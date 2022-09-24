An Lạc Truyện: Fan ủng hộ Địch Lệ Nhiệt Ba sử dụng giọng gốc trong phim vì lý do này?

Sao quốc tế 24/09/2022 15:37

Nhiều ý kiến cho rằng, việc kiến nghị để nhân vật chính sử dụng giọng gốc trong phim An Lạc Truyện là hoàn toàn hợp lý.

Mới đây, bộ phim An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt BaCung Tuấn tham gia đóng chính vừa mới tung ra trailer chính thức đầu tiên. Ngay sau khi trailer được đăng tải, từ khóa liên quan đến bộ phim An Lạc Truyện đã leo thẳng lên hot search. Nguyên nhân vì cả nam và nữ chính trong phim đều sử dụng lồng tiếng thay vì giọng gốc của diễn viên đã khiến nhiều fan tỏ thái độ không hài lòng. Chính bởi nguyên do này, những cuộc thảo luận về bộ phim nhanh chóng được nổ ra trên khắp các diễn đàn mạng xã hội ngày hôm nay.

An Lạc Truyện: Fan ủng hộ Địch Lệ Nhiệt Ba sử dụng giọng gốc trong phim vì lý do này? - Ảnh 1
Nhiều fan tỏ thái độ không hài lòng khi Nhiệt Ba và Cung Tuấn sử dụng giọng gốc trong An Lạc Truyện - Ảnh: Internet

Nhiều ý kiến cho rằng, việc kiến nghị để nhân vật chính sử dụng giọng gốc trong phim của Địch Lệ Nhiệt Ba là hoàn toàn hợp lý. Ở thời điểm hiện tại, các diễn viên đối thủ cũng đều sử dụng thoại gốc. Hơn nữa, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa có tác phẩm cổ trang tiêu biểu nào sử dụng giọng gốc. Chính vì vậy, khán giả hy vọng cô nàng có thể dùng giọng thật của mình trong bộ phim An Lạc Truyện sắp chiếu tới đây.

- Có thể cân nhắc dùng giọng gốc được không?

- Giọng gốc thực sự rất quan trọng, giọng lồng tiếng kì lắm, bộ lọc của phim cũng kì nữa, nên lắng nghe ý kiến của mọi người sau đó tìm cách sửa đổi đi.

- Làm được thì làm, không làm được thì để người khác làm, vấn đề giọng gốc đã nói rất nhiều lần rồi, người khác đều dùng giọng gốc cả rồi, giọng của Nhiệt Ba cũng rất đặc sắc tại sao lại không dùng?

- Vừa thấy Nhậm Gia Luân sử dụng giọng gốc trong phim mới ổn lắm mà. Sao phim này không cho Nhiệt Ba với Cung Tuấn dùng giọng thật của mình vậy?

- Lồng tiếng không ổn, bộ lọc không ổn, trang điểm môi cũng không ổn, mấy người tự xem làm thế nào đi.

An Lạc Truyện: Fan ủng hộ Địch Lệ Nhiệt Ba sử dụng giọng gốc trong phim vì lý do này? - Ảnh 2
Số khác lại ủng hộ Nhiệt Ba sử dụng giọng gốc vì nhiều lý do hợp lý - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim An Lạc Truyện kể về Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), một hậu nhân của công thần khai quốc nhưng mà gia tộc của cô lại gặp biến cố mà phải lưu lạc ở giang hồ. Trong quá trình đi tìm sự thật, thu thập bằng chứng để có thể trả lại trong sạch cho gia tộc của mình, đồng thời cứu giúp dân chúng thì nàng đã lọt vào mắt xanh của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn).

An Lạc Truyện: Fan ủng hộ Địch Lệ Nhiệt Ba sử dụng giọng gốc trong phim vì lý do này? - Ảnh 3
An Lạc Truyện - Ảnh: Internet

Sau đó Nhậm An Lạc trở thành phụ tá của chàng, cả hai cùng nhau nhiều lần phá án, giúp đỡ nhân dân, thậm chí còn ra trận, chống giặc và cuối cùng nàng cũng lật lại được vụ án oan khuất năm xưa, trả lại sự trong sạch thực sự cho gia tộc tổ tiên mình.

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