Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư đẩy nhanh lịch chiếu 7 tập cuối vào tối nay (18/8) khiến fan couple 'khóc ròng'

Sao quốc tế 18/08/2022 10:52

Tencent thông báo sẽ đẩy nhanh lịch chiếu cho bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính. Cụ thể, 7 tập cuối cùng của bộ phim sẽ được lên sóng vào tối hôm nay (18/8) thay vì chiếu vào tuần sau như lịch chiếu thông báo trước đó.

Mới đây, Tencent thông báo sẽ đẩy nhanh lịch chiếu cho bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ TưNgô Lỗi đóng chính. Cụ thể, 7 tập cuối cùng của bộ phim sẽ được lên sóng vào tối hôm nay (18/8) thay vì chiếu vào tuần sau như lịch chiếu thông báo trước đó.

Lúc 7 giờ tối ngày 18/8 , Tencent sẽ chính thức mở gói xem trước tập cuối với giá 18 NDT (khoảng 63.000 đồng), khán giả sau khi mua gói này sẽ được xem hết một lượt 7 tập cuối cùng. Ngoài ra vào lúc 6 giờ tối mai, đội ngũ sản xuất Tinh Hán Xán Lạn cũng sẽ tổ chức thêm một buổi phát sóng trực tuyến để các diễn viên có thể cùng nhau xem tập cuối của phim. Được biết , giá vé 18 NDT là đã bao gồm vé của buổi công chiếu trực tiếp và cả 7 tập cuối cùng của phim.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư đẩy nhanh lịch chiếu 7 tập cuối vào tối nay (18/8) khiến fan couple 'khóc ròng' - Ảnh 1
Tencent thông báo sẽ đẩy nhanh lịch chiếu cho bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính - Ảnh: Internet

 

Được biết, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Bộ phim kể về câu chuyện của nữ chính Trình Thiếu Thương bởi vì xa cha mẹ từ nhỏ do chiến loạn mà bị thẩm nương ác độc mưu toán dạy dỗ nàng thành phế nhân. Đối mặt với cạm bẫy trùng trùng, nàng vì mạng sống mà giả vờ hư hỏng, che giấu tài năng chờ ngày đoàn tụ mẹ cha. Về sau, Trình Thiếu Thương gặp được Lăng Bất Nghi, một vương gia khôi ngô tuấn tú, tài giỏi rất được sủng ái.

Khi chung sống cùng Lăng Bất Nghi, nàng vô tình bị cuốn vào rắc rồi về gia đình thân thế của hắn để rồi từ đó cả hai đã đồng hành cùng nhau. Trải qua trùng trùng trắc trở, Trình Thiếu Thương thông qua chuyện gia đình của Lăng Bất Nghi mà học được cách đối đãi giữa cha mẹ và con cái, đồng thời cũng biết cách quản lý tình cảm của bản thân hơn. Cả hai ngày càng trưởng thành hơn, tự mình hóa giải được vấn đề giữa bản thân và gia đình, cùng nhau sát cánh hóa giải mối nguy của đất nước và trở thành một đoạn giai thoại.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư đẩy nhanh lịch chiếu 7 tập cuối vào tối nay (18/8) khiến fan couple 'khóc ròng' - Ảnh 2
Tinh Hán Xán Lạn vừa lên sóng đã lập được loạt thành tích khủng, kéo theo đó là sự chú ý lớn dành cho hai diễn viên chính Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn vừa lên sóng đã lập được loạt thành tích khủng, kéo theo đó là sự chú ý lớn dành cho hai diễn viên chính Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Màn kết hợp ăn ý của cặp đôi khiến người xem ngập tràn trong mật ngọt và mong chờ những tập tiếp theo.

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