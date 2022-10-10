Dữ Phượng Hành: Tung ảnh vui vẻ chia tay tổ diễn viên phụ, Triệu Lệ Dĩnh vô cớ bị netizen tố 'đạo nhái' tạo hình của đàn em kém tiếng?

Một netizen tinh mắt soi ra tạo này của Triệu Lệ Dĩnh ở Dữ Phượng Hành có phần rất giống với nữ chính Ly Quang Dạ Đàm của Lý Lan Địch trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường.

Những hình ảnh hậu trường từ bộ phim Dữ Phượng Hành luôn được khán giả quan tâm trong thời gian gần đây. Được biết, đây là bộ phim đánh dấu màn tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 5 năm kết hợp trong bộ phim Sở Kiều Truyện. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet Vừa mới đây, đoàn phim đã tung hình ảnh hậu trường của 2 cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong ngày chia tay một số nhân vật trong tổ diễn viên phụ và tiết lộ thông tin bộ phim cũng dự kiến sắp đóng máy.

Khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chia tay một vài nhân vật trong tổ diễn viên phụ - Ảnh: Internet Mọi chuyện sẽ không có gì khi ngay sau đó, một netizen tinh mắt soi ra tạo này của Triệu Lệ Dĩnh ở Dữ Phượng Hành có phần rất giống với nữ chính Ly Quang Dạ Đàm của Lý Lan Địch trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Cả hai có cùng kiểu tóc, phụ kiện đội đầu lẫn kiểu áo có điểm ren họa tiết trên vai. Triệu Lệ Dĩnh bị tố đạo nhái tạo hình đàn em Lý Lan Địch - Ảnh: Internet Dân mạng đã nổ ra cuộc tranh cãi xem rốt cuộc tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh mượn ý tưởng hay đạo nhái tạo hình của Lý Lan Địch. Có người lên tiếng ném đá Triệu Lệ Dĩnh ăn cắp tạo hình của đàn em nhưng vẫn không xinh đẹp bằng. Tuy nhiên cũng có không ít người cho rằng không chỉ có Lý Lan Địch, rất nhiều phim tiên hiệp khác cũng có chung tạo hình tóc giống như thế. Do vậy không hề có chuyện Triệu Lệ Dĩnh đạo nhái tạo hình của Lý Lan Địch.

Hiện tại, đoàn phim Dữ Phượng Hành cũng như phía Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa lên tiếng cho vụ việc này và netizen vẫn còn bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khoảnh khắc chia tay tổ diễn viên phụ, dân tình 'cười xỉu' vì nam chính Lâm Canh Tân bị nữ chính cho ra rìa Trên mạng xã hội xứ Trung lại rầm rộ chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc về buổi chia tay một số người ở tổ diễn viên phụ. Thông tin cũng tiết lộ thêm bộ phim dự kiến sẽ sớm hoàn thành và chờ ngày lên sóng trong thời gian sớm nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-phuong-hanh-tung-anh-vui-ve-chia-tay-to-dien-vien-phu-trieu-le-dinh-vo-co-bi-netizen-to-dao-nhai-tao-hinh-cua-dan-em-kem-tieng-511628.html