Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm từng bí mật hẹn hò ở Nhật Bản? Người bốc trần là một blogger từng theo vụ Uông Tiểu Phi ngoại tình

Sao quốc tế 01/06/2022 13:48

Tối 31/5, làng giải trí được một phen chấn động khi một blogger bất ngờ đăng tải đoạn clip tiết lộ đã bắt gặp Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm bí mật hẹn hò tại Nhật Bản.

Tối 31/5, làng giải trí được một phen chấn động khi một blogger bất ngờ đăng tải đoạn clip tiết lộ đã bắt gặp Địch Lệ Nhiệt BaLộc Hàm bí mật hẹn hò tại Nhật Bản. Mặc dù blogger không đưa ra bằng chứng cụ thể, tuy nhiên đây là người từng bóc vụ Uông Tiểu Phi ngoại tình khi Đại S (Từ Hy Viên) mang thai 9 tháng. Thế nên dù chẳng có bằng chứng nhưng thông tin này vẫn nhanh chóng "phá đảo" trên hotsearch Weibo.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm từng bí mật hẹn hò ở Nhật Bản? Người bốc trần là một blogger từng theo vụ Uông Tiểu Phi ngoại tình - Ảnh 1
Một blogger tiết lộ đã bắt gặp Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm bí mật hẹn hò tại Nhật Bản - Ảnh: Internet

 

Nhanh chóng sau đó, phía Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã lên tiếng bác bỏ tin đồn và cho rằng những chia sẻ của blogger này là giả. Bằng những khoảnh khắc đáng yêu và tương tác tốt giữa Nhiệt Ba và Lộc Hàm, hai người được người hâm mộ nhiệt tình gán ghép, những tin đồn yêu đương hẹn hò của hai người liên tiếp xuất hiện trên khắp các mặt báo và trở thành đề tài chưa bao giờ hết hot, thậm chí fan của Lộc Hàm còn công khai bài xích Địch Lệ Nhiệt Ba vào thời điểm đó.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm từng bí mật hẹn hò ở Nhật Bản? Người bốc trần là một blogger từng theo vụ Uông Tiểu Phi ngoại tình - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm - Ảnh: Internet

 

Thế nên khi Lộc Hàm công khai yêu đương với Quan Hiểu Đồng, Địch Lệ Nhiệt Ba “vô duyên vô cớ” trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

 

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Lộc Hàm sao hoa ngữ sao châu á cbiz

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