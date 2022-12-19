Vu Chính tiếp tục có phát ngôn gây sốc liên quan đến 'phiên vị' giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong một dự án tin đồn

Sao quốc tế 19/12/2022 15:58

Thời gian gần đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Đàm Tùng Vận sắp hợp tác cùng Hứa Khải trong dự án chuyển thể Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Chuyện không có gì để nói nếu mới đây, phát ngôn của ‘biên kịch vàng’ Vu Chính liên quan đến phiên vị của hai diễn viên Đàm Tùng Vận và Hứa Khải gây tranh cãi dữ dội.

Thời gian gần đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Đàm Tùng Vận sắp hợp tác cùng Hứa Khải trong dự án chuyển thể Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Dù chỉ mới là lời đồn đoán nhưng đã nhận được khá nhiều lời phản đối của khán giả. Nguyên nhân lớn xuất phát từ việc tác giả Cửu Nguyệt Hi của tác phẩm gốc dính lùm xùm đạo văn cùng phát ngôn gây sốc ‘Viết sách không dựa vào thị hiếu của độc giả’. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên có thực lực nên dành thời gian và tâm sức cho những dự án tốt hơn.

Vu Chính tiếp tục có phát ngôn gây sốc liên quan đến 'phiên vị' giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong một dự án tin đồn - Ảnh 1
Rộ tin Đàm Tùng Vận sắp hợp tác cùng Hứa Khải trong dự án chuyển thể Em Đẹp Hơn Ánh Sao - Ảnh: Internet

Chuyện không có gì để nói nếu mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết về phát ngôn của ‘biên kịch vàng’ Vu Chính liên quan đến phiên vị của hai diễn viên Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Theo đó, một khán giả đã bình luận trong bài viết của Vu Chính cho rằng ‘gà cưng’ Hứa Khải của vị biên kịch đang đi khắp nơi để xé phiên vị. Ngay lập tức, Vu Chính đáp trả lại rằng phiên vị đã định sẵn không thể thay đổi. Thậm chí, vị biên kịch còn khẳng định diễn viên nhờ năng lực diễn xuất chứ không phải phiên vị, cho nên ‘gà cưng’ Hứa Khải của anh không thể xé phiên. Vị biên kịch còn cho biết bản thân rất yêu thích Đàm Tùng Vận và muốn hợp tác với cô.

Vu Chính tiếp tục có phát ngôn gây sốc liên quan đến 'phiên vị' giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong một dự án tin đồn - Ảnh 2
Vu Chính cho rằng 'gà cưng' Hứa Khải có năng lực diễn xuất không phải nhờ phiên vị - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả sau khi nghe phát ngôn trên đã không ngừng mỉa mai Vu Chính vì không biết ngượng miệng. Được biết, ngoài vai diễn trong Diên Hi Công Lược, Hứa Khải chưa có vai diễn nào đột phá và bị chê thậm tệ về diễn xuất. Gần đây nhất là dự án Định Luật Tình Yêu 80/20 đóng cùng lưu lượng hàng đầu Dương Mịch cũng không cứu vớt được, thậm chí flop thảm hại. Còn về phần Đàm Tùng Vận là tiểu hoa lứa 90 hàng đầu của Cbiz hiện nay. Ngoài nhan sắc ra thì diễn xuất tốt, danh tiếng không thể bàn cãi. Thế nên, xét về năng lực, Hứa Khải không thể nào xếp ngang hàng được với Đàm Tùng Vận.

Vu Chính tiếp tục có phát ngôn gây sốc liên quan đến 'phiên vị' giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong một dự án tin đồn - Ảnh 3
Trên thực tế, xét về năng lực, Hứa Khải không thể nào xếp ngang hàng được với Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Hiện tại, phát ngôn của Vu Chính về phiên vị của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vẫn còn gây tranh cãi cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đàm Tùng Vận 'lái máy bay' với Vương Khải trong dự án 'bản sao' Bao La Vùng Trời của TVB khiến fan háo hức mong chờ

Đàm Tùng Vận 'lái máy bay' với Vương Khải trong dự án 'bản sao' Bao La Vùng Trời của TVB khiến fan háo hức mong chờ

Sau dự án Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, Đàm Tùng tiếp tục trở lại màn ảnh với dự án Hướng Theo Chiều Gió đóng chính cùng Vương Khải. Được biết, bộ phim được được xem là bản sao của Bao La Vùng Trời từng nổi đình đám ở TVB.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Hứa Khải Vu Chính sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Đàm Tùng Vận 'lái máy bay' với Vương Khải trong dự án 'bản sao' Bao La Vùng Trời của TVB khiến fan háo hức mong chờ

Đàm Tùng Vận 'lái máy bay' với Vương Khải trong dự án 'bản sao' Bao La Vùng Trời của TVB khiến fan háo hức mong chờ

Là tiểu hoa cùng lứa, Đàm Tùng Vận làm được một điều mà lưu lượng như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba phải theo sau học hỏi?

Là tiểu hoa cùng lứa, Đàm Tùng Vận làm được một điều mà lưu lượng như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba phải theo sau học hỏi?

'Tình cũ' Đàm Tùng Vận hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê, diện mạo hiện tại gây chú ý

'Tình cũ' Đàm Tùng Vận hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê, diện mạo hiện tại gây chú ý

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế?

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế?

Netizen tiết lộ bằng chứng chứng minh Triệu Lộ Tư vượt mặt 'đàn chị' Dương Tử, Đàm Tùng Vận thắng giải 'Nữ Thần Kim Ưng' năm nay?

Netizen tiết lộ bằng chứng chứng minh Triệu Lộ Tư vượt mặt 'đàn chị' Dương Tử, Đàm Tùng Vận thắng giải 'Nữ Thần Kim Ưng' năm nay?

Rộ tin Hứa Khải nên duyên với Đàm Tùng Vận trong Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em khiến dân tình bật chế động 'hóng'

Rộ tin Hứa Khải nên duyên với Đàm Tùng Vận trong Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em khiến dân tình bật chế động 'hóng'

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 5 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 42 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng