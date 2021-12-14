Triệu Lệ Dĩnh gây 'choáng váng' với màn khoe cơ bắp 'cuồn cuộn', nhưng vẫn bị 'ném đá' vì thiếu tinh tế ở điều này

Vốn là một trong những nữ diễn viên sở hữu dáng vóc mảnh mai, vẻ ngoài nữ tính dịu dàng, Triệu Lệ Dĩnh đã "gây sốc" với khoảnh khắc cô tập luyện thể thao tại phòng gym.

Triệu Lệ Dĩnh luôn được người hâm mộ yêu mến nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng cùng vóc dáng thanh mảnh, thon thả. Vì vậy, nữ diễn viên đã "gây choáng" sau khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô tập luyện thể thao tại phòng gym lên trang cá nhân. Thân hình không mỡ thừa của nữ minh tinh cùng những múi cơ săn chắc ở vai và cánh tay khiến ai nấy không khỏi rời mắt.

Triệu Lệ Dĩnh vốn được biết đến với thân hình mảnh mai, gương mặt khả ái - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đoạn clip dài 13 giây ghi lại cảnh tập thể dục của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ bị tố ăn mặc hở hang mà còn bị đặt nghi vấn cố tình khoe thân và hớ hênh. Dù chỉ vỏn vẹn 13s nhưng clip nhanh chóng đạt 1 triệu lượt xem và hơn 1.700 bình luận. Có thể thấy trong video, nữ diễn viên mặc áo 3 lỗ, buộc tóc đuôi ngựa trông khá "mát mẻ". Chiếc áo tập đã khoe trọn các đường cong của người đẹp.

Đoan clip thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ minh tinh gây bất ngờ khi khoe thành quả luyện tập gym của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, cư dân mạng tập trung vào bàn tán liệu Triệu Lệ Dĩnh có cố tình khoe thân hay không. Bên cạnh những ý kiến cho rằng người đẹp đang ăn mặc mát mẻ để thu hút sự chú ý thì cũng có người coi đây là điều bình thường và đang suy diễn quá đà. Đồng thời, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với việc Triệu Lệ Dĩnh quản lý cơ thể, chăm chỉ luyện tập.

Trong quá khứ, cô hiếm khi chia sẻ hình ảnh đời tư trên trang cá nhân nên việc đăng tải hình ảnh miệt mài trong phòng gym khiến "bà mẹ một con" càng gây chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-gay-choang-vang-voi-man-khoe-co-bap-cuon-cuon-nhung-van-bi-nem-da-vi-thieu-tinh-te-o-dieu-nay-441452.html