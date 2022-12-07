Đàm Tùng Vận 'lái máy bay' với Vương Khải trong dự án 'bản sao' Bao La Vùng Trời của TVB khiến fan háo hức mong chờ

Sau dự án Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, Đàm Tùng tiếp tục trở lại màn ảnh với dự án Hướng Theo Chiều Gió đóng chính cùng Vương Khải. Được biết, bộ phim được được xem là bản sao của Bao La Vùng Trời từng nổi đình đám ở TVB.

Hướng Theo Chiều Gió do Đàm Tùng Vận và Vương Khải đóng chính được xem là bản sao của Bao La Vùng Trời của TVB - Ảnh: Internet

Hướng Theo Chiều Gió là một trong 100 dự án truyền hình trọng điểm của cục quản lý và phát thanh điện ảnh truyền hình, được hợp tác với hãng hàng không Hạ Môn, dựa trên 12 sự kiện có thật của ngành hàng không. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật: phó bộ trưởng bộ phận vận tải hành khách hãng hàng không Lộc Châu – Cố Nam Đình (Vương Khải) và nhân viên tổ bay Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận). Trình Tiêu từ nhỏ có ước mơ trở thành phi công, tuy nhiên vì một vài biến cố đã khiến cô trở thành một quan sát viên. Trong quá trình làm việc, cô đã trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở và đã có những cái nhìn sâu sắc và ý nghĩa của nghề phi công. Bên cạnh đó là chuyện tình yêu của Trình Tiêu và Cố Nam Đình từ ‘không đội trời chung’ tới quen biết và nói lời yêu thương.