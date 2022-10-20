Cùng lứa tuổi, Triệu Lệ Dĩnh có loạt thành tích khủng với tài nguyên phim bạo, điều mà Dương Mịch chưa thể làm được?

Dương Mịch vốn được coi là "nữ hoàng rating" nhưng cũng không có loạt thành tích phim bạo như Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 nổi tiếng trên màn ảnh xứ Trung. Những năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã không ngừng nổ lực trong sự nghiệp phim ảnh và đạt được nhiều thành tích khủng mà ‘kỳ phùng địch thủ’ của cô là Dương Mịch chưa thể làm được. Triệu Lệ Dĩnh đã không ngừng nổ lực trong sự nghiệp phim ảnh và đạt được nhiều thành tích khủng mà ‘kỳ phùng địch thủ’ của cô là Dương Mịch chưa thể làm được - Ảnh: Internet Nhân sinh nhật tuổi 35 của Triệu Lệ Dĩnh, cư dân mạng đã điểm danh các tác phẩm nổi tiếng của nữ diễn viên trong 6 năm liên tiếp. Những tác phẩm này không chỉ được fan yêu thích mà ngay cả CCTV cũng phải công nhận mức độ đại bạo. Từ năm 2013 - 2018, nữ diễn viên cực kỳ thành công với Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Lão Cửu Môn, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện. Do đó, vợ cũ của Phùng Thiệu Phong đã được mệnh danh là nữ hoàng rating của mảng truyền hình Hoa ngữ.

Triệu Lệ Dĩnh trong Sở Kiều Truyện - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng là nữ diễn viên đầu tiên có tổng lượt view tích lũy từ các bộ phim đạt mốc 200 tỷ. Số liệu do hãng phân tích thị trường Guduo Data và Vlinkage công bố, dựa trên thống kê từ các nền tảng như Tencent Video, Iqiyi, Youku... Mặc dù đến với sự nghiệp diễn xuất không qua trường lớp hay xuất thân diễn viên nhí như Dương Mịch. Đến giờ, cái tên Triệu Lệ Dĩnh vẫn nhận được kỳ vọng rất cao từ phía khán giả và các nhà đầu tư. Mới đây nhất, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nhận được nhiều lời khen khi hóa thân thành cô thôn nữ trong Hạnh phúc đến Vạn Gia và sắp tới đây là dự án Dã Man Sinh Trưởng với tạo hình ‘nữ cường’ và còn sẵn sàng thay đổi ngoại hình vì vai diễn.

Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình liên tục với những dự án mới như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng - Ảnh: Internet Nhiều người đánh giá thành tích của Triệu Lệ Dĩnh thực sự là mơ ước của các tiểu hoa đán cùng thời. Bản thân Dương Mịch vốn cũng được coi là "nữ hoàng rating" nhưng cũng không có 6 năm liên tiếp đều có phim bạo như Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng phát triển, Dương Mịch lại mãi giậm chân tại chỗ, thậm chí là có dấu hiệu thụt lùi. Dù lưu lượng vẫn rất cao, song thực tích phim ảnh của nàng tiểu hoa lại không có. Trong 2 năm trở lại đây, Dương Mịch không có bộ phim nào gây tiếng vang, diễn xuất và nhan sắc ngày càng gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng sự lựa chọn của Dương Mịch vẫn ở mức an toàn, không có bước chuyển mình tốt được như mỹ nhân họ Triệu. Sự lựa chọn của Dương Mịch vẫn ở mức an toàn, không có bước chuyển mình tốt được như Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Hiện tại, có thông tin vào tháng 11 tới đây, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch tiếp tục đối đầu khi cùng có phim lên sóng là Dã Man Sinh Trưởng và Định Luật Tình Yêu 80/20. Tuy nhiên nhiều đánh giá ban đầu phim của Triệu Lệ Dĩnh có nhiều lợi thế vì nội dung mới lạ và được chiếu song song ở đài lẫn chiếu mạng. Chính vì thế, các khán giả tiếp tục chờ đợi phim của 2 mỹ nhân lên sóng để xem Dương Mịch thực sự có bước đột phá sau thời gian dài bị Triệu Lệ Dĩnh vượt mặt về thành tích hay không.

Không phải 'Sở Kiều', nhân vật này của Triệu Lệ Dĩnh mới là nhân vật ăn trọn mọi đau khổ nhất của phim Hoa Ngữ? Một blogger đã có bài viết trên mạng xã hội xứ Trung nêu nhận định rằng có một nhân vật do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính được cho là nhân vật ăn trọn mọi đau khổ nhất trong số các nhân vật của các phim Hoa Ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-lua-tuoi-trieu-le-dinh-co-loat-thanh-tich-khung-voi-tai-nguyen-phim-bao-dieu-ma-duong-mich-chua-the-lam-duoc-515802.html