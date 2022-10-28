Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế?

Sao quốc tế 28/10/2022 11:40

Thay đổi tạo hình với kiểu tóc xù mì, Đàm Tùng Vận được netizen đặt lên bàn cân so sánh với Song Hye Kyo và Triệu Lệ Dĩnh.

Đàm Tùng Vận là một trong những tiểu hoa nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ và được nhiều khán giả ưu gọi bằng danh hiệu “nữ thần thanh xuân”. Sở hữu gương mặt tròn, nhỏ nhắn, mỹ nhân dù đã bước qua tuổi 30 nhưng nhan sắc nữ diễn viên vẫn vô cùng trẻ trung và mang đầy “hơi thở thanh xuân”.

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế? - Ảnh 1
Dù đã bước qua tuổi 30 nhưng nhan sắc Đàm Tùng Vận vẫn vô cùng trẻ trung và mang đầy “hơi thở thanh xuân” - Ảnh: Internet

Mới đây, Đàm Tùng Vận lại lần nữa khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi khoe nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung trong bộ ảnh mới. Với tạo hình lần này, nữ diễn viên Lấy Danh Nghĩa Người Nhà chọn phong cách đơn giản với kiểu tóc xoăn xù mới lạ.

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế? - Ảnh 2Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế? - Ảnh 3

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế? - Ảnh 4
Đàm Tùng Vận tinh nghịch, trẻ trung trong kiểu tóc xù mì - Ảnh: Internet

Dù kiểu tóc này rất kén người lựa chọn vì sẽ khiến khuôn mặt trông già dặn nhưng qua khuôn mặt của Đàm Tùng Vận khán giả nhận thấy cô nàng trông cực kỳ trẻ trung, đáng yêu. Tuy nhiên, một số người lại đặt lên bàn cân so sánh Đàm Tùng Vận với Song Hye KyoTriệu Lệ Dĩnh cũng sử dụng kiểu tóc này.

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế? - Ảnh 5
Kiểu tóc của Đàm Tùng Vận được so sánh với Song Hye Kyo và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, Song Hye Kyo chia sẻ bộ ảnh mới nhất cho thương hiệu mà cô làm đại diện lên trang cá nhân. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên xứ Hàn làm tóc xoăn nhẹ, trang điểm với tông màu cam tươi tắn và nhấn vào đôi mắt to tròn với một chút nhũ trắng. Bộ ảnh của nữ diễn viên 39 tuổi nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và được khen ngợi trông trưởng thành và mặn mà hơn với tạo hình này.

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế? - Ảnh 6Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế? - Ảnh 7

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế? - Ảnh 8
Song Hye Kyo đẹp mặn mà với kiểu tóc xù mì - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh từng khiến khán giả ấn tượng với sự thay đổi tạo hình trong ảnh bìa tạp chí tháng 10. Bỏ qua những tạo hình an toàn trước kia, trong loạt ảnh này, nữ diễn viên diện trang phục áo len, với mái tóc xù cổ điển. Nhiều khán giả nhận xét Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình này có vẻ đẹp trầm lắng, dịu dàng.

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế? - Ảnh 9Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế? - Ảnh 10

Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế? - Ảnh 11
Triệu Lệ Dĩnh đẹp dịu dàng trong kiểu tóc xù mì - Ảnh: Internet

Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng không thể đặt lên bàn cân so sánh xem ai hơn ai trong cùng một kiểu tóc xoăn vì mỗi người đều mang vẻ đẹp khác nhau. Song Hye Kyo đẹp mặn mà, Triệu Lệ Dĩnh thì dịu dàng, còn Đàm Tùng Vận thì mang vẻ đẹp tinh nghịch cá tính.

 

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