Dương Mịch lộ rõ quá khứ từng đụng chạm dao kéo chỉ vì loạt ảnh cũ này bị "khui" lại

Là nữ hoàng rating nổi tiếng suốt chục năm trong làng giải trí Hoa ngữ, độ phủ sóng của Dương Mịch cho đến nay vẫn khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ. Tuy vậy, con đường đến với danh vọng của tiểu hoa đán xinh đẹp cũng kéo theo không ít thị phi. Và một trong những tranh cãi lớn nhất của vợ cũ Lưu Khải Uy chính là nghi vấn "phẫu thuật thẩm mỹ".

Mới đây 1 tài khoản blogger đã chia sẻ loạt ảnh cũ của Dương Mịch trong 1 bộ phim truyền hình đóng cùng đàn chị Tôn Lệ. Rất nhiều netizen đã phải "ngã ngửa" khi nhìn thấy nhan sắc của nữ diễn viên họ Dương thời kỳ này. Gương mặt vuông, góc cạnh khác hoàn toàn với đường nét V-line bây giờ của Dương Mịch đã trở thành bằng chứng cho thấy người đẹp có trải qua "dao kéo".

Trong 1 tấm hình khác, nhan sắc của Dương Mịch có phần thanh thoát hơn, tuy nhiên gương mặt vẫn khá vuông, không hề thon gọn như bây giờ.

Một số hình ảnh cũ của Dương Mịch cũng được cư dân mạng đào lại. Thời điểm năm 2004, khi mới tham gia phim Thần điêu đại hiệp, cô để lộ khuyết điểm là quai hàm bạnh to kém duyên dáng.

Để giải đáp điều này, trong một buổi phỏng vấn trước đây, Dương Mịch thẳng thắn phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ hay gọt hàm để mặt nhỏ lại. Thay vào đó, cô cho biết bản thân đã nhổ 4 chiếc răng hàm, sau đó gương mặt tự nhiên nhỏ đi và thon gọn lại.

Tuy nhiên, câu trả lời của Dương Mịch dường như vẫn chưa đủ sức thuyết phục được một số dân mạng. Thậm chí, một nữ blogger nổi tiếng chuyên phân tích gương mặt đã đăng một đoạn video thẳng thắn bày tỏ thái độ không tin lời giải thích "nhổ răng làm nhỏ mặt" của nữ diễn viên.

Vì sự chênh lệch giữa gương mặt của Dương Mịch trước và sau khi nổi tiếng nên nhiều cư dân mạng cũng đặt nghi vấn Dương Mịch đã phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí có cư dân mạng còn đồn đoán rằng Dương Mịch đã gọt xương hàm để có gương mặt đẹp như hiện tại.

Giờ đây, nét đẹp của nàng "Bạch Thiển" đã đạt đến cảnh giới hoàn hảo. Không còn khuyết điểm mặt vuông như trước, Dương Mịch hiện tại sở hữu gương mặt gọn gàng, thanh thoát, visual đẹp không tì vết cùng thần thái xuất sắc.

Bất chấp những điều kể trên, nhiều fan vẫn tin rằng Dương Mịch đẹp tự nhiên mà chẳng hề dao kéo. Dẫu sao, cô nàng cũng là tượng đài về nhan sắc và được ví như một trong những "mỹ nhân không tuổi" của làng giải trí Hoa ngữ.