Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ sở hữu cặp má 'bánh bao': Triệu Lộ Tư được khen ngợi là 'Tiểu Triệu Lệ Dĩnh', Đàm Tùng Vận có khuôn mặt 'siêu hack tuổi'

Chỉ trong vào vài năm, Triệu Lộ Tư từ một diễn viên chỉ đóng webdrama kinh phí thấp vươn lên trở thành mỹ nhân cổ trang đắt giá của màn ảnh Trung Quốc. Cô nàng từng được khen ngợi là "tiểu Triệu Lệ Dĩnh " vì sở hữu khuôn mặt tròn, má bánh bao cute và chuyên đóng dạng vai tinh nghịch, dễ thương.

Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lộ Tư vẫn đang là một trong những ngôi sao hậu 95 đang lên của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt đáng yêu cùng nụ cười toả nắng, Triệu Lộ Tư dễ dàng đốn tim khán giả bởi sự hài hước, nhí nhảnh của mình.

Triệu Lộ Tư đang gây sốt nhờ diễn xuất tiến bộ trong Tinh Hán Xán Lạn. Nữ diễn viên thể hiện hình ảnh một Niệu Niệu nghịch ngợm nhưng không kém phần đáng yêu với đôi má phúng phính.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh được biết đến là một trong những mỹ nhân không tuổi bậc nhất của showbiz Hoa Ngữ. Sở hữu khuôn mặt tròn, cùng đôi mắt long lanh, Triệu Lệ Dĩnh ghi dấu ấn với khán giả bởi sự dễ thương, đơn thuần trong vai Sam Sam. Dù trên phim hay ngoài đời, đôi má của cô vẫn luôn khiến khán giả mê mệt.

Không có nét đẹp sắc sảo nhưng khuôn mặt tròn xoe của Triệu Lệ Dĩnh dễ khiến người đối diện có thiện cảm. Cặp má bầu bĩnh cũng giúp nữ diễn viên dễ dàng vào vai Tiết Sam Sam cute hết cỡ, ham ăn trong Sam Sam Đến Rồi.

Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Đàm Tùng Vận dù đã ngoài 30 tuổi nhưng có ngoại hình trẻ trung bất chấp thời gian. Đây cũng chính là lý do cô dễ dàng đảm nhận vai nữ sinh trung học không bị lố trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.

Nhờ vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt "siêu hack tuổi" nên dù đóng với những bạn diễn kém tuổi, Đàm Tùng Vận vẫn có thể kết hợp ăn ý.

Nhan sắc "em gái nhà bên" cùng cặp má bánh bao, ánh mắt ngây thơ giúp Đàm Tùng Vận trở thành diễn viên nữ được yêu thích hàng đầu, hiếm khi vướng vào những scandal gây tranh cãi.

Dương Tử

Dương Tử - Ảnh: Internet

Gia nhập làng giải trí từ khi còn rất nhỏ, Dương Tử được biết đến là một cô nhóc khá mũm mĩm cùng cặp má bánh bao xinh xắn. Tuy nhiên càng lớn, cô nàng lại càng khiến khán giả phải trầm trồ bởi màn dậy thì vô cùng thành công của mình.

Mặc dù cân nặng của cô vẫn là vấn đề gây tranh cãi, bởi được biết cô nàng ăn uống rất thoải mái nên cân nặng lên xuống cũng vô cùng thất thường. Nhưng mỗi khi xuất hiện trong phim mới, cô nàng vẫn khiến các fan phổng mũi vì những tạo hình đẹp lung linh và thân hình cân đối của mình.