Tinh Hán Xán Lạn: Đoàn phim tung cảnh hậu trường chụp poster của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, dân tình ‘vỡ tim’ vì chemistry của cặp đôi quá đường mật

Sao quốc tế 16/08/2022 09:34

Ekip phim Tinh Hán Xán Lạn đã phát hành video hậu trường đặc biệt ghi lại trước khi phim lên sóng, tiết lộ khoảnh khắc cặp đôi chính Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cùng nhau tạo dáng để chụp hình cho poster đôi.

Mới đây, nhân dịp lễ tết Trung thu, ekip phim Tinh Hán Xán Lạn đã phát hành video hậu trường đặc biệt như một món quà gửi đến người hâm mộ của mình. Cụ thể, đoạn video được ghi lại trước khi phim lên sóng, tiết lộ khoảnh khắc cặp đôi chính Ngô LỗiTriệu Lộ Tư cùng nhau tạo dáng để chụp hình cho poster đôi.

Tinh Hán Xán Lạn: Đoàn phim tung cảnh hậu trường chụp poster của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, dân tình ‘vỡ tim’ vì chemistry của cặp đôi quá đường mật - Ảnh 1
Ngô Lỗi chủ động nắm tay Triệu Lộ Tư trong hậu trường Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

 

Qua video hậu trường, có thể thấy cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn đang đứng bên một chiếc cầu, ban đầu khi chưa biết tạo dáng thế nào, Ngô Lỗi đã chủ động cầm tay Triệu Lộ Tư đặt lên tay mình, cô nàng cũng theo đó mà tương tác tự nhiên hơn, nắm chặt tay bạn diễn cùng tạo dáng. Trong khi Triệu Lộ Tư nhìn về phía xa hướng bầu trời thì Ngô Lỗi đứng bên cạnh lại nhìn sang cô nàng, trong ánh mắt ngập tràn ý tình trông rất ngọt ngào lãng mạn. Sau đó, cả hai phối hợp tạo dáng giống nhau, cùng nhau dùng tay chỉ về phía trước tựa như đang cùng ngắm gì đó với nhau.

Tinh Hán Xán Lạn: Đoàn phim tung cảnh hậu trường chụp poster của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, dân tình ‘vỡ tim’ vì chemistry của cặp đôi quá đường mật - Ảnh 2
Đạo diễn trêu chọc cặp đôi - Ảnh: Internet

 

Trong lúc bầu không khí lãng mạn đang ngập tràn, đạo diễn của bộ phim đã trêu chọc bộ đôi bằng cách ở đằng sau nhảy cao cùng chụp hình, khiến cả phim trường đều được phen cười đùa vui vẻ. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư cũng chẳng chịu kém cạnh đạo diễn khi giả vờ diễn như đang muốn nhảy xuống dưới cầu, Ngô Lỗi bên cạnh liền phối hợp ăn ý ngăn cản cô nàng, mang đến cho phim trường bầu không khí vui nhộn thích thú.

Tinh Hán Xán Lạn: Đoàn phim tung cảnh hậu trường chụp poster của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, dân tình ‘vỡ tim’ vì chemistry của cặp đôi quá đường mật - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư giả vờ nhảy cầu, Ngô Lỗi liền phối hợp ăn ý ngăn cản - Ảnh: Internet

 

Trong khi đó về phía Tinh Hán Xán Xạn, bộ phim có nội dung được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn, nội dung kể về nữ chính Trình Thiếu Thương bởi vì xa cha mẹ từ nhỏ do chiến loạn mà bị thẩm nương ác độc mưu toán dạy dỗ nàng thành phế nhân. Đối mặt với cạm bẫy trùng trùng, nàng vì mạng sống mà giả vờ hư hỏng, che giấu tài năng chờ ngày đoàn tụ mẹ cha. Về sau, Trình Thiếu Thương gặp được Lăng Bất Nghi, một vương gia khôi ngô tuấn tú, tài giỏi rất được sủng ái .

Khi chung sống cùng Lăng Bất Nghi, nàng vô tình bị cuốn vào rắc rồi về gia đình thân thế của hắn để rồi từ đó cả hai đã đồng hành cùng nhau. Trải qua trùng trùng trắc trở, Trình Thiếu Thương thông qua chuyện gia đình của Lăng Bất Nghi mà học được cách đối đãi giữa cha mẹ và con cái, đồng thời cũng biết cách quản lý tình cảm của bản thân hơn. Cả hai ngày càng trưởng thành hơn, tự mình hóa giải được vấn đề giữa bản thân và gia đình, cùng nhau sát cánh hóa giải mối nguy của đất nước và trở thành một đoạn giai thoại.

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