So kè khí chất, Triệu Lệ Dĩnh bị cho là 'lép vế' và quê mùa trước mỹ nhân này

Mới đây, một bài viết trên trang Sohu đã bàn về nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh và đàn chị cùng ngành qua một bức ảnh chụp chung.

Vào ngày 15/12, trang Sohu đã đăng tải bài viết thảo luận về nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh và "đàn chị" Lương Vĩnh Kỳ qua một bức ảnh chụp chung. Đáng chú ý, cư dân mạng xứ Trung đều cho rằng Triệu Lệ Dĩnh dù nổi bật nhưng vẫn kém cạnh so với diễn họ Lương. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh mới 30 tuổi mặc một chiếc đầm trắng điểm hoa xanh nhẹ nhàng, dịu dàng thân thiết ôm lấy mỹ nhân "Hoa Thiên Cốt".

Bước sang tuổi 40, Lương Vịnh Kỳ mặc một chiếc đầm đen bó sát kín đáo cùng mái tóc ngắn cá tính, phong thái tao nhã, kiêu sa. Tuy cả hai đều có nhan sắc thuộc hàng "cực phẩm" nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại bị "mất điểm" vì khí chất kém nổi bật và phong cách thời trang có chút quê mùa so với đàn chị.

Triệu Lệ Dĩnh thân thiết bên đàn chị Lương Vịnh Kỳ - Ảnh: Internet

Vốn xuất thân là một cô gái nông thôn, gia đình của Triệu Lệ Dĩnh chỉ thuộc tầng lớp bình dân. Thậm chí, nữ diễn viên còn không vào được đại học, chỉ dừng ở trung học bởi vì hoàn cảnh khó khăn. Không theo học đến cùng, vợ cũ của Phùng Thiệu Phong chỉ đi làm thuê cho đến khi may mắn tham gia một cuộc thi tài năng và được đạo diễn đình đám Phùng Tiểu Cương dìu dắt vào nghề.

Triệu Lệ Dĩnh vốn là gái nông thôn chính hiệu - Ảnh: Internet

Lương Vịnh Kỳ là một trong những diva có tiếng ở Hong Kong - Ảnh minh họa: Internet

Trái ngược với Triệu Lệ Dĩnh, Lương Vịnh Kỳ có xuất thân may mắn hơn và từ nhỏ đã được tham gia học tập, định hướng theo con đường nghệ thuật. Nữ ca sĩ còn là một trong những diva có tiếng ở Hong Kong. Có lẽ cũng chính vì vậy, thần thái khó sánh bằng của nàng diva đình đám xứ Cảng Thơm cũng được tạo nên từ đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-ke-khi-chat-trieu-le-dinh-bi-cho-la-lep-ve-va-que-mua-truoc-my-nhan-nay-441932.html