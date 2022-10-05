Vượt mặt đàn chị Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu BXH Những người nổi tiếng Trung Quốc được các thương hiệu 'chọn mặt gửi vàng'?

Làng giải trí Hoa Ngữ vừa công bố những cái tên đứng đầu trong BXH Những người nổi tiếng Trung Quốc được nhiều thương hiệu 'chọn mặt gửi vàng'.

Mới đây, theo thông tin từ một blogger xứ Trung, Vương Nhất Bác và Địch Lệ Nhiệt Ba là 2 cái tên đứng đầu trong danh sách Những người nổi tiếng Trung Quốc được nhiều thương hiệu 'chọn mặt gửi vàng'. Được biết, kết quả trên hoàn toàn xứng đáng vì Địch Lệ Nhiệt Ba được các nhãn hàng yêu thích vì vẻ ngoài lộng lẫy từ mọi góc nhìn và sức hút quốc tế. Cô được cho là làm đại diện cho nhiều nhãn hàng - từ đầu đến ngón chân.

Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là làm đại diện cho nhiều nhãn hàng - từ đầu đến ngón chân - Ảnh: Internet Ngoài có sức hút về mặt đại diện thương hiệu quảng cáo, những năm gần đây, tên tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba có độ phủ sóng lớn trên mặt trận phim truyền hình. Theo thống kê, cô nàng đã có được 7,3 tỷ người xem cho 2 tác phẩm Trường Ca Hành và Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, đưa cô vượt mặt ‘đàn chị’ được cho là ‘nữ hoàng’ của bảng xếp hạng như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt ‘đàn chị’ được cho là ‘nữ hoàng’ của bảng xếp hạng như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Mặc dù bộ phim truyền hình sắp tới của cô là An Lạc Truyện, trong đó cô ấy đóng cặp với nam diễn viên Cung Tuấn vẫn chưa xác nhận ngày công chiếu, nhưng đã có 1,5 triệu người đăng ký xem trước bộ phim để đón xem sự bùng cháy và tương tác hoá học giữa hai người.

An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính - Ảnh: Internet Ngoài ra, màn trình diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba trong The Long Ballad cũng đã giành được một đề cử tại liên hoan phim Seoul lần thứ 16 trong khi cô cũng đang tranh cử tại hạng mục Nữ diễn viên toàn cầu xuất sắc nhất tại International Iconic Awards 2022. Xếp sau Địch Lệ Nhiệt Ba là Âu Dương Na Na. Mỹ nhân được các nhãn hiệu được yêu thích nhờ hình ảnh trẻ trung và tràn đầy sức sống. Âu Dương Na Na - Ảnh: Internet Về hạng mục gương mặt nam diễn viên có giá trị thương mại nhất thì Vương Nhất Bác là người dẫn đầu. Mỹ nam vừa hoàn thành bộ phim Vô Danh cùng với Ảnh đế Lương Triều Vỹ đã thống trị vị trí đầu bảng trong đó có nhiều thương hiệu của quốc tế. Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Xếp sau đó là Tiêu Chiến, có tin đồn rằng các thương hiệu đang cảnh giác với việc thu hút ngôi sao nhờ vào số lượng người hâm mộ của nam diễn viên này, điều này khiến họ chuyển sang Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Ở vị trí thứ ba là Cung Tuấn. Nam diễn viên này đang có mức độ nổi tiếng tăng nhanh nhờ thành công vang dội của bộ phim truyền hình nổi tiếng Sơn Hà Lệnh. Cung Tuấn - Ảnh: Internet Thời gian tới, Cung Tuấn còn có tác phẩm An Lạc Truyện cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba được lên sóng và nhiều phim kết hợp với loạt minh tinh đình đám khác.

Vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh, đây là hai cái tên khuynh đảo màn ảnh nhỏ trong cuộc đua phim Hoa Ngữ tháng 10 năm nay? Một cư dân mạng chia sẻ có một bộ phim vừa lên sóng đã nhận được lời khen ngợi của khán giả và dự đoán bộ phim sẽ soán ngôi phim của những tên tuổi nổi bật như Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba.

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