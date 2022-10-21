Đứng đầu trong danh sách này chính là Tôn Lệ. Nàng “tiểu hoa đán” 8x đã giành được 3 giải thưởng cao quý nhất mà bất cứ diễn viên nào cũng đều mơ ước. Đó là giải Kim Ưng, giải Bạch Ngọc Lan và giải Phi Thiên. Bộ phim đưa tên tuổi Tôn Lệ trở thành đỉnh cao sự nghiệp - Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Bộ phim được xem là kiệt tác cung đấu - một trong những tác phẩm kinh điển của phim Hoa Ngữ được mua bản quyền chiếu lại rất nhiều lần. Cho đến nay, vẫn chưa bộ phim nào vượt qua được tác phẩm “Hậu cung Chân Hoàn Truyện” do cô đóng vai chính.

Tôn Lệ có được chỗ đứng như ngày hôm nay thật không dễ dàng và quan trọng hơn hết khi khán giả nhắc đến cái tên Tôn Lệ, họ sẽ nghĩ ngay đến những nhân vật mà cô từng diễn xuất chứ không chỉ là một “nhất tỷ” của màn ảnh Hoa ngữ.

Bên cạnh đó, các tác phẩm khác của bà xã Đặng Siêu như Tân Bến Thượng Hải, Mị Nguyệt Truyện, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, An Gia và Thành Phố Lý Tưởng đều được đón nhận nhiệt tình và mang về lượng rating vô cùng “siêu to khổng lồ” cũng như nhiều giải thưởng danh giá.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Mỹ nhân vào nghề không qua trường lớp đào tạo, phải trải qua nhiều khó khăn tủi nhục để có được thành tựu như ngày hôm nay. Sau nhiều năm vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao bảo chứng rating cho các phim truyền hình. Những tác phẩm mà cô tham gia ít nhiều nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mỹ nhân giữ kỷ lục ngôi sao ăn khách nhất ở các nền tảng trực tuyến. Loạt tác phẩm người đẹp đóng chính đạt tổng lượt xem trên 200 tỷ, mỗi năm đều có một bộ công nhận là nổi đình nổi đám.

Dương Tử

Dương Tử - Ảnh: Internet

Dương Tử xuất phát điểm là ngôi sao nhí, cô cũng là một trong Tứ tiểu hoa đán thế hệ 9X. Tuổi đời còn khá trẻ nhưng nàng tiểu hoa đã nắm trong tay tới 70 bộ phim.

Mặc dù diễn xuất còn nhiều tranh cãi vì chọn nhân vật khá an toàn và chưa có bước chuyển hình so với các sao nữ cùng trang lứa, tuy nhiên không thể phủ nhận mỹ nhân thuộc trường phái thực lực với lưu lượng đông đảo. Minh chứng cho việc đó chính là những bộ phim có sự góp mặt của cô nàng đều nhận về lượng rating “khủng”.

Dương Mịch

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Xuất thân từ ‘sao nhí’ như ‘đàn em’ Dương Tử, Dương Mịch đã được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình với số lượng khá đều tay, trung bình mỗi năm một tới hai bộ phim.

Sở hữu lượng fan đông đảo, bất kì bộ phim nào có tên Dương Mịch đều có giá trị thương mại cao. Tuy nhiên, diễn xuất của mỹ nhân gây nhiều tranh cãi vì không giữ phong độ ổn định. So với ‘đối thủ’ Triệu Lệ Dĩnh đã có bước chuyển hình mạnh mẽ và loạt phim bạo, những năm gần đây, Dương Mịch không có lấy một tác phẩm nào được tạo ra bằng tiếng vang, tạo hình nhân vật không có bước đột phá, cứ quanh quẩn những vai diễn tương đồng nhau.