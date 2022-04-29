BXH 'địa vị' của mỹ nhân Hoa Ngữ thế hệ 9x: Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba 'ngậm ngùi' lùi về sau mỹ nhân này

Sao quốc tế 29/04/2022 16:06

Cộng đồng mạng Trung Quốc vừa mở bình chọn địa vị của mỹ nhân Hoa Ngữ 9x.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc mở cuộc bình chọn về địa vị của những tiểu hoa 9x. Bảng xếp hạng gây tranh cãi bởi những cái tên đáng lẽ có vị trí cao hơn lại ngậm ngùi nhường ngôi cho những người khác và ngược lại.

Theo đó, đứng ngôi đầu bảng là ảnh hậu tài năng và tai tiếng Châu Đông Vũ.  Những tin đồn về tai tiếng của cô khi vướng phải những tin đồn hẹn hò với nhiều sao nam nổi tiếng. Cộng đồng mạng dấy lên làn sóng chỉ trích, cho rằng nữ diễn viên này không hề ngây thơ như vẻ ngoài của cô. Mặc lời ra tiếng vào, cô vẫn khẳng định vị thế của mình về khả năng diễn xuất. Thế nên, việc nữ chính Chuyện Tình Cây Táo Gai được gọi tên không làm khán giả bất ngờ. Bởi so với các diễn viên cùng thời ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình, Châu Đông Vũ có sự nghiệp rực rỡ nhất dù đôi lúc vướng phải lùm xùm không đáng có. Những bộ phim đi vào lòng người của Châu Đông Vũ có thể kể đến như: Cung Tỏa Trầm Hương, Chúng Ta Của Sau Này, Em Của Thời Niên Thiếu,...

BXH 'địa vị' của mỹ nhân Hoa Ngữ thế hệ 9x: Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba 'ngậm ngùi' lùi về sau mỹ nhân này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngậm ngùi ở vị trí thứ 2 là các tiểu hoa lưu lượng quốc dân - Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử. Bảng xếp hạng đến đây đã vướng phải tranh cãi. Cộng đồng mạng chỉ rõ nếu xét về sự nghiệp phim ảnh, vị trí này phải thuộc về Đàm Tùng Vận.

BXH 'địa vị' của mỹ nhân Hoa Ngữ thế hệ 9x: Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba 'ngậm ngùi' lùi về sau mỹ nhân này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bên cạnh đó, khán giả cho rằng vị trí của Dương Tử có thể chấp nhận được, bởi cô thể hiện tốt ở nhiều phim cổ trang lẫn hiện đại như Cá Mực Hầm Mật, Hương Mật Tựa Khói Sương và gần đây là màn giả trai xuất sắc trong dự án chưa lên sóng - Trường Tương Tư. Riêng trường hợp của Địch Lệ Nhiệt Ba, nhiều người cho rằng diễn xuất của nữ diễn viên còn nhạt nhòa dù cô có màn thể hiện khá tốt trong Ngự Giao Ký.

BXH 'địa vị' của mỹ nhân Hoa Ngữ thế hệ 9x: Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba 'ngậm ngùi' lùi về sau mỹ nhân này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đứng thứ 3 là những mỹ nhân có thành tích phim chiếu đài và quốc dân độ nhất định là Đàm Tùng Vận, Lý Thấm, Cổ Lực Na Trát. Công chúng cho rằng những diễn viên này tạm thời chưa thể đi lên nhưng thành tích so với những người phía sau tốt hơn, trong đó mạnh nhất có lẽ là Đàm Tùng Vận.

BXH 'địa vị' của mỹ nhân Hoa Ngữ thế hệ 9x: Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba 'ngậm ngùi' lùi về sau mỹ nhân này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Cuối cùng, vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng bao gồm những cái tên: Cúc Tịnh Y, Lý Nhất Đồng, Bạch Lộc,... Đây là các diễn viên được đánh giá ổn định về độ nhận diện và lưu lượng nhưng diễn xuất lại lên xuống thất thường, thành tích phim chiếu đài kém.

 

BXH 'địa vị' của mỹ nhân Hoa Ngữ thế hệ 9x: Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba 'ngậm ngùi' lùi về sau mỹ nhân này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Hiện, CĐM mong chờ những sản phẩm tiếp theo để chứng minh năng lực xứng đáng với danh xưng của các mỹ nhân.

 

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