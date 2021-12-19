Những mỹ nhân Hoa ngữ đọ nụ cười khi 'hóa hắc': Triệu Lệ Dĩnh 'sói đội lốt cừu', Dương Mịch ma mị đến trùm cuối 'lạnh sống lưng'

Sao quốc tế 19/12/2021 10:15

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào nhưng các mỹ nhân như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lý Thấm, Angela Baby lại có lúc khiến người xem rùng mình với nụ cười mờ ám và bí ẩn.

Triệu Lệ Dĩnh

Nữ diễn viên đảm nhận vai chính Thẩm Vũ trong bộ phim "Ai là hung thủ" đang được phát sóng gần đây. Ngay từ những tập đầu của phim, Triệu Lệ Dĩnh mang đến một hình tượng một bác sĩ tâm lý với vẻ ngoài xinh đẹp, hiền lành và rất tận tâm với công việc. Song, đến đêm xuống, Thẩm Vũ lại trở thành một con người khác hoàn toàn có nhiều bí ẩn xung quanh.

trieu le dinh

Nữ diễn viên mang đến cho khán giả một cảm giác nửa chính, nửa tà, không biết nhân vật Thẩm Vũ này nằm ở phe chính diện hay phản diện bởi ánh mắt thâm sâu khó lường nhưng nụ cười vẫn vô cùng ngọt ngào. Nhiều cư dân mạng đã dành lời khen cho vai diễn này, nụ cười quỷ dị của Triệu Lệ Dĩnh trong nhân vật phản diện khiến khán giả "rùng mình" khi xem phim.

Angela Baby

'Lột xác" khỏi những hình ảnh sang chảnh, Angela Baby cũng từng khiến khán giả ám ảnh với nụ cười quỷ dị khi xuất hiện sống dậy sau phân cảnh bật nắp quan tài và ngồi dậy.

Angela Baby

Trong bộ phim "Ma thổi đền", khán giả được một phen ngạc nhiên về tạo hình và diễn xuất đầy đáng sợ của Angela Baby. Trước đó,nữ diễn viên luôn được khán giả biết đến với những vai diễn có nét nữ tính đặc trưng, thì nay tạo hình quân phục kiểu thập niên 60 lại gây được ấn tượng khá lớn cho họ.

Dương Mịch

Dương Mịch cũng gây ấn tượng khi hóa thân vào vai phản diện trong phim "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa". Ngoài hình tượng tiên tử của Bạch Thiển thì khán giả được màn chứng kiến một tính cách khác của Dương Mịch khi hóa "Huyền Nữ" với nụ cười ma mị thế này.

duong mich

Trong phim, cô đóng vai Bạch Thiển và có mối tình đau đớn, trải qua nhiều khổ ải thăng trầm với Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình). Khi phát sóng lần đầu vào năm 2017, phim"Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" đã tạo thành "trận cuồng phong", giúp Dương Mịch khẳng định vị trí Tiểu Hoa Đán hàng đầu ở làng giải trí Hoa ngữ.

Lý Thấm

Lý Thấm luôn được đánh giá cao về diễn xuất nên khi diễn phân cảnh nở nụ cười đáng sợ khi bị hắc hóa trong "Sở Kiều truyện". Nữ diễn viên "hoá thân" thành công chúa Nguyên Thuần. Đây là một vai diễn bi kịch, nhân vật từ một nàng công chúa hoạt bát, dễ thương trở nên độc ác, bụng dạ đen tối.

ly tham

Có thể nói, nhân vật của Lý Thấm đã trải qua nhiều bi thương nhất. Nguyên Thuần công chúa bị người yêu phản bội, bỏ rơi. Bản thân thì bị phiến quân làm nhục, tận mắt chứng kiến những người yêu thương mình phải ra đi mãi mãi. Một vai diễn "nặng kí" như vậy nhưng đã được Lý Thấm diễn xuất đầy xuất thần.

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