'Tinh Hán Xán Lạn' của Triệu Lộ Tư đẩy nhanh tiến độ 'kết thúc' sớm hơn dự kiến, 'Ngọc Cốt Dao' của Tiêu Chiến sẽ thế chỗ lên sóng?

Sao quốc tế 15/08/2022 09:37

Mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin cho biết vào tuần sau nền tảng phát sóng trực tuyến Tencent có khả năng sẽ đẩy nhanh tiến độ chiếu bộ phim Tinh Hán Xán Lạn.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin cho biết vào tuần sau nền tảng phát sóng trực tuyến Tencent có khả năng sẽ đẩy nhanh tiến độ chiếu bộ phim Tinh Hán Xán Lạn.

Theo nhiều nguồn tin, bộ phim do Ngô LỗiTriệu Lộ Tư đóng chính có thể sẽ được mở khóa hội viên, theo đó hội viên Vip sẽ được coi hết một lúc đến tập cuối vào tuần sau thay vì đến 30/8 mới kết thúc như lịch thông báo trước đó.

'Tinh Hán Xán Lạn' của Triệu Lộ Tư đẩy nhanh tiến độ 'kết thúc' sớm hơn dự kiến, 'Ngọc Cốt Dao' của Tiêu Chiến sẽ thế chỗ lên sóng? - Ảnh 1
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

 

Tinh Hán Xán Lạn sẽ bước vào giai đoạn “ ngược ” khi Lăng Bất Nghi quyết định chọn trả thù cho Hoắc gia ngay trước ngày thành hôn của mình cùng Thiếu Thương dù biết làm vậy đồng nghĩa với việc sẽ mất nàng. Có thể thấy, sự qua đời của Hoắc Quân Hoa, sự đứt đoạn trong manh mối điều tra về vụ án năm xưa đã đẩy Lăng Bất Nghi bước vào nỗi đau tột cùng khiến anh không còn tỉnh táo được nữa, từ đó khiến anh quyết định đến nhà họ Lăng để đòi lại mối thù năm xưa tại cô thành.

'Tinh Hán Xán Lạn' của Triệu Lộ Tư đẩy nhanh tiến độ 'kết thúc' sớm hơn dự kiến, 'Ngọc Cốt Dao' của Tiêu Chiến sẽ thế chỗ lên sóng? - Ảnh 2
Tinh Hán Xán Lạn sẽ bước vào giai đoạn “ ngược ” - Ảnh: Internet

 

Nếu Tinh Hán Xán Lạn kết thúc phát sóng vào tuần sau, bộ phim được cho sẽ nối tiếp lên sóng chính là một drama cổ trang khác cũng rất được khán giả đón đợi đó là Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính

Được biết phim ‘Ngọc Cốt Dao’ có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt, được chỉ đạo bởi đạo diễn Tưởng Gia Tuấn và do Tencent sản xuất.

'Tinh Hán Xán Lạn' của Triệu Lộ Tư đẩy nhanh tiến độ 'kết thúc' sớm hơn dự kiến, 'Ngọc Cốt Dao' của Tiêu Chiến sẽ thế chỗ lên sóng? - Ảnh 3
Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

 

Nội dung phim kể về chuyện tình giữa Chu Nhan, quận chúa tộc Xích thuộc vương triều Không Tang và sư phụ của cô Thời Ảnh. Trong khi Chu Nhan là một cô gái có tích cách hoạt bát tươi sáng thì ngược lại Thời Ảnh lại là một người cao ngạo lạnh lùng. Cặp đôi tuy mang tính cách tương phản nhưng trải qua nhiều thăng trầm và những biến chuyển của cuộc đời đã phải lòng nhau.

Điểm mặt 5 bộ phim của Triệu Lộ Tư có điểm douban cao nhất: Tinh Hán Xán Lạn ‘vượt mặt’ Trần Thiên Thiên với con số ngất ngưỡng

Điểm mặt 5 bộ phim của Triệu Lộ Tư có điểm douban cao nhất: Tinh Hán Xán Lạn ‘vượt mặt’ Trần Thiên Thiên với con số ngất ngưỡng

Từ khi trở nên nổi tiếng nhờ vào Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn cho tới nay thì Tinh Hán Xán Lạn chính là tác phẩm có danh tiếng tốt nhất của Triệu Lộ Tư, hơn hẳn so với Thả Thí Thiên Hạ kết hợp với Dương Dương trước đó. Cùng điểm qua 5 bộ phim có điểm douban cao nhất của Triệu Lộ Tư nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Tiêu Chiến sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt 5 bộ phim của Triệu Lộ Tư có điểm douban cao nhất: Tinh Hán Xán Lạn ‘vượt mặt’ Trần Thiên Thiên với con số ngất ngưỡng

Điểm mặt 5 bộ phim của Triệu Lộ Tư có điểm douban cao nhất: Tinh Hán Xán Lạn ‘vượt mặt’ Trần Thiên Thiên với con số ngất ngưỡng

Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của các mỹ nhân Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh dành cho nam phụ không tiếng tăm, Triệu Lộ Tư có phản ứng hóa học cực ngọt, Tôn Lệ ‘phim giả tình thật’ sau nụ hôn màn ảnh

Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của các mỹ nhân Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh dành cho nam phụ không tiếng tăm, Triệu Lộ Tư có phản ứng hóa học cực ngọt, Tôn Lệ ‘phim giả tình thật’ sau nụ hôn màn ảnh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong trang phục tân nương: Triệu Lệ Dĩnh ‘hóa ngọt ngào thành kiêu sa’, trang phục cưới Triệu Lộ Tư cứu được nội dung phim

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong trang phục tân nương: Triệu Lệ Dĩnh ‘hóa ngọt ngào thành kiêu sa’, trang phục cưới Triệu Lộ Tư cứu được nội dung phim

Những cặp đôi Hoa Ngữ ‘đẹp đôi nhưng khó thành đôi’: Dương Tử và Đặng Luân khá hợp nhưng một trong hai dính bê bối, Triệu Lộ Tư có 'gu lạ' nên khó thành với Ngô Lỗi

Những cặp đôi Hoa Ngữ ‘đẹp đôi nhưng khó thành đôi’: Dương Tử và Đặng Luân khá hợp nhưng một trong hai dính bê bối, Triệu Lộ Tư có 'gu lạ' nên khó thành với Ngô Lỗi

Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư bất ngờ lọt hot search Weibo khi diễn cảnh khóc, netizen thả cơn mưa lời khen 'Lộ Tư không ngừng tiếp thu ý kiến của mọi người nên diễn ngày càng tiến bộ hơn'

Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư bất ngờ lọt hot search Weibo khi diễn cảnh khóc, netizen thả cơn mưa lời khen 'Lộ Tư không ngừng tiếp thu ý kiến của mọi người nên diễn ngày càng tiến bộ hơn'

Cùng được 'Hàn tiến', bùng nổ tranh cãi phim của Triệu Lộ Tư hay phim của Ngu Thư Hân được lòng khán giả quốc tế hơn?

Cùng được 'Hàn tiến', bùng nổ tranh cãi phim của Triệu Lộ Tư hay phim của Ngu Thư Hân được lòng khán giả quốc tế hơn?

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 22 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 47 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 28 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI