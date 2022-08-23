Fandom Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân gây chiến vì 'phiên vị' của hai diễn viên khi Ngự Giao Ký kết thúc chưa được bao lâu

Từ khóa “Nhị phiên” bỗng lọt top bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo, theo đó đã dẫn đến cuộc tranh cãi giữa hai fandom của Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mới đây, từ khóa “Nhị phiên” bỗng lọt top bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo, theo đó đã dẫn đến cuộc tranh cãi giữa hai fandom của Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo đó, “nhị phiên” hay còn được hiểu là “phiên 2”, ý nghĩa nói về diễn viên được xếp sau trong hai diễn viên chính của một bộ phim. Được biết cách đây không lâu, Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba đã hợp tác đóng chính cùng nhau trong drama cổ trang Ngự Giao Ký. Nguyên nhân khiến fandom hai bên cãi nhau xuất phát từ việc một số blogger mới đây đăng bài khen ngợi các bộ phim có thành tích tốt, trong đó có cả Ngự Giao Ký.

Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính - Ảnh: Internet Trong khi blogger cho rằng Ngự Giao Ký đã góp phần giúp Nhậm Gia Luân thêm nổi tiếng và ký được nhiều hợp đồng tài nguyên thì fan nam diễn viên đã phản bác lại rằng danh tiếng anh chàng tăng lên là nhờ tác phẩm Châu Sinh Như Cố, đóng Ngự Giao Ký không giúp ích thêm cho sự nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng sao nam Châu Sinh Như Cố không hưởng được lợi từ Ngự Giao Ký nên fan anh cũng chê bai nói xấu phim, nếu không thích bài viết có thể không đọc, hà cớ gì lại vào bài viết khen Ngự Giao Ký để chê bai “phim rác”.

Fan Nhậm Gia Luân đã phản bác lại rằng danh tiếng anh chàng tăng lên là nhờ tác phẩm Châu Sinh Như Cố, đóng Ngự Giao Ký không giúp ích thêm cho sự nghiệp - Ảnh: Internet Theo đó, cuộc tranh cãi giữa hai fandom ngày một trở nên căng thẳng hơn khi các fan Địch Lệ Nhiệt Ba chế giọng gốc của Nhậm Gia Luân không hay nên luôn phải dùng lồng tiếng, thậm chí lỗi thành tích phim cũ ra để gây chiến. Trong khi đó về phía Nhậm Gia Luân, người hâm mộ anh chàng cũng chê bai diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Lệ Cơ Truyện, đồng thời so sánh thành tích và cho rằng Trường Ca Hành của Nhiệt Ba không bằng tác phẩm Châu Sinh Như Cố của thần tượng. Fan Địch Lệ Nhiệt Ba chế giọng gốc của Nhậm Gia Luân không hay nên luôn phải dùng lồng tiếng, thậm chí lỗi thành tích phim cũ ra để gây chiến - Ảnh: Internet Được biết, Ngự Giao Ký là một trong những tác phẩm tiểu thuyết đề tài cổ đại, huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương được đông đảo bạn trẻ yêu thích hiện nay. Phim lấy bối cảnh ở thế giới nơi mà con người và yêu quái cùng tồn tại. Tại đây, một chuyện tình tuyệt đẹp vượt qua ranh giới chủng tộc giữa nữ ngự linh sư Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) và thế tử giao nhân Trường Ý (Nhậm Gia Luân).

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