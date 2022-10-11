Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hé lộ thêm ảnh hậu trường, nam chính 'trổ tài' lấp đầy 'chiếc bụng đói' của cả đoàn phim?

Sao quốc tế 11/10/2022 14:55

Dữ Phượng Hành tiếp tục tung ảnh hậu trường tiết lộ nhân vật nhiệt tình nấu ăn cho cả đoàn phim đó chính là nam chính Lâm Canh Tân.

Dữ Phượng Hành là dự án được công chúng quan tâm trong thời gian qua. Bộ phim đánh dấu sự tái hợp của Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân sau 5 năm hợp tác trong Sở Kiều Truyện từng làm mưa làm gió suốt thời gian dài. Dù đang trong giai đoạn quay nhưng những khoảnh khắc hậu trường luôn được khán giả chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hé lộ thêm ảnh hậu trường, nam chính 'trổ tài' lấp đầy 'chiếc bụng đói' của cả đoàn phim? - Ảnh 1
Dữ Phượng Hành đánh dấu sự tái hợp sau 5 năm của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Được biết, Dữ Phượng Hành đang trong giai đoạn quay những cảnh cuối cùng, những hình ảnh kỉ niệm đoàn phim chia tay tổ diễn viên phụ tung ra trước đó đã được công chúng quan tâm và cũng tiết lộ phim sẽ sớm hoàn thành.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hé lộ thêm ảnh hậu trường, nam chính 'trổ tài' lấp đầy 'chiếc bụng đói' của cả đoàn phim? - Ảnh 2
Hình ảnh kỉ niệm cả đoàn phim chia tay tổ diễn viên phụ - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh từ lúc khởi quay đến nay có thể thấy tất cả dàn cast từ chính đến phụ đều khá thân thiết. Họ có những khoảnh khắc tụ lại trò chuyện và ăn uống cùng nhau, ấm cúng như một gia đình thu nhỏ. Không những thế, trong hình ảnh gần đây đã tiết lộ nhân vật nhiệt tình nấu ăn cho cả đoàn phim đó chính là nam chính Lâm Canh Tân.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hé lộ thêm ảnh hậu trường, nam chính 'trổ tài' lấp đầy 'chiếc bụng đói' của cả đoàn phim? - Ảnh 3
Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hé lộ thêm ảnh hậu trường, nam chính 'trổ tài' lấp đầy 'chiếc bụng đói' của cả đoàn phim? - Ảnh 4

Lâm Canh Tân nấu ăn cho mọi người trong đoàn phim -  Ản: Internet

Nhiều netizen bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ dành cho nam thần Lâm Canh Tân. Có thể thấy, ngoài diễn xuất chuyên nghiệp thì ‘soái ca’ Lâm Canh Tân còn có tài lẻ nấu ăn. Chính nhờ sự nhiệt tình này mà cả đoàn phim được dịp lấp đầy 'chiếc bụng đói' và có sự kết nối gần gũi nhau hơn.

Được biết, Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hé lộ thêm ảnh hậu trường, nam chính 'trổ tài' lấp đầy 'chiếc bụng đói' của cả đoàn phim? - Ảnh 5
Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

Bộ phim Dữ Phượng Hành dự kiến lên sóng vào năm 2023. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những hình ảnh tiếp theo của dàn cast nói chung và nam nữ chính Triệu Lệ Dĩnh – Lâm Canh Tân nói riêng.

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