Triệu Lộ Tư - Địch Lệ Nhiệt Ba là đôi bạn 'kỳ phùng địch thủ' có tài nguyên phim khủng nhưng tỉ lệ nghịch với khả năng diễn xuất

Những năm gần đây Địch Lệ Nhiệt Ba đóng khá nhiều phim nhưng nhìn quanh đi quẩn lại thì lượng tác phẩm chờ lên sóng chỉ có 1-2 bộ. Mấy năm trước, liên tiếp những bộ như Ngàn Lẻ Một Đêm, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh... đều lần lượt lên sóng mà không có bất cứ vấn đề gì.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư hiện đang là những tiểu hoa 9x hàng đầu Cbiz, lượng fan đông đảo, tài nguyên phim phong phú, cả hai như trở thành cặp đôi 'kỳ phùng địch thủ' trên màn ảnh nhỏ bởi cứ bộ nào ra là lên liền.

Khi mỹ nhân Tân Cương vừa quay xong Ngự Giao Ký thì đầu năm nay đã thuận lợi lên sóng và thu về độ hot và lượng view lớn. Nền tảng phát sóng cũng không ngừng đăng tải poster khoe chiến tích. Sau Ngự Giao Ký, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục góp mặt trong An Lạc Truyện và Công Tố Tinh Anh.

Riêng bộ Công Tố Tinh Anh vừa quay xong đã lập tức có tin rằng phim sẽ lên sóng tháng 10 năm nay. Còn An Lạc Truyện, dù mấy lần fan phập phồng lo sợ vì Cung Tuấn vướng bê bối, nhưng sau mọi chuyện cũng qua và giờ chỉ chờ cuối năm lên sóng.

Công Tố Tinh Anh - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư cũng chẳng kém cạnh vì phim của cô ra là ‘át đảo’ thị trường phim Hoa Ngữ, nền tảng phát sóng sắp xếp lịch chiếu nhanh như cơn gió. Từ Xuân Hoa Thu Nguyệt, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Yêu Em Từ Dạ Dày, Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Quốc Tử Giám Có Nữ Đệ Tử... đều rất nhanh được lên sóng.

Triệu Lộ Tư cũng chẳng kém cạnh vì phim của cô ra là ‘át đảo’ thị trường phim Hoa Ngữ, nền tảng phát sóng sắp xếp lịch chiếu nhanh như cơn gió - Ảnh: Internet

Một trong những bộ may mắn nhất của Triệu Lộ Tư là Tam Thiên Nha Sát. Năm đó, nữ phụ bộ này vướng ồn ào không hay, tưởng phim bị đắp chiếu nhưng sau nhờ công nghệ AI đổi mặt nữ phụ mà thuận lợi lên sóng rồi. Dù vậy, phim bị chê khá nhiều vì gương mặt nữ phụ sượng trân.

Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Năm nay, Triệu Lộ Tư cũng liên tiếp có phim chiếu. Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn mới quay xong vào năm ngoái thì năm nay đã chiếu rồi. Ngõ Nhỏ tưởng sẽ phải chờ khá lâu nhưng lại được xét duyệt nhanh và sắp lên sóng vào tháng 9. Nếu bộ này thuận lợi chiếu, Triệu Lộ Tư coi như năm nay 3 bộ lên sóng, và chỉ còn lại bộ Hậu Lãng đang làm hậu kỳ, có lẽ phải năm sau mới chiếu được.