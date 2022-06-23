Công Tố Tinh Anh công bố phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba liền bị cộng đồng mạng chê trách 'Địch Lệ Nhiệt Ba mà nắm phiên 1 thì phim này xem chừng gây tranh cãi suốt'

Sao quốc tế 23/06/2022 15:00

Theo thông tin được Tencent Video chia sẻ, Đồng Đại Vi giữ phiên 2, trong khi đó Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận phiên 1. Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, nhiều khán giả đã tỏ ra khó chịu, cho rằng nếu xét về thực lực thì Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không có cửa so với Đồng Đại Vĩ.

Ngày 21/6 vừa qua, Tencent Video đã tổ chức đại hội chiêu thương đồng thời công bố dự án, đội hình diễn viên và tung poster trailer rất nhiều dự án phim, trong đó có Công Tố Tinh Anh, một trong những tác phẩm được mong chờ nhất trong năm của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Công Tố Tinh Anh công bố phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba liền bị cộng đồng mạng chê trách 'Địch Lệ Nhiệt Ba mà nắm phiên 1 thì phim này xem chừng gây tranh cãi suốt' - Ảnh 1
 Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận phiên 1 trong Công Tố Tinh Anh - Ảnh: Internet

 

Theo thông tin được Tencent Video chia sẻ, Đồng Đại Vi giữ phiên 2, trong khi đó Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận phiên 1. Mặc dù cùng là vai chính nhưng qua sự sắp xếp phiên vị, có thể thấy Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ nhận được nhiều đãi ngộ và địa vị trong phim cũng cao hơn đàn anh Đồng Đại Vĩ một bậc.

Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, nhiều khán giả đã tỏ ra khó chịu, cho rằng nếu xét về thực lực thì Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không có cửa so với Đồng Đại Vĩ. Cộng đồng mạng cho rằng việc mỹ nhân Tân Cương được đảm nhiệm phiên 1 là do cô nàng là diễn viên trẻ, lưu lượng đang trên đỉnh cao nên sẽ đem lại nhiều lợi ích cho đoàn làm phim hơn Đồng Đại Vi.

Công Tố Tinh Anh công bố phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba liền bị cộng đồng mạng chê trách 'Địch Lệ Nhiệt Ba mà nắm phiên 1 thì phim này xem chừng gây tranh cãi suốt' - Ảnh 2
Nhiều khán giả đã tỏ ra khó chịu, cho rằng nếu xét về thực lực thì Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không có cửa so với Đồng Đại Vĩ - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự không đồng tình thì cũng có không ít cư dân mạng cho rằng Công Tố Tinh Anh là một bộ phim xoay quanh công việc của nữ kiểm sát viên nên Địch Lệ Nhiệt Ba được giữ phiên đầu là hoàn toàn dễ đoán và không có gì khác lạ. Về việc cùng là nam nữ chính nhưng Đồng Đại Vi vẫn phải chịu cảnh xếp sau Địch Lệ Nhiệt Ba vì lưu lượng cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi đối với một bộ phim chiếu mạng, lợi nhuận là một trong những yếu tố quan trọng nhất.

- Rồi Công Tố Tinh Anh đấy trước giờ không hề thấy tin tranh nhau phiên vị gì luôn. Nay ra cái trailer sương sương để đi chiêu thương xong anti vào khóc hộ các diễn viên khác là sao, định hội đồng cô Ba mà không tìm hiểu kĩ à?

- Phim xoay quanh nữ chính thì Địch Lệ Nhiệt Ba phiên 1 không phải quá đúng hay sao mà phải thắc mắc.

- Địch Lệ Nhiệt Ba mà nắm phiên 1 thì phim này xem chừng gây tranh cãi suốt luôn rồi.

- Phiên vị cũng phải tương xứng với năng lực chứ, Địch Lệ Nhiệt Ba về khả năng diễn xuất không hơn bất cứ ai trong giới cả mà giữ phiên 1 trong một bộ nghiệp vụ thì có đang quá sức không vậy.

- Chỉ muốn hỏi có thấy lấn cấn không khi phim tên là Công Tố Tinh Anh, xoay quanh 1 nữ công tố và đặc biệt do Viện Kiểm Sát hợp tác sản xuất lại đòi để một cảnh sát làm phiên 1. Vuốt mặt phải nể mũi chứ nhỉ.

Công Tố Tinh Anh công bố phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba liền bị cộng đồng mạng chê trách 'Địch Lệ Nhiệt Ba mà nắm phiên 1 thì phim này xem chừng gây tranh cãi suốt' - Ảnh 3
Chủ đề phiên vị của Công Tố Tinh Anh tiếp tục gây lên những ý kiến trái chiều trên các mạng xã hội - Ảnh: Internet

 

Hiện chủ đề phiên vị của Công Tố Tinh Anh tiếp tục gây lên những ý kiến trái chiều trên các mạng xã hội. Bộ phim do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vi đóng chính hiện đã tung ra trailer chính thức và đang chờ được lên sóng.

 

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