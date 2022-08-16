Tinh Hán Xán Lạn: Bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư có tạo hình hợp với phim cổ trang nhưng 'đừng' là thời nhà Hán?

Tinh Hán Xán Lạn đánh dấu sự hợp tác của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. Phim chiếu chưa được bao lâu nhưng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Tuy nhiên, tạo hình của Triệu Lộ Tư thì có phần hơi “bất ổn”. Nhiều netizen cho rằng có vẻ như ‘thánh nữ trà xanh’ không hợp với tạo hình cổ trang thời nhà Hán.

Cụ thể, kiểu tóc của những cô gái thời nhà Hán trông rất bắt mắt nhưng thực tế lại khiến cho Triệu Lộ Tư như tự cộng thêm tuổi cho mình, rõ ràng là cô ấy không hợp với kiểu tạo hình này. Thêm vào đó, kiểu tóc này cũng khiến cho Triệu Lộ Tư để lộ những nhược điểm và trông cô ấy có phần xuống sắc hơn hẳn so với những bộ phim mà cô ấy từng tham gia trước đó. Nhìn vào những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa, Triệu Lộ Tư khi đóng Tinh Hán Xán Lạn dường như đã tăng cân lên khá nhiều, gương mặt vốn đã tròn nay lại càng tròn hơn nên không thể giữ được phong độ ổn định trước ống kính, sức hút ít nhiều cũng sẽ bị giảm đi.

Hơn nữa, nhà sản xuất đã phải sử dụng filter để giúp Triệu Lộ Tư che đi những khuyết điểm. Tuy nhiên, việc dùng bộ lọc này có thể khiến nhà sản xuất hoặc chính Triệu Lộ Tư phải mất ít nhất là 2 triệu tệ (khoảng 7 tỷ đồng). Nhưng đáng tiếc là phần hậu kỳ của Tinh Hán Xán Lạn trông không có tâm cho lắm, mấy bộ lọc chỉnh sửa kia khiến Triệu Lộ Tư trông rất khác, thấy rõ sự giả trân.

Nhà sản xuất đã phải sử dụng filter để giúp Triệu Lộ Tư che đi những khuyết điểm - Ảnh: Internet

Nhiều netizen cho rằng Triệu Lộ Tư khá hợp với phim cổ trang nhưng lại có phần hơi kén tạo hình. Với gương mặt tròn của Triệu Lộ Tư, mình cho rằng cô ấy chỉ hợp với kiểu tóc buộc cao hoặc búi lên giống như trong những phim cổ trang như Trường Ca Hành cùng Thả Thí Thiên Hạ. Khi đó, nhìn Triệu Lộ Tư trông trẻ trung lắm luôn, chứ kiểu tóc nhà Hán trong Tinh Hán Xán Lạn khiến gương mặt cô ấy lại càng to và tròn hơn, không dùng app chỉnh sửa thì không thể thon gọn được.