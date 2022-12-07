Đàm Tùng Vận 'lái máy bay' với Vương Khải trong dự án 'bản sao' Bao La Vùng Trời của TVB khiến fan háo hức mong chờ

Sau dự án Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, Đàm Tùng tiếp tục trở lại màn ảnh với dự án Hướng Theo Chiều Gió đóng chính cùng Vương Khải. Được biết, bộ phim được được xem là bản sao của Bao La Vùng Trời từng nổi đình đám ở TVB.
- 'Tình cũ' Đàm Tùng Vận hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê, diện mạo hiện tại gây chú ý
- Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế?
Sau dự án Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, Đàm Tùng tiếp tục trở lại màn ảnh với dự án Hướng Theo Chiều Gió đóng chính cùng Vương Khải. Được biết, bộ phim được được xem là bản sao của Bao La Vùng Trời từng nổi đình đám ở TVB.
Hướng Theo Chiều Gió là một trong 100 dự án truyền hình trọng điểm của cục quản lý và phát thanh điện ảnh truyền hình, được hợp tác với hãng hàng không Hạ Môn, dựa trên 12 sự kiện có thật của ngành hàng không. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật: phó bộ trưởng bộ phận vận tải hành khách hãng hàng không Lộc Châu – Cố Nam Đình (Vương Khải) và nhân viên tổ bay Trình Tiêu (Đàm Tùng Vận). Trình Tiêu từ nhỏ có ước mơ trở thành phi công, tuy nhiên vì một vài biến cố đã khiến cô trở thành một quan sát viên. Trong quá trình làm việc, cô đã trải qua muôn vàn khó khăn trắc trở và đã có những cái nhìn sâu sắc và ý nghĩa của nghề phi công. Bên cạnh đó là chuyện tình yêu của Trình Tiêu và Cố Nam Đình từ ‘không đội trời chung’ tới quen biết và nói lời yêu thương.
Được biết, biên kịch đã mất 5 năm để mài dũa kịch bản qua sự chỉ dẫn của những cố vấn chuyên nghiệp đã giải đáp thắc mắc toàn bộ những điều liên quan đến hãng hàng không. Trong giai đoạn trau chuốt kịch bản, có giảng viên hàng không loại C quốc gia tư vấn kịch bản, sàng lọc những sự kiện có thật tạo ra nhiều tình huống kịch tính, thắt mở về ngành hàng không dân dụng. Ngoài ra, phim còn là câu chuyện kể về những con người từ nhiều ngành nghề khác nhau với hoàn cảnh, vị trí khác nhau trong ngành như tiếp viên hàng không, nhân viên mặt đất, nhân viên bảo dưỡng máy bay... qua đó, lột tả những mặt khuất còn ẩn giấu của ngành. Đây là bộ phim hiếm hoi được quay trong cabin thực tập chuyên nghiệp của phi công, tái hiện chân thực 100% cảnh đào tạo của phi hành đoàn.
Trước đó, khi tung poster phim, qua trang phục có thể thấy, Vương Khải và Đàm Tùng Vận đều là những phi công trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Đặc biệt, nét trưởng thành của Đàm Tùng Vận đã khiến cư dân mạng không khỏi mong chờ sự xuất hiện của cô nàng xem có hoàn toàn khác biệt, bước ra khỏi nét đáng yêu, thanh xuân thường thấy hay không.
Bộ phim dự kiến lên sóng vào quý 4 năm 2022 khiến các khán giả không khỏi háo hức mong đợi bộ phim Hướng Theo Chiều Gió của Đàm Tùng Vận và Vương Khải chính thức lên sóng.