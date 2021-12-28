Châu Đông Vũ được mời đóng Hữu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh bỗng dưng được vai vì 'Tam Kim Ảnh Hậu' ghét Vương Nhất Bác

Sao quốc tế 28/12/2021 10:50

Netizen cho rằng, "nhờ" sự từ chối của Châu Đông Vũ mà Hữu Phỉ do Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đóng chính mới trở thành một trong những bộ phim cổ trang đáng xem nhất nửa đầu năm 2021 của làng giải trí Hoa ngữ.

Hữu Phỉ là bộ phim đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài nghỉ ngơi của "mẹ bỉm sữa" Triệu Lệ Dĩnh. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Chu Phỉ - một nữ hiệp kiêm tiểu thư của 48 trại và là người thừa kế đời thứ 3 của Phá Tuyết Đao. Tuy đóng phim sau thời gian dài vắng bóng nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn được nhận được nhiều lời khen từ khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất không thể chê của cô.

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Hữu Phỉ đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian dài nghỉ ngơi

Tuy vậy theo thông tin mới đây được tiết lộ, Triệu Lệ Dĩnh suýt tí đã không thể vào vai Chu Phỉ. Theo Sohu, ban đầu vai diễn này được nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng" giao cho Châu Đông Vũ và còn trả mức cát xê cao ngất ngưởng nhưng cô lại không đồng ý. Nói về lý do của sự từ chối, "Tam Kim Ảnh Hậu" khi nghe người đóng cặp với mình là Vương Nhất Bác thì lập tức đòi đổi người nhưng vì nam diễn viên họ Vương đã ký hợp đồng rồi nên Châu Đông Vũ mới không tham gia.

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Diễn xuất lẫn nhan sắc của nữ minh tinh họ Triệu không thể chê vào đâu được

Bởi vì không thể mời được nữ minh tinh họ Châu tham gia vào dự án Hữu Phỉ, nhà sản xuất đành phải mời phương án phụ là Triệu Lệ Dĩnh để thay thế. Tuy vậy, nhờ có diễn xuất và tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh mà bộ phim cũng thu được nhiều thành tích nổi trội, tuy không quá nổi tiếng nhưng cũng được xếp vào hàng những bộ phim cổ trang nổi tiếng nhất nửa đầu năm 2021.

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Diễn xuất của 'Tam Kim Ảnh Hậu' Châu Đông Vũ được đánh giá là 'đấm vào mặt' khán giả

Trái với tưởng tượng là nhiều người sẽ tiếc nuối vì không thể thấy diễn xuất của "Tam Kim Ảnh Hậu" trong Hữu Phỉ, fan của bộ phim lẫn fan của Vương Nhất Bác đều "vui như được mùa" trước tin đồn này, nhiều người còn gửi lời cảm ơn vì như vậy nên họ mới được thấy Vương Nhất Bác được nên duyên với một đàn chị thực lực và nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí, có người còn cố ý đá đểu: "Cũng may cô ta không nhận, nếu không thì thảm rồi, "Diễn xuất của Châu Đông Vũ không đảm nhận nổi vị trí nữ chính phim truyền hình đâu",...

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Chung một khung hình nhưng 'đệ nhất mỹ nhân thiên giới' hoàn toàn bị một diễn viên phụ lất lướt về mặt nhan sắc

Quả thật những bình luận này của cư dân mạng không quá sai khi mà một tác phẩm cổ trang khác với sự tham gia của Châu Đông vũ được phát sóng vào giữa năm 2021 là Thượng Cổ Quyết Trần đã bị chê "tơi tả" nhất là diễn xuất và tạo hình của nữ minh tinh bị đánh giá như "thảm họa" vậy.

Theo đó, diện mạo của cô bị chê là chưa đạt để vào vai một "tiên nữ có nhan sắc đẹp nhất thiên giới" kèm với đó là hàng loạt biểu cảm nửa mùa cười không ra cười, tức giận không ra tức giận của cô cũng bị chỉ trích thậm tệ.

Ảnh: Internet

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Cùng với Triệu Lệ Dĩnh, các diễn viên Vương Tinh Việt, Bành Quán Anh, Lý Y Hiểu cũng được gọi tên.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Châu Đông Vũ Vương Nhất Bác phim Hoa ngữ Hữu Phỉ

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