Bắt trọn khoảnh khắc tựa thần tiên của dàn mỹ nhân: Dương Mịch như nữ thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp', Triệu Lệ Dĩnh quá ngọt ngào

Dù diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi nhưng bàn đến nhan sắc, chắc chắn không ai có thể vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba ở thời điểm này. Sở hữu nét đẹp lai Tây Tây hiện đại, ngũ quan sắc sảo, ăn hình, Nhiệt Ba luôn khiến người đối diện ngẩn ngơ vì nhan sắc qua xuất chúng.

Cách đây 3 năm, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành cái tên hot nhất trong dàn mỹ nhân Hoa ngữ khi xuất hiện tại sự kiện thời trang đình đám diễn ra ở Italy. Với tư cách là đại sứ thương hiệu, Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm spotlight dàn khách mời vì thần thái sang chảnh.

Dương Mịch

Không thể phủ nhận, Dương Mịch là ngôi soa luôn khiến dư luận phải kinh ngạc vì nhan sắc quá xuất sắc và ấn tượng. Vợ cũ Lưu Khải Uy nhiều lần lên hotsearch Weibo chỉ vì nhan sắc quá kinh diễm. Ở tuổi 35, Dương Mịch vẫn vô cùng xinh đẹp, mọi đường nét trên gương mặt cô không có bất cứ điểm nào để chê

Dù chỉ là chụp trộm nhưng mọi đường nét của Dương Mịch khiến người ta phải ngơ ngác vì visual tuyệt mĩ, diễm lệ.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh là minh chứng cho câu nói "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai". Không thể phủ nhận sau khi ly hôn Phùng Thiệu Phong, nhan sắc bà mẹ một con ngày càng thăng hạng. Ở tuổi 34, nữ diễn viên "Hữu Phỉ" trông vẫn trẻ trung như nữ sinh, ngọt ngào và thuần khiết như cô gái mới 18.

Không chỉ sở hữu nhan sắc hơn người, Triệu Lệ Dĩnh còn chứng minh được khả năng diễn xuất và "gánh rating". Bộ phim "Ai là hung thủ" của nữ diễn viên sinh năm 1987 vừa kết thúc phát sóng gần đây nhận được vô số lời khen của khán giả.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi luôn chứng minh được nhan sắc xứng danh "thần tiên tỷ tỷ". Nữ diễn viên sinh năm 1987 "cân đẹp" mọi góc chụp nhờ sở hữu vẻ đẹp diễm lệ, thanh tao thoát tục khó ai bì kịp.