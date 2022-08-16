Triệu Lộ Tư nổi hơn nhờ Tinh Hán Xán Lạn nhưng vẫn không được lòng khán giả vì quá nhiều tai tiếng? Netizen ngán ngẩm 'Nổi nhờ được push thì cũng chả hay ho gì đâu'

Trong những năm trở lại đây, Triệu Lộ Tư tạo được danh tiếng nhanh chóng với nhiều vai tiểu bạo thoát vòng như Trần Thiên Thiên, Trường Ca Hành, Tinh Hán Xán Lạn. Trong thời gian sắp tới, cô nàng còn có hai bộ phim hiện đại là Hậu Lãng và Vụng Trộm Không Thể Giấu. Với nhiều tín hiệu khả quan, nữ diễn viên sinh năm 1995 được đánh giá là rộng đường diễn xuất nhất trong lứa diễn viên trẻ hiện nay.

Nổi tiếng là vậy nhưng Triệu Lộ Tư vẫn thường xuyên bị mỉa mai vì quá khứ nhiều drama. Được biết, Triệu Lộ Phi từng bị khán giả tẩy chay vì nhiều lần "trượt tay" like bài đăng "dìm hàng" đồng nghiệp. Việc này khiến Triệu Lộ Tư dính dáng với hai lưu lượng là Ngô Tuyên Nghi và Cúc Tịnh Y cùng một lúc.

Trong năm 2022, Triệu Lộ Tư đã có tới hai bộ phim cổ trang lên sóng là Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn. Cả hai tác phẩm đều nhanh chóng đạt được những thành tích nhất định, đặc biệt là sự bùng nổ ngoài kỳ vọng của Tinh Hán Xán Lạn giúp tên tuổi của Triệu Lộ Tư chưa từng nguội đi kể từ khi phim lên sóng.

Nổi tiếng là vậy nhưng Triệu Lộ Tư vẫn thường xuyên bị mỉa mai vì quá khứ nhiều drama - Ảnh: Internet

Bên cạnh đời tư lắm bê bối, Triệu Lộ Tư cũng khiến khán giả nhiều lần thất vọng về khả năng diễn xuất. Mặc dù được ưu ái trao cho nhiều dự án lớn của các nền tảng nhưng cô nàng vẫn tỏ ra hạn chế trong việc đa dạng hóa kiểu vai. Lần đầu tiên vào vai nữ cường của Triệu Lộ Tư là trong Thả Thí Thiên Hạ nhưng dường như quyết định này đã khiến cô nàng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

- Thực tế là Triệu Lộ Tư là tiểu hoa 95 được push nhiều nhất, các phim đóng đều tập trung vào nữ chính, đóng cùng diễn viên nam nổi hơn nên tuy bị chê cười nhiều nhưng thực tế cô này có khả năng vững chắc vị trí top 1 dàn diễn viên trẻ hiện tại thật.

- Nổi tiếng thoát vòng là nhờ trượt tay, slogan làm nên thương hiệu "không làm hại ai không cần phải không vui". Tác phẩm đại bạo thành danh sau 1 đêm là nhờ "thích" đồng nghiệp thôi.

- "Nổi" nhờ được push, thoát vòng nhờ liên hoàn trượt tay thì cũng chả hay ho gì đâu. Tiểu hoa 95 đến giờ vẫn ngang ngang cạnh tranh nhau, chưa ai vượt hẳn ai thì đừng có mua bài vội

- Cô này được đầu tư mạnh, hầu như phim nào đóng thì chỉ xoay quanh cô, không lạc lối pr cho tuyến nhân vật khác nên sớm hay muộn thì cũng nổi tiếng mà thôi. Đợt Tinh Hán Xán Lạn là cũng ok rồi, không pr lố lăng rẻ tiền nữa. Nói chung vẫn khá là thiện cảm.

Mong rằng trong thời gian sắp tới, Triệu Lộ Tư sẽ nâng cao khả năng diễn xuất hơn để nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả.