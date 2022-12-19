Vu Chính tiếp tục có phát ngôn gây sốc liên quan đến 'phiên vị' giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong một dự án tin đồn

Thời gian gần đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Đàm Tùng Vận sắp hợp tác cùng Hứa Khải trong dự án chuyển thể Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Dù chỉ mới là lời đồn đoán nhưng đã nhận được khá nhiều lời phản đối của khán giả. Nguyên nhân lớn xuất phát từ việc tác giả Cửu Nguyệt Hi của tác phẩm gốc dính lùm xùm đạo văn cùng phát ngôn gây sốc ‘Viết sách không dựa vào thị hiếu của độc giả’. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên có thực lực nên dành thời gian và tâm sức cho những dự án tốt hơn.

Rộ tin Đàm Tùng Vận sắp hợp tác cùng Hứa Khải trong dự án chuyển thể Em Đẹp Hơn Ánh Sao - Ảnh: Internet

Chuyện không có gì để nói nếu mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết về phát ngôn của ‘biên kịch vàng’ Vu Chính liên quan đến phiên vị của hai diễn viên Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Theo đó, một khán giả đã bình luận trong bài viết của Vu Chính cho rằng ‘gà cưng’ Hứa Khải của vị biên kịch đang đi khắp nơi để xé phiên vị. Ngay lập tức, Vu Chính đáp trả lại rằng phiên vị đã định sẵn không thể thay đổi. Thậm chí, vị biên kịch còn khẳng định diễn viên nhờ năng lực diễn xuất chứ không phải phiên vị, cho nên ‘gà cưng’ Hứa Khải của anh không thể xé phiên. Vị biên kịch còn cho biết bản thân rất yêu thích Đàm Tùng Vận và muốn hợp tác với cô.