Những cặp sao Hoa Ngữ netizen khao khát họ tái hợp trên màn ảnh: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được kêu gọi đầu danh sách

Sao quốc tế 10/06/2022 15:00

Phim Hoa ngữ có rất nhiều cặp sao được đánh giá là đẹp đôi trên màn ảnh khiến khán giả hy vọng họ sẽ có thể tiếp tục hợp tác.

Dương DươngĐịch Lệ Nhiệt Ba

Những cặp sao Hoa Ngữ netizen khao khát họ tái hợp trên màn ảnh: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được kêu gọi đầu danh sách - Ảnh 1
Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh không chỉ đẹp đôi mà còn hợp tác rất ăn ý, chemistry cũng ổn áp. Chính vì điều này nên sau khi Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh chiếu xong thì Carole thấy có rất nhiều khán giả hy vọng cặp đôi này tiếp tục tái hợp trong một dự án khác, thậm chí còn mong họ “phim giả tình thật. Nhưng muốn cặp đôi này tiếp tục hợp tác e là hơi khó khăn.

Lý Dịch Phong – Triệu Lệ Dĩnh

Những cặp sao Hoa Ngữ netizen khao khát họ tái hợp trên màn ảnh: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được kêu gọi đầu danh sách - Ảnh 2
Lý Dịch Phong và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Thanh Vân Chí tuy có nội dung chẳng khác gì “nồi lẩu thập cẩm” nhưng nhiều khán giả vẫn nguyện ý xem phim vì cặp đôi chính Lý Dịch Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Hai nhân vật do Lý Dịch Phong và Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận có một cái kết rất dang dở, đây là điều khiến khán giả nuối tiếc.

Hồ Ca – Lưu Thi Thi

Những cặp sao Hoa Ngữ netizen khao khát họ tái hợp trên màn ảnh: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được kêu gọi đầu danh sách - Ảnh 3
Hồ Ca và Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

 

Cặp bài trùng một thời của Đường Nhân này từng hợp tác trong rất nhiều dự án phim. Hồ Ca và Lưu Thi Thi chưa bao giờ được thật sự “có duyên” trên màn ảnh luôn ấy. Lúc thì đóng vai người thân, lúc thì là kẻ thù, khi được “yêu nhau” thì lại chẳng có cái kết hạnh phúc. Hồ Ca và Lưu Thi Thi được ủng hộ tái hợp chỉ vì khán giả muốn thấy họ thật sự trở thành một cặp đôi có kết HE trên màn ảnh.

Dương Tử - Lý Hiện

Những cặp sao Hoa Ngữ netizen khao khát họ tái hợp trên màn ảnh: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được kêu gọi đầu danh sách - Ảnh 4
 Dương Tử và Lý Hiện - Ảnh: Internet

 

Cặp đôi này từng rất được yêu thích vì đáng yêu khỏi bàn, dù đã có một cái kết hạnh phúc trong phim nhưng mình thấy vẫn còn không ít người mong muốn Dương Tử - Lý Hiện có thể hợp tác thêm trong tương lai. Ngoài đời, Dương Tử và Lý Hiện cũng giữ mối quan hệ thân thiết, nếu có tác phẩm thích hợp thì họ vẫn có thể tiếp tục “nối duyên”.

Nhậm Gia Luân – Đàm Tùng Vận

Những cặp sao Hoa Ngữ netizen khao khát họ tái hợp trên màn ảnh: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được kêu gọi đầu danh sách - Ảnh 5
Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

 

Cẩm Y Chi Hạ là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận, ban đầu bộ phim này vốn còn không được xem trọng ấy. Nhưng nội dung ấn tượng, kèm theo màn hợp tác ăn ý cùng chemistry đỉnh của Nhậm Gia Luân – Đàm Tùng Vận đã khiến phim thành công vang dội. Thời gian trước, “Luân – Vận” được mời tái hợp trong một dự án khác nhưng vì lịch trình không khớp nên họ đành bỏ lỡ cơ hội tiếp tục nên duyên.

 

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Từ khóa:   Dương Dương Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử Lưu Thi Thi Đàm Tùng Vận

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