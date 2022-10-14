'Tam Nương Liều Mạng' Triệu Lệ Dĩnh 'lăng xả' hết mình vì vai diễn đến mức để lại di chứng ở lưng cho đến hiện tại

Sao quốc tế 14/10/2022 14:10

Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là 'tam nương liều mạng' vì sự lăng xả hết mình cho vai diễn. Hậu quả để lại là di chứng vẫn còn ở lưng của mỹ nhân cho đến hiện tại.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tên tuổi nổi bật của nền giải trí Hoa Ngữ. Sau nhiều năm vào nghề, mỹ nhân đã có trong tay hàng loạt những tác phẩm phim ăn khách. Tuy nhiên, để có được thành tựu như ngày hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua khoảng thời gian chật vật, tủi nhục khi vào nghề. Và một yếu tố quyết định thành công chính là thái độ nghiêm túc, sẵn sàng lăng xả hết mình của nàng tiểu hoa để diễn tròn vai nhân vật và cảnh quay. Chính vì độ ‘liều’ trong công việc, ‘Tam Nương Liều Mạng’ đã hành hạ bản thân đến mức vết thương vẫn còn di chứng đến hiện tại.

'Tam Nương Liều Mạng' Triệu Lệ Dĩnh 'lăng xả' hết mình vì vai diễn đến mức để lại di chứng ở lưng cho đến hiện tại - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là 'tam nương liều mạng' vì sự lăng xả hết mình cho vai diễn - Ảnh: Internet

Cụ thể, thời điểm quay bộ phim Cung Tỏa Trầm Hương vào năm 2013, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai phản diện Lưu Ly trong bộ phim Cung tỏa trầm hương. Trong lúc quay cảnh cưỡi ngựa, dù không biết cưỡi nhưng vì muốn tự mình hoàn thành cảnh quay, Triệu Lệ Dĩnh đã bất chấp diễn cảnh này không cần người đóng thế. Thật không may, vì công tác bảo hộ không được tốt nên cô đã bị hất ngã từ trên yên ngựa xuống đất, nằm im bất động tại phim trường. Do điều kiện phim trường có hạn, mọi người tạm thời khắc phục cơn đau bằng một tấm nệm.

'Tam Nương Liều Mạng' Triệu Lệ Dĩnh 'lăng xả' hết mình vì vai diễn đến mức để lại di chứng ở lưng cho đến hiện tại - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh từng bị ngã ngựa khi quay phim Cung Tỏa Trầm Hương - Ảnh: Internet 

Chính cú ngã này đã khiến xương sống của Triệu Lệ Dĩnh bị lệch và để lại khối u sưng khá to sau lưng. Sau này, cô nàng đã dùng bông hoa màu xanh để che khối u khi diện trang phục hở lưng.

'Tam Nương Liều Mạng' Triệu Lệ Dĩnh 'lăng xả' hết mình vì vai diễn đến mức để lại di chứng ở lưng cho đến hiện tại - Ảnh 3
Cú ngã này để lại di chứng bằng khối u trên lưng của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet
'Tam Nương Liều Mạng' Triệu Lệ Dĩnh 'lăng xả' hết mình vì vai diễn đến mức để lại di chứng ở lưng cho đến hiện tại - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh đã dùng bông hoa màu xanh che lại mỗi khi mặc áo hở lưng - Ảnh: Internet

Không những thế khi tham gia vào Sở Kiều Truyện vào năm 2017, lại một lần nữa Triệu Lệ Dĩnh bị ngã ngựa dẫn đến khung xương bị lệch ngày càng nặng. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh đã phẫu thuật thành công khi khối u đó là khối u lành tính.

'Tam Nương Liều Mạng' Triệu Lệ Dĩnh 'lăng xả' hết mình vì vai diễn đến mức để lại di chứng ở lưng cho đến hiện tại - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh lại bị ngã ngựa lần nữa khi quay Sở Kiều Truyện dẫn đến khung xương bị lệch ngày càng nặng - Ảnh: Internet

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã có sức khỏe ổn định hơn và thời gian này mỹ nhân tất bật ở phim trường và các dự án khác với lịch trình kín mít. Các fan hâm mộ hy vọng rằng mỹ nhân sẽ luôn giữ sức khỏe, không liều mạng nữa để không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn như lúc trước.

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