'Tinh Hán Xán Lạn' của Triệu Lộ Tư đẩy nhanh tiến độ 'kết thúc' sớm hơn dự kiến, 'Ngọc Cốt Dao' của Tiêu Chiến sẽ thế chỗ lên sóng?

Mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin cho biết vào tuần sau nền tảng phát sóng trực tuyến Tencent có khả năng sẽ đẩy nhanh tiến độ chiếu bộ phim Tinh Hán Xán Lạn.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin cho biết vào tuần sau nền tảng phát sóng trực tuyến Tencent có khả năng sẽ đẩy nhanh tiến độ chiếu bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Theo nhiều nguồn tin, bộ phim do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính có thể sẽ được mở khóa hội viên, theo đó hội viên Vip sẽ được coi hết một lúc đến tập cuối vào tuần sau thay vì đến 30/8 mới kết thúc như lịch thông báo trước đó.

Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Tinh Hán Xán Lạn sẽ bước vào giai đoạn “ ngược ” khi Lăng Bất Nghi quyết định chọn trả thù cho Hoắc gia ngay trước ngày thành hôn của mình cùng Thiếu Thương dù biết làm vậy đồng nghĩa với việc sẽ mất nàng. Có thể thấy, sự qua đời của Hoắc Quân Hoa, sự đứt đoạn trong manh mối điều tra về vụ án năm xưa đã đẩy Lăng Bất Nghi bước vào nỗi đau tột cùng khiến anh không còn tỉnh táo được nữa, từ đó khiến anh quyết định đến nhà họ Lăng để đòi lại mối thù năm xưa tại cô thành.

Tinh Hán Xán Lạn sẽ bước vào giai đoạn “ ngược ” - Ảnh: Internet Nếu Tinh Hán Xán Lạn kết thúc phát sóng vào tuần sau, bộ phim được cho sẽ nối tiếp lên sóng chính là một drama cổ trang khác cũng rất được khán giả đón đợi đó là Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính Được biết phim ‘Ngọc Cốt Dao’ có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt, được chỉ đạo bởi đạo diễn Tưởng Gia Tuấn và do Tencent sản xuất. Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Nội dung phim kể về chuyện tình giữa Chu Nhan, quận chúa tộc Xích thuộc vương triều Không Tang và sư phụ của cô Thời Ảnh. Trong khi Chu Nhan là một cô gái có tích cách hoạt bát tươi sáng thì ngược lại Thời Ảnh lại là một người cao ngạo lạnh lùng. Cặp đôi tuy mang tính cách tương phản nhưng trải qua nhiều thăng trầm và những biến chuyển của cuộc đời đã phải lòng nhau.

Điểm mặt 5 bộ phim của Triệu Lộ Tư có điểm douban cao nhất: Tinh Hán Xán Lạn ‘vượt mặt’ Trần Thiên Thiên với con số ngất ngưỡng Từ khi trở nên nổi tiếng nhờ vào Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn cho tới nay thì Tinh Hán Xán Lạn chính là tác phẩm có danh tiếng tốt nhất của Triệu Lộ Tư, hơn hẳn so với Thả Thí Thiên Hạ kết hợp với Dương Dương trước đó. Cùng điểm qua 5 bộ phim có điểm douban cao nhất của Triệu Lộ Tư nhé!

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