Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư giúp Tencent thu lợi lớn, netizen khẳng định 'Bộ phim này đã kéo được tôi quay trở lại xem phim Hoa ngữ'

Theo thống kê từ các fan Tinh Hán Xán Lạn, số lượng hotsearch của bộ phim này luôn nằm trong top đầu với tổng cộng khoảng 1910 lần lên hotsearch, trong đó có 211 lần ở top 1

Mới đây, theo thống kê từ các fan Tinh Hán Xán Lạn, số lượng hotsearch của bộ phim này luôn nằm trong top đầu với tổng cộng khoảng 1910 lần lên hotsearch, trong đó có 211 lần ở top 1. Điều này cho thấy sức hút ngoài mong đợi của Tinh Hán Xán Lạn. Tinh Hán Xán Lạn có số lượng hotsearch luôn nằm trong top đầu - Ảnh: Internet

Không những vậy, Tinh Hán Xán Lạn dù mới chiếu và cũng đang chưa chiếu hết, thì đã lọt vào top 3 phim "kéo" hội viên mới của Tencent. Có thể nói qua dự án này, Tencent thực sự đã "hốt bạc". Sau khi Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, Ngọc Cốt Dao là phim kế sóng nhưng cũng chưa chắc tạo được thành tích ấn tượng như Tinh Hán Xán Lạn. -"Bộ phim này đã kéo được tôi quay trở lại xem phim Hoa ngữ. Mới đầu tưởng xem không cuốn nên nghĩ xem chơi chơi thôi, giờ ngồi hóng dài cổ".

-"Đây là bộ phim đầu tiên khiến tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mua gói vip để thưởng thức". -"Lúc đầu định xem thử 1,2 tập thôi rồi chắc drop mà đời ai hay chữ ngờ, tôi thức đến 4h sáng để xem phim". -"Kịch bản hay, diễn viên tròn vai, màu phim đẹp. Cặp chính ngọt xỉu, tôi không tiếc tiền để mua tài khoản xem Tinh Hán Xán Lạn". Tinh Hán Xán Lạn dù mới chiếu và cũng đang chưa chiếu hết, thì đã lọt vào top 3 phim "kéo" hội viên mới của Tencent - Ảnh: Internet Với thị trường phim Hoa ngữ hiện nay, việc một bộ phim có ngôi sao hạng A tham gia, cũng chưa chắc đem lại nhiều ấn tượng bởi nếu kịch bản nội dung không tốt, bộ phim đó đều sẽ trở thành thảm họa. Tuy nhiên Tinh Hán Xán Lạn lại là một ví dụ khác, vừa có ngôi sao đáng chú ý như Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, lại có một kịch bản thu hút, khiến người qua đường cũng phải "lao" vào xem bằng được.

Tinh Hán Xán Lạn: Đoàn phim tung cảnh hậu trường chụp poster của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, dân tình ‘vỡ tim’ vì chemistry của cặp đôi quá đường mật Ekip phim Tinh Hán Xán Lạn đã phát hành video hậu trường đặc biệt ghi lại trước khi phim lên sóng, tiết lộ khoảnh khắc cặp đôi chính Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cùng nhau tạo dáng để chụp hình cho poster đôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-han-xan-lan-cua-trieu-lo-tu-giup-tencent-thu-loi-lon-netizen-khang-dinh-bo-phim-nay-da-keo-duoc-toi-quay-tro-lai-xem-phim-hoa-ngu-492261.html