Cùng lứa tuổi, Triệu Lệ Dĩnh có loạt thành tích khủng với tài nguyên phim bạo, điều mà Dương Mịch chưa thể làm được?

Sao quốc tế 20/10/2022 14:27

Dương Mịch vốn được coi là "nữ hoàng rating" nhưng cũng không có loạt thành tích phim bạo như Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 nổi tiếng trên màn ảnh xứ Trung. Những năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã không ngừng nổ lực trong sự nghiệp phim ảnh và đạt được nhiều thành tích khủng mà ‘kỳ phùng địch thủ’ của cô là Dương Mịch chưa thể làm được.

Cùng lứa tuổi, Triệu Lệ Dĩnh có loạt thành tích khủng với tài nguyên phim bạo, điều mà Dương Mịch chưa thể làm được? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh đã không ngừng nổ lực trong sự nghiệp phim ảnh và đạt được nhiều thành tích khủng mà ‘kỳ phùng địch thủ’ của cô là Dương Mịch chưa thể làm được - Ảnh: Internet

Nhân sinh nhật tuổi 35 của Triệu Lệ Dĩnh, cư dân mạng đã điểm danh các tác phẩm nổi tiếng của nữ diễn viên trong 6 năm liên tiếp. Những tác phẩm này không chỉ được fan yêu thích mà ngay cả CCTV cũng phải công nhận mức độ đại bạo. Từ năm 2013 - 2018, nữ diễn viên cực kỳ thành công với Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Lão Cửu Môn, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện. Do đó, vợ cũ của Phùng Thiệu Phong đã được mệnh danh là nữ hoàng rating của mảng truyền hình Hoa ngữ.

Cùng lứa tuổi, Triệu Lệ Dĩnh có loạt thành tích khủng với tài nguyên phim bạo, điều mà Dương Mịch chưa thể làm được? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh trong Sở Kiều Truyện - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng là nữ diễn viên đầu tiên có tổng lượt view tích lũy từ các bộ phim đạt mốc 200 tỷ. Số liệu do hãng phân tích thị trường Guduo Data và Vlinkage công bố, dựa trên thống kê từ các nền tảng như Tencent Video, Iqiyi, Youku...

Mặc dù đến với sự nghiệp diễn xuất không qua trường lớp hay xuất thân diễn viên nhí như Dương Mịch. Đến giờ, cái tên Triệu Lệ Dĩnh vẫn nhận được kỳ vọng rất cao từ phía khán giả và các nhà đầu tư. Mới đây nhất, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nhận được nhiều lời khen khi hóa thân thành cô thôn nữ trong Hạnh phúc đến Vạn Gia và sắp tới đây là dự án Dã Man Sinh Trưởng với tạo hình ‘nữ cường’ và còn sẵn sàng thay đổi ngoại hình vì vai diễn.

Cùng lứa tuổi, Triệu Lệ Dĩnh có loạt thành tích khủng với tài nguyên phim bạo, điều mà Dương Mịch chưa thể làm được? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình liên tục với những dự án mới như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng - Ảnh: Internet

Nhiều người đánh giá thành tích của Triệu Lệ Dĩnh thực sự là mơ ước của các tiểu hoa đán cùng thời. Bản thân Dương Mịch vốn cũng được coi là "nữ hoàng rating" nhưng cũng không có 6 năm liên tiếp đều có phim bạo như Triệu Lệ Dĩnh.

Trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng phát triển, Dương Mịch lại mãi giậm chân tại chỗ, thậm chí là có dấu hiệu thụt lùi. Dù lưu lượng vẫn rất cao, song thực tích phim ảnh của nàng tiểu hoa lại không có. Trong 2 năm trở lại đây, Dương Mịch không có bộ phim nào gây tiếng vang, diễn xuất và nhan sắc ngày càng gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng sự lựa chọn của Dương Mịch vẫn ở mức an toàn, không có bước chuyển mình tốt được như mỹ nhân họ Triệu.

Cùng lứa tuổi, Triệu Lệ Dĩnh có loạt thành tích khủng với tài nguyên phim bạo, điều mà Dương Mịch chưa thể làm được? - Ảnh 4
Sự lựa chọn của Dương Mịch vẫn ở mức an toàn, không có bước chuyển mình tốt được như Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Hiện tại, có thông tin vào tháng 11 tới đây, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch tiếp tục đối đầu khi cùng có phim lên sóng là Dã Man Sinh Trưởng và Định Luật Tình Yêu 80/20. Tuy nhiên nhiều đánh giá ban đầu phim của Triệu Lệ Dĩnh có nhiều lợi thế vì nội dung mới lạ và được chiếu song song ở đài lẫn chiếu mạng. Chính vì thế, các khán giả tiếp tục chờ đợi phim của 2 mỹ nhân lên sóng để xem Dương Mịch thực sự có bước đột phá sau thời gian dài bị Triệu Lệ Dĩnh vượt mặt về thành tích hay không.

Không phải 'Sở Kiều', nhân vật này của Triệu Lệ Dĩnh mới là nhân vật ăn trọn mọi đau khổ nhất của phim Hoa Ngữ?

Không phải 'Sở Kiều', nhân vật này của Triệu Lệ Dĩnh mới là nhân vật ăn trọn mọi đau khổ nhất của phim Hoa Ngữ?

Một blogger đã có bài viết trên mạng xã hội xứ Trung nêu nhận định rằng có một nhân vật do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính được cho là nhân vật ăn trọn mọi đau khổ nhất trong số các nhân vật của các phim Hoa Ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Không phải 'Sở Kiều', nhân vật này của Triệu Lệ Dĩnh mới là nhân vật ăn trọn mọi đau khổ nhất của phim Hoa Ngữ?

Không phải 'Sở Kiều', nhân vật này của Triệu Lệ Dĩnh mới là nhân vật ăn trọn mọi đau khổ nhất của phim Hoa Ngữ?

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lén gặp riêng khi quay chung phim trường, dân tình nghi vấn sắp 'nối lại tình xưa'?

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lén gặp riêng khi quay chung phim trường, dân tình nghi vấn sắp 'nối lại tình xưa'?

Dữ Phượng Hành: Tạo hình chiến đấu te tua nhưng vẫn đẹp và ngầu của Triệu Lệ Dĩnh, xứng đáng là sao nữ duy nhất có tổng lượt xem tích lũy của các phim cán mốc khủng

Dữ Phượng Hành: Tạo hình chiến đấu te tua nhưng vẫn đẹp và ngầu của Triệu Lệ Dĩnh, xứng đáng là sao nữ duy nhất có tổng lượt xem tích lũy của các phim cán mốc khủng

Diện mạo của các mỹ nhân Hoa Ngữ khi chưa qua photoshop ở phòng chụp studio: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được khen đẹp tự nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba có phần hơi 'dừ'

Diện mạo của các mỹ nhân Hoa Ngữ khi chưa qua photoshop ở phòng chụp studio: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh được khen đẹp tự nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba có phần hơi 'dừ'

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong trong dự án phim chính kịch, dân tình liền bật chế độ 'khó tin'?

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nối lại tình xưa' với Phùng Thiệu Phong trong dự án phim chính kịch, dân tình liền bật chế độ 'khó tin'?

'Tam Nương Liều Mạng' Triệu Lệ Dĩnh 'lăng xả' hết mình vì vai diễn đến mức để lại di chứng ở lưng cho đến hiện tại

'Tam Nương Liều Mạng' Triệu Lệ Dĩnh 'lăng xả' hết mình vì vai diễn đến mức để lại di chứng ở lưng cho đến hiện tại

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 9 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI