Vogue Film tung trailer phim của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn, hé lộ chi tiết cực kỳ thú vị của cặp đôi khiến dân tình khen ngợi?

Tạp chí Vogue Film vừa tung ra trailer chính thức cho bộ phim ngắn Xin Chào, Xin Chào với sự tham gia đóng chính của Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh.

Đối với những mọt phim Hoa Ngữ thì hai cái tên Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn đã không còn là những gương mặt xa lạ. Ngay khi có thông tin hai cái tên này kết hợp với nhau trong một dự án phim ngắn của tạp chí Vogue Film thì đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Người hâm mộ đều rất nóng lòng mong muốn được nhìn thấy những phân cảnh “phản ứng hóa học” mạnh mẽ giữa hai ngôi sao đình đám. Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn tham gia dự án phim ngắn của tạp chí Vogue Film thì đã nhận được sự quan tâm của công chúng - Ảnh: Internet Mới đây, tạp chí Vogue Film vừa tung ra trailer chính thức cho bộ phim ngắn Xin Chào, Xin Chào với sự tham gia đóng chính của Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh. Được biết dự án là bộ phim ngắn do Vouge Film sản xuất, nội dung được lấy đề tài về mối quan hệ giữa Trí tuệ nhân tạo (AI) và con người, có kịch bản được cầm trịch bởi đạo diễn Mai Lệ Oánh.

Theo đó phim có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh trong vai nữ chính Lâm Âm – một cô gái luôn hành động theo quy tắc như được "lập trình hóa" sẵn. Cung Tuấn đóng vai trí tuệ nhân tạo Al. Trong khoảng trống đối lập giữa thực tế với nhiệt độ ảo, cặp đôi sẽ hoàn thành quá trình thay thế từ con người thành Al. Tạp chí Vogue Film vừa tung ra trailer chính thức cho bộ phim ngắn Xin Chào, Xin Chào - Ảnh: Internet Đoạn phim ngắn khá thú vị, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai diễn Lâm Âm, thoạt nhìn là một người thật, nhưng lại theo đuổi cuộc sống rất đơn điệu, máy móc. Cô nàng mỗi ngày đều sinh hoạt theo một trình tự nhất định, cứ đến đúng 11 giờ 11 phút sẽ bắt đầu làm việc cho tới 13 giờ 13 phút, sau đó đồng hồ điểm 17 giờ 17 phút sẽ bắt đầu nấu cơm. Không chỉ có cuộc sống tẻ nhạt mà ngay cả vật dụng nhà cửa, quần áo của Lâm Âm cũng rất đơn điệu, tất cả chỉ mang một màu đơn sắc.

Triệu Lệ Dĩnh đóng vai một cô gái trẻ nhưng lại theo đuổi cuộc sống rất đơn điệu, máy móc - Ảnh: Internet Trong khi đó, nhân vật Al do Cung Tuấn đóng thoạt nhìn chỉ là một cỗ máy nhưng lại có cảm xúc sống động hơn cả Lâm Âm, anh luôn mang hình dạng tươi tắn với nụ cười mỉm trên môi. Trong căn nhà của anh, xung quanh đều được chiếu sáng bằng ánh nắng mặt trời, mang lại cho người xem cảm giác ấm áp. Trong một phân đoạn khi hai người nằm sát cạnh nhau, Al thổ lộ “Mình đúng là rất yếu đuối”. Khi Lâm Âm hỏi vì sao, Ai chỉ lặng lẽ đáp: “Bởi vì tôi chỉ là một cỗ máy trí tuệ nhân tạo lãnh đạm không có linh hồn, tôi chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn”. Cung Tuấn đóng vai người may AI nhưng lại có cảm xúc sống động, tràn ngập ánh sáng cuộc sống - Ảnh: Internet Chỉ là trailer ngắn nhưng cảm giác chiếc phim ngắn này đang ám chỉ rằng con người ngày nay và trong tương lai đang dần đánh mất đi linh hồn thật sự của mình, trí tuệ AI trái lại ngày càng hoàn thiện, cuộc sống phong phú hơn. Dù chỉ là trailer nhưng hé lộ thông điệp cực kỳ ý nghĩa, nhân văn - Ảnh: Internet Được biết, trước đó, ngay sau khi nhà sản xuất đăng tải những tấm ảnh “nóng hổi” trên Fanpage, nhiều cư dân mạng đã không kìm được cảm xúc và bày tỏ sự yêu thích mãnh liệt dành cho cặp đôi mới của làng phim ảnh Hoa Ngữ. Những góc nhìn mới lạ và bí ẩn của Triệu Lệ Dĩnh lẫn Cung Tuấn cũng được Vogue Film diễn tả rõ nét thông qua bố cục chụp ảnh độc đáo. Từ đó, công chúng có thể nhận thấy phong cách concept lần này của Vogue hoàn toàn mới lạ và đầy tinh tế. Loạt ảnh được tung ra trước đó nhận được nhiều sự yêu thích mãnh liệt của cư dân mạng dành cho cặp đôi vì concept mới lạ, tinh tế - Ảnh: Internet Dự án Xin Chào, Xin Chào sẽ được ra mắt tại Triển lãm kỷ niệm 130 năm của VOGUEWorld diễn ra từ ngày 9/10 đến ngày 23/10 tới đây.

Vai diễn của Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' đàn chị Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh thống lĩnh top đầu BXH douyin gây nhiều bất bình, liệu có thực sự xứng đáng? Trên bảng xếp hạng đánh giá của Douyin với hạng mục vai diễn được yêu thích nhất, các vai diễn của Triệu Lộ Tư lần lượt chiếm lĩnh vị trí top 1 và top 2, vượt mặt các đàn chị khiến cộng đồng mạng bất bình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vogue-film-tung-trailer-phim-cua-trieu-le-dinh-va-cung-tuan-he-lo-chi-tiet-cuc-ky-thu-vi-cua-cap-doi-khien-dan-tinh-khen-ngoi-510587.html