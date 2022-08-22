Khi nữ phụ là nỗi lo sợ của nữ chính trong phim Hoa Ngữ: Dương Tử bị nữ phụ lấn át nhan sắc ‘một màu’, Địch Lệ Nhiệt Ba không diễn được cảnh bi do nữ phụ chiếm spotlight

Lúc mà Địch Lệ Nhiệt Ba có phần mờ nhạt vì không diễn được cảnh bi thương thì ngôi sao họ Quách lại giựt spotlight qua vẻ ngoài sắc sảo, quyền lực. Hơn thế nữa, nét diễn vừa độc ác, vừa ngang tàn của cô đã biến nhân vật Thuận Đức tiên cơ trở thành ký ức khó quên trong khán giả. Và cũng vì lần ấy mà fan của mỹ nữ Tân Cương cũng như Nhậm Gia Luân thề sẽ không bao giờ ủng hộ cô góp mặt trong dự án của idol nữa.

Biết đoàn phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang đau đầu chưa tìm được nữ thứ nên dân tình đang đề xuất Quách Hiểu Đình. Lý do nữ diễn viên được ưu ái bởi cách đây vài tháng, cô từng gây ấn tượng khi góp mặt trong Ngự Giao Ký.

Rút kinh nghiệm từ việc trên, fandom nhà Dương Mịch đang tỏ ra rất lo ngại nếu như Quách Hiểu Đình thực sự đóng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Bởi vì nữ thứ trong đây cũng là một nhân vật phản diện có tính cách ngông cuồng, bá đạo, rất có thể sẽ lại chiếm hết hào quang nữ chính.

Mạnh Tử Nghĩa

Mạnh Tử Nghĩa là nỗi sợ của Dương Tử - Ảnh: Internet

Sau khi Trầm Vụn Hương Phai bất ngờ lên sóng, Mạnh Tử Nghĩa lại trở thành mối nguy của nữ chính. Trong những tập đầu, Tiểu Hạnh Thảo không khó nhận ra sự vượt trội về khoản nhan sắc của nữ diễn viên so với Dương Tử “một màu”.

Trước đó, ở Tuyết Trung Hãn Đao Hành, “hoa khôi Bắc Ảnh” thậm chí còn “nhận gạch” bất đắc dĩ vì xuất hiện khiến nữ chính Lý Canh Hy trở lên nhạt nhòa.

Còn trong Võ Thần Triệu Tử Long, nữ diễn viên họ Mạnh từng đóng a hoàn mà diễm áp cả “tiểu thư” đến từ xứ Hàn - Yoona.

Trương Mông

Trương Mông nổi trội hơn Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Trước khi trắng tay vì những cuộc trùng tu, Trương Mông từng được yêu thích với vẻ đẹp vừa trong sáng, vừa cổ điển. Ở trong Mỹ Nhân Tâm Kế, chỉ xuất hiện chớp nhoáng thôi nhưng vai Vệ Tử Phu đã giúp cô một bước thành sao.

Nếu để xếp hạng nhan sắc của dàn mỹ nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm thì mình cho rằng Trương Mông chẳng hề thua kém Dương Mịch, và rõ ràng vượt trội hơn Địch Lệ Nhiệt Ba, Trịnh Sảng. Chỉ tiếc nhân vật Phương Như Thấm của cô không có nhiều đất diễn.

Xem lại những hình ảnh của Thương Khung Chi Mão, Tiểu Hạnh Thảo từng nghĩ Trương Mông (vai Trân Phi) mới là nữ chính chứ chẳng phải Hám Thanh Tử (vai Từ Hi thời trẻ)