Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hé lộ thêm ảnh hậu trường, nam chính 'trổ tài' lấp đầy 'chiếc bụng đói' của cả đoàn phim?

Dữ Phượng Hành tiếp tục tung ảnh hậu trường tiết lộ nhân vật nhiệt tình nấu ăn cho cả đoàn phim đó chính là nam chính Lâm Canh Tân.

Dữ Phượng Hành là dự án được công chúng quan tâm trong thời gian qua. Bộ phim đánh dấu sự tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 5 năm hợp tác trong Sở Kiều Truyện từng làm mưa làm gió suốt thời gian dài. Dù đang trong giai đoạn quay nhưng những khoảnh khắc hậu trường luôn được khán giả chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Dữ Phượng Hành đánh dấu sự tái hợp sau 5 năm của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet Được biết, Dữ Phượng Hành đang trong giai đoạn quay những cảnh cuối cùng, những hình ảnh kỉ niệm đoàn phim chia tay tổ diễn viên phụ tung ra trước đó đã được công chúng quan tâm và cũng tiết lộ phim sẽ sớm hoàn thành.

Hình ảnh kỉ niệm cả đoàn phim chia tay tổ diễn viên phụ - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh từ lúc khởi quay đến nay có thể thấy tất cả dàn cast từ chính đến phụ đều khá thân thiết. Họ có những khoảnh khắc tụ lại trò chuyện và ăn uống cùng nhau, ấm cúng như một gia đình thu nhỏ. Không những thế, trong hình ảnh gần đây đã tiết lộ nhân vật nhiệt tình nấu ăn cho cả đoàn phim đó chính là nam chính Lâm Canh Tân. Lâm Canh Tân nấu ăn cho mọi người trong đoàn phim - Ản: Internet

Nhiều netizen bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ dành cho nam thần Lâm Canh Tân. Có thể thấy, ngoài diễn xuất chuyên nghiệp thì ‘soái ca’ Lâm Canh Tân còn có tài lẻ nấu ăn. Chính nhờ sự nhiệt tình này mà cả đoàn phim được dịp lấp đầy 'chiếc bụng đói' và có sự kết nối gần gũi nhau hơn. Được biết, Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới. Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet Bộ phim Dữ Phượng Hành dự kiến lên sóng vào năm 2023. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những hình ảnh tiếp theo của dàn cast nói chung và nam nữ chính Triệu Lệ Dĩnh – Lâm Canh Tân nói riêng.

Dữ Phượng Hành: Tung ảnh vui vẻ chia tay tổ diễn viên phụ, Triệu Lệ Dĩnh vô cớ bị netizen tố 'đạo nhái' tạo hình của đàn em kém tiếng? Một netizen tinh mắt soi ra tạo này của Triệu Lệ Dĩnh ở Dữ Phượng Hành có phần rất giống với nữ chính Ly Quang Dạ Đàm của Lý Lan Địch trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-phuong-hanh-cua-trieu-le-dinh-va-lam-canh-tan-he-lo-them-anh-hau-truong-nam-chinh-tro-tai-lap-day-chiec-bung-doi-cua-ca-doan-phim-512257.html