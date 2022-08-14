Điểm mặt 5 bộ phim của Triệu Lộ Tư có điểm douban cao nhất: Tinh Hán Xán Lạn ‘vượt mặt’ Trần Thiên Thiên với con số ngất ngưỡng

Sao quốc tế 14/08/2022 23:02

Từ khi trở nên nổi tiếng nhờ vào Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn cho tới nay thì Tinh Hán Xán Lạn chính là tác phẩm có danh tiếng tốt nhất của Triệu Lộ Tư, hơn hẳn so với Thả Thí Thiên Hạ kết hợp với Dương Dương trước đó. Cùng điểm qua 5 bộ phim có điểm douban cao nhất của Triệu Lộ Tư nhé!

Điều Tuyệt Vời Nhất - Douban 6,1 điểm

Điểm mặt 5 bộ phim của Triệu Lộ Tư có điểm douban cao nhất: Tinh Hán Xán Lạn ‘vượt mặt’ Trần Thiên Thiên với con số ngất ngưỡng - Ảnh 1
Điều Tuyệt Vời NhấtẢnh: Internet

 

Bộ phim kể về nữ chính Bối Nhĩ Đóa (Triệu Lộ Tư) vì bất đắc dĩ phải tham gia một chương trình ghép đôi, vô tình gặp được Diệp Trừ Vi, nhà chế tác đàn violin đẳng cấp thế giới có gia thế hiển hách. Để tránh cho chương trình bị vạch trần, cặp đôi Bối - Diệp bắt đầu cuộc sống chung nhà vừa ồn ào vừa vui nhộn, cặp đôi oan gia không hẹn mà cùng rơi vào bể đường ngọt ngào kỳ diệu.

Đây là tác phẩm mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cho người xem, rất phù hợp để giải trí, xả stress. Dù bộ phim không có tình tiết cao trào nào, nhưng lại cuốn hút bởi những màn tương tác tình cảm ngọt ngào, hết sức đáng yêu đến từ cặp đôi chính.

Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt - Douban 6,3 điểm

Điểm mặt 5 bộ phim của Triệu Lộ Tư có điểm douban cao nhất: Tinh Hán Xán Lạn ‘vượt mặt’ Trần Thiên Thiên với con số ngất ngưỡng - Ảnh 2
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu NguyệtẢnh: Internet

 

Ngoài kiểu vai đáng yêu, nhí nhảnh, mình thấy Triệu Lộ Tư còn rất có duyên với những bộ phim có đề tài xuyên không từ hiện đại về quá khứ thời xa xưa. Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt xoay quanh cô gái hiện đại có tính cách khá tinh quái Lôi Lôi (Triệu Lộ Tư). Vì đam mê xuyên không nên cô nàng đã tiêu tốn số tiền không nhỏ để về thời cổ đại. Và rồi, Lôi Lôi bị mắc vào một đoạn tình cảm rối ren trong thời cuộc phân tranh giữa hai phe chính - tà. Câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng không kém phần phức tạp, dở khóc dở cười cũng từ đó bắt đầu.

Tác phẩm ngôn tình cổ trang này dù có kinh phi đầu tư thấp nhưng lại được đánh giá rất cao. Nam chính trong phim là một mỹ nam kiêu ngạo, xấu tính, trêu chọc nữ chính là sở thích thú vị của chàng. Mà các bạn biết rồi đấy, kiểu nội dung như thế này dù chẳng mới mẻ gì nhưng không bao giờ gây nhàm chán với khán giả cả. Chỉ cần nội dung hài hước, chemistry giữa đôi chính bùng nổ thì phim đã nắm chắc thành công trong tay .

