dữ dội.
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Thời gian gần đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Đàm Tùng Vận sắp hợp tác cùng Hứa Khải trong dự án chuyển thể Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Dù chỉ mới là lời đồn đoán nhưng đã nhận được khá nhiều lời phản đối của khán giả. Nguyên nhân lớn xuất phát từ việc tác giả Cửu Nguyệt Hi của tác phẩm gốc dính lùm xùm đạo văn cùng phát ngôn gây sốc ‘Viết sách không dựa vào thị hiếu của độc giả’. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên có thực lực nên dành thời gian và tâm sức cho những dự án tốt hơn.
Chuyện không có gì để nói nếu mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết về phát ngôn của ‘biên kịch vàng’ Vu Chính liên quan đến phiên vị của hai diễn viên Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Theo đó, một khán giả đã bình luận trong bài viết của Vu Chính cho rằng ‘gà cưng’ Hứa Khải của vị biên kịch đang đi khắp nơi để xé phiên vị. Ngay lập tức, Vu Chính đáp trả lại rằng phiên vị đã định sẵn không thể thay đổi. Thậm chí, vị biên kịch còn khẳng định diễn viên nhờ năng lực diễn xuất chứ không phải phiên vị, cho nên ‘gà cưng’ Hứa Khải của anh không thể xé phiên. Vị biên kịch còn cho biết bản thân rất yêu thích Đàm Tùng Vận và muốn hợp tác với cô.
Nhiều khán giả sau khi nghe phát ngôn trên đã không ngừng mỉa mai Vu Chính vì không biết ngượng miệng. Được biết, ngoài vai diễn trong Diên Hi Công Lược, Hứa Khải chưa có vai diễn nào đột phá và bị chê thậm tệ về diễn xuất. Gần đây nhất là dự án Định Luật Tình Yêu 80/20 đóng cùng lưu lượng hàng đầu Dương Mịch cũng không cứu vớt được, thậm chí flop thảm hại. Còn về phần Đàm Tùng Vận là tiểu hoa lứa 90 hàng đầu của Cbiz hiện nay. Ngoài nhan sắc ra thì diễn xuất tốt, danh tiếng không thể bàn cãi. Thế nên, xét về năng lực, Hứa Khải không thể nào xếp ngang hàng được với Đàm Tùng Vận.
Hiện tại, phát ngôn của Vu Chính về phiên vị của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vẫn còn gây tranh cãi cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.