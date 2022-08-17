Tinh Hán Xán Lạn: Hậu trường chụp poster Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi leo lên top hot search, fan couple nhận định 'Ngô Lỗi là bạn diễn hoàn hảo của Lộ Tư'

Mới đây, hậu trường chụp ảnh nhân dịp Trung Thu của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được tung ra, ngay lập tức leo lên vị trí số 6 hotsearch bảng chung và vị trí thứ 2 của bảng giải trí .

Ngoài ra, bên cạnh Tinh Hán Xán Lạn với Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi còn tham gia một dự án phim khác, đó là Tình yêu thôi mà với Châu Vũ Đồng. Fan couple Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã lao vào video quảng bá mắng chửi đoàn phim, chê bai nhan sắc của Châu Vũ Đồng. Có một bình luận đi quá giới hạn, khi chê bai nhan sắc Châu Vũ Đồng đáng tuổi mẹ của Triệu Lộ Tư.

Dù fan couple đem lại nhiều vấn đề tiêu cực nhưng mặt khác cũng phải nhìn nhận, là do bộ phim Tinh Hán Xán Lạn có sức hút quá lớn. Đây cũng là bộ phim khiến cho sự nghiệp của hai diễn viên chính đều "lên hương". Nhất là Triệu Lộ Tư, khi hiếm có phim nào của cô được đánh giá hơn 7 điểm trên Douban, hầu hết các phim Triệu Lộ Tư tham gia gần đây đều bị chê thảm họa như Thả Thí Thiên Hạ hay Vô tình nhặt được tổng tài.