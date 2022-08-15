So bì mức độ phản ứng hóa học của Triệu Lộ Tư và các nam thần trên phim: Triệu Lộ Tư với Ngô Lỗi khiến dân tình ‘quắn quéo’, ngược lại với Dương Dương thì rất ngượng

Sao quốc tế 15/08/2022 23:07

Triệu Lộ Tư rất dễ tạo chemistry với các bạn diễn nam của mình, cho dù cô hợp tác với bất kỳ nam thần nào cũng có thể tạo ra được “tia lửa tình”.

Ngô Lỗi (Tinh Hán Xán Lạn)

So bì mức độ phản ứng hóa học của Triệu Lộ Tư và các nam thần trên phim: Triệu Lộ Tư với Ngô Lỗi khiến dân tình ‘quắn quéo’, ngược lại với Dương Dương thì rất ngượng - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

 

Chemistry giữa Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được dân tình đánh giá là cực mạnh, đặc biệt là trong một phân cảnh trị thương đã khiến nhiều netizen phải “sôi sùng sục” vì sự ái muội mập mờ trong phim.

Một người như một con sói đói có thân hình cường tráng nhưng lại dịu dàng, trong mắt toàn là dục vọng chiếm hữu. Một người như một con thỏ con không hề hay biết gì chỉ chuyên tâm chữa trị vết thương.

Dương Dương (Thả Thí Thiên Hạ)

So bì mức độ phản ứng hóa học của Triệu Lộ Tư và các nam thần trên phim: Triệu Lộ Tư với Ngô Lỗi khiến dân tình ‘quắn quéo’, ngược lại với Dương Dương thì rất ngượng - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư và Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

 

Lửa tình của Triệu Lộ Tư và Dương Dương trong phim rất yếu khiến cho người xem như mình chẳng hề có cảm xúc nhộn nhạo gì cả. Thậm chí khi diễn cảnh hôn, Triệu Lộ Tư đóng cũng rất là ngượng, còn Dương Dương chỉ nhập tâm một chút. Nhiều netizen cảm thấy hai người nào giống tình nhân, giống một cặp huynh muội hơn ý chứ.

Lưu Vũ Ninh (Trường Ca Hành)

So bì mức độ phản ứng hóa học của Triệu Lộ Tư và các nam thần trên phim: Triệu Lộ Tư với Ngô Lỗi khiến dân tình ‘quắn quéo’, ngược lại với Dương Dương thì rất ngượng - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh trong Trường Ca Hành - Ảnh: Internet

 

Lưu Vũ Ninh chắc chắn là một trong nhưng bạn diễn kinh điển nhất của Triệu Lộ Tư, thậm chí couple của hai người còn vượt qua cả nam nữ chính của phim. Chuyện tình giữa một nàng công chúa “thỏ trắng” và chàng sát thủ “sói xám” quả thực rất đáng yêu, mình rất muốn cả hai cùng hợp tác với nhau trong một bộ phim khác.

Lâm Vũ Thân (Yêu Em Từ Dạ Dày)

So bì mức độ phản ứng hóa học của Triệu Lộ Tư và các nam thần trên phim: Triệu Lộ Tư với Ngô Lỗi khiến dân tình ‘quắn quéo’, ngược lại với Dương Dương thì rất ngượng - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư và Lâm Vũ Thân trong Yêu Em Từ Dạ Dày - Ảnh: Internet

 

Cảnh hôn của Triệu Lộ Tư và ông chú quyến rũ Lâm Vũ Thân trong phim rất “bạo”, thậm chí còn có một cảnh “hót hòn hòn” bị cắt đi nhưng lại được share rất nhiều trên Weibo, đây mới đúng là nụ hôn của người trường thành. Các từ khóa như “Lâm Vũ Thân hôn đỉnh quá”, “Lâm Vũ Thân đẹp trai quá” trở thành từ khóa nóng được tìm kiếm nhiều trên Weibo.

Tiêu Chiến (Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi)

So bì mức độ phản ứng hóa học của Triệu Lộ Tư và các nam thần trên phim: Triệu Lộ Tư với Ngô Lỗi khiến dân tình ‘quắn quéo’, ngược lại với Dương Dương thì rất ngượng - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư và Tiêu Chiến trong Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi - Ảnh: Internet

 

Trong phim, nữ diễn viên thành đôi với nam chính Cốc Gia Thành, nhưng nhiều khán giả thấy cô và nam phụ Tiêu Chiến hợp với nhau hơn đó. Bởi vì trong Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi, vai diễn vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm của Tiêu Chiến là một người dịu dàng, thâm tình lại còn phong độ, thật sự rất đẹp trai.

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Dương Ngô Lỗi Tiêu Chiến Lưu Vũ Ninh

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