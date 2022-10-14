'Tam Nương Liều Mạng' Triệu Lệ Dĩnh 'lăng xả' hết mình vì vai diễn đến mức để lại di chứng ở lưng cho đến hiện tại

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tên tuổi nổi bật của nền giải trí Hoa Ngữ. Sau nhiều năm vào nghề, mỹ nhân đã có trong tay hàng loạt những tác phẩm phim ăn khách. Tuy nhiên, để có được thành tựu như ngày hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua khoảng thời gian chật vật, tủi nhục khi vào nghề. Và một yếu tố quyết định thành công chính là thái độ nghiêm túc, sẵn sàng lăng xả hết mình của nàng tiểu hoa để diễn tròn vai nhân vật và cảnh quay. Chính vì độ ‘liều’ trong công việc, ‘Tam Nương Liều Mạng’ đã hành hạ bản thân đến mức vết thương vẫn còn di chứng đến hiện tại.

Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là 'tam nương liều mạng' vì sự lăng xả hết mình cho vai diễn - Ảnh: Internet

Cụ thể, thời điểm quay bộ phim Cung Tỏa Trầm Hương vào năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai phản diện Lưu Ly trong bộ phim Cung tỏa trầm hương. Trong lúc quay cảnh cưỡi ngựa, dù không biết cưỡi nhưng vì muốn tự mình hoàn thành cảnh quay, Triệu Lệ Dĩnh đã bất chấp diễn cảnh này không cần người đóng thế. Thật không may, vì công tác bảo hộ không được tốt nên cô đã bị hất ngã từ trên yên ngựa xuống đất, nằm im bất động tại phim trường. Do điều kiện phim trường có hạn, mọi người tạm thời khắc phục cơn đau bằng một tấm nệm.