Yêu Em Từ Dạ Dày - Douban 6,8 điểm

Điểm mặt 5 bộ phim của Triệu Lộ Tư có điểm douban cao nhất: Tinh Hán Xán Lạn ‘vượt mặt’ Trần Thiên Thiên với con số ngất ngưỡng - Ảnh 3
Yêu Em Từ Dạ DàyẢnh: Internet

 

Nữ chính Cố Thắng Nam sau khi dính combo “vừa thất tình, vừa thất nghiệp” đang mòn mỏi đợi chờ bạch mã hoàng tử đến cứu vớt cuộc đời, thì ai mà ngờ được chàng hoàng tử của cô vừa soi mói, vừa lươn lẹo, vừa độc mồm độc miệng, lại vừa tự cao tự đại, là bản update của "Đường Tăng". Lộ Tấn sành ăn, kiêu ngạo, độc mồm vừa gặp đầu bếp thiên tài Cố Thắng Nam là không ngừng xảy ra sự cố, nhưng lần nào cũng bị tay nghề cao siêu của cô hấp dẫn. Trải qua suốt quá trình gà bay chó chạy, hỗn loạn tung trời này, hai người ngày càng sát lại gần nhau hơn tựa như được số phận sắp đặt.

Vì Lâm Vũ Thân hơn Triệu Lộ Tư đến 18 tuổi, nên mình cứ ngỡ cả hai ghép đôi với nhau sẽ trông như chú cháu, ai mà ngờ lại đẹp đôi đến lạ. Những cảnh tình cảm bên nhau, những nụ hôn nóng bỏng của hai người họ thật sự khiến nhiều người xem phải quắn quéo.

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn - Douban 7,3 điểm

Điểm mặt 5 bộ phim của Triệu Lộ Tư có điểm douban cao nhất: Tinh Hán Xán Lạn ‘vượt mặt’ Trần Thiên Thiên với con số ngất ngưỡng - Ảnh 4
Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn - Ảnh: Internet

 

Ban đầu, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn được đánh giá cao nhất trong tất cả các tác phẩm của Triệu Lộ Tư, nhưng bây giờ nó đã vuột mất khỏi vị trí quán quân. Điều đặc biệt ở bộ phim ngọt ngào này là nó là một kịch bản gốc chứ chẳng phải là chuyển thể từ tiểu thuyết như đa số mấy tác phẩm Hoa Ngữ trong những năm gần đây.

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn là một bộ phim thuộc thể loại xuyên không, kể về nhà biên kịch Trần Thiên Thiên (Triệu Lộ Tư) mắc kẹt trong thế giới cổ đại với địa vị công chúa cá tính, ngang ngược. Nàng vướng vào chuyện tình với Hàn Thước (Đinh Vũ Hề) - hoàng tử vẻ ngoài nhu nhược, yếu ớt, nhưng thực chất lại văn thao võ lược, tuyệt thế vô song của Bắc Hạ. Cả hai bắt tay với nhau để hóa giải xung đột của hai thành, trở thành trợ thủ của nhau để viết nên câu chuyện tình lãng mạn, hài hước và đầy cảm xúc cho người xem.

Tinh Hán Xán Lạn - Douban 7,4 điểm

Điểm mặt 5 bộ phim của Triệu Lộ Tư có điểm douban cao nhất: Tinh Hán Xán Lạn ‘vượt mặt’ Trần Thiên Thiên với con số ngất ngưỡng - Ảnh 5
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

 

Tinh Hán Xán Lạn bất ngờ trở thành tác phẩm được đánh giá cao nhất từ ​​trước đến nay của Triệu Lộ Tư với điểm khởi đầu của Douban lên đến 7.4. Lúc đầu, mình cũng như nhiều khán giả cứ nghĩ bộ phim này sẽ chẳng làm nên trò trống gì, khả năng flop sẽ rất cao khi nội dung theo hơi hướng phim chính kịch lại chọn diễn viên lưu lượng để gia tăng độ hot cho tác phẩm. Và rồi khi tác phẩm chính thức lên sóng đã làm thay đổi hoàn toàn những nhận định này của khán giả.

Khâu chế tác chỉn chu, có tâm, nội dung lớp lang mang nhiều ý vị sâu sắc, diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi gây bất ngờ vì họ diễn rất tròn vai, xuất sắc hơn nhiều so với kỳ vọng của khán giả. Đặc biệt, vai diễn của Triệu Lộ Tư được khán giả đón nhận nồng nhiệt, hình tượng nữ chính cơ trí, quả cảm, lại dí dỏm, đáng yêu đã chinh phục được người xem. Cách thiết lập nhân vật này khác hẳn hoàn toàn so với những vai diễn "ngốc, bạch, ngọt" trước đó của nữ diễn viên.

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