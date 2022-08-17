Tinh Hán Xán Lạn: Hậu trường chụp poster Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi leo lên top hot search, fan couple nhận định 'Ngô Lỗi là bạn diễn hoàn hảo của Lộ Tư'

Hậu trường chụp ảnh nhân dịp Trung Thu của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được tung ra, ngay lập tức leo lên vị trí số 6 hotsearch bảng chung và vị trí thứ 2 của bảng giải trí.
- Tinh Hán Xán Lạn: Bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư có tạo hình hợp với phim cổ trang nhưng 'đừng' là thời nhà Hán?
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Mới đây, hậu trường chụp ảnh nhân dịp Trung Thu của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được tung ra, ngay lập tức leo lên vị trí số 6 hotsearch bảng chung và vị trí thứ 2 của bảng giải trí.
Ngoài ra, bên cạnh Tinh Hán Xán Lạn với Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi còn tham gia một dự án phim khác, đó là Tình yêu thôi mà với Châu Vũ Đồng. Fan couple Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã lao vào video quảng bá mắng chửi đoàn phim, chê bai nhan sắc của Châu Vũ Đồng. Có một bình luận đi quá giới hạn, khi chê bai nhan sắc Châu Vũ Đồng đáng tuổi mẹ của Triệu Lộ Tư.
Dù fan couple đem lại nhiều vấn đề tiêu cực nhưng mặt khác cũng phải nhìn nhận, là do bộ phim Tinh Hán Xán Lạn có sức hút quá lớn. Đây cũng là bộ phim khiến cho sự nghiệp của hai diễn viên chính đều "lên hương". Nhất là Triệu Lộ Tư, khi hiếm có phim nào của cô được đánh giá hơn 7 điểm trên Douban, hầu hết các phim Triệu Lộ Tư tham gia gần đây đều bị chê thảm họa như Thả Thí Thiên Hạ hay Vô tình nhặt được tổng tài.
Được biết, Tinh Hán Xán Lạn là drama cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết "Tinh hán xán lạn may mắn quá thay". Đây là câu chuyện tình hài hước nhưng cũng lắm bi thương giữa nàng tiểu thư thiếu thốn tình thương của Trình gia, Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và vị tướng quân trẻ tuổi anh dũng Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi). Hai người đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió để cùng nhau trưởng thành và tạo nên một tình yêu đầy lãng mạn.