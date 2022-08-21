Địch Lệ Nhiệt Ba 'hất cẳng' Dương Mịch, thẳng tiến đứng 'ngang hàng' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử về mặt thù lao phim ảnh?

Sao quốc tế 21/08/2022 15:40

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba là những tiểu hoa đán có nhiều bộ phim gây tiếng vang. Do đó, mức thù lao của họ cao nhất. Nếu xét theo nhóm tuổi, Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1985, Nhiệt Ba và Dương Tử đứng đầu nhóm tiểu hoa 90.

Mới đây, trong cuộc họp chia sẻ nghiệp vụ đầu năm nay, Tencent đã tiết lộ một số thông tin cực đắt giá về thù lao của các diễn viên đình đám hiện nay. Theo đó Tencent cho biết, các đạo diễn, biên kịch chỉ nhận được mức báo giá cao nhất là 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) cho 1 tập phim. Trong khi đó, diễn viên tuyến 1 thì được trả mức thù lao khoảng 25 triệu NDT (khoảng 86 tỷ đồng). Chi phí tuyên truyền của những dự án phim cấp cao sẽ ở mức khoảng 3 triệu NDT (khoảng 10 tỷ đồng).

Địch Lệ Nhiệt Ba 'hất cẳng' Dương Mịch, thẳng tiến đứng 'ngang hàng' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử về mặt thù lao phim ảnh? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba là những tiểu hoa đán có nhiều bộ phim gây tiếng vang. Do đó, mức thù lao của họ cao nhất - Ảnh: Internet

 

Lấy số lượng phim bạo của diễn viên trong vòng 2 năm trở lại đây để phân cấp thù lao. Cụ thể, có 2 bộ phim bạo trở lên như Triệu Lệ Dĩnh, Dương TửĐịch Lệ Nhiệt Ba sẽ được xếp ở hạng 1. Dương Mịch trong 2 năm qua chưa đủ 2 phim bạo vậy nên vắng mặt trong danh sách này.

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba là những tiểu hoa đán có nhiều bộ phim gây tiếng vang. Do đó, mức thù lao của họ cao nhất. Nếu xét theo nhóm tuổi, Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1985, Nhiệt Ba và Dương Tử đứng đầu nhóm tiểu hoa 90.

Đối với dàn tiểu Hoa 95, thường sẽ có những bộ phim ăn khách tầm trung, giá cả thù lao sẽ thấp hơn nhóm hạng 1. Tuy nhiên, Tencent lại đặt Triệu Lộ Tư là trường hợp ngoại lệ vì có độ nhận diện cao, xem như có thể xếp vào nhóm hạng 1. Bên cạnh đó, nhà sản xuất phim Lý Hưởng cũng đã tiết lộ thêm về nhóm nghệ sĩ được các nền tảng ưu ái bao gồm Cúc Tịnh Y, Ngu Thư Hân và Dương Siêu Việt. "Cúc Tịnh Y trong vài năm nay đã hình thành được lưu lượng và có quần thể fan cố định. Dương Siêu Việt xuất thân từ show tuyển chọn idol, thù lao so với những diễn viên cùng cấp sẽ thấp hơn nhưng lưu lượng lại khá lớn. Còn Ngu Thư Hân vốn xuất thân là diễn viên, sau khi tham gia show tuyển chọn idol thì gia tăng thêm lưu lượng".

Địch Lệ Nhiệt Ba 'hất cẳng' Dương Mịch, thẳng tiến đứng 'ngang hàng' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử về mặt thù lao phim ảnh? - Ảnh 2
Tencent lại đặt Triệu Lộ Tư là trường hợp ngoại lệ trong lứa 95 vì có độ nhận diện cao, xem như có thể xếp vào nhóm hạng 1 - Ảnh: Internet

 

Như vậy có thể thấy, những ngôi sao nằm trong top thù lao cao đều là những gương mặt rất nổi bật trong 2 năm trở lại đây. Không chỉ cần phải có phim lên sóng, những tiểu Hoa này còn phải gặt hái được những thành tích nhất định.

 

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lộ Tư

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