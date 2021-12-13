Vài phút lộng lẫy trên thảm đỏ, nhiều sao Hoa ngữ nhận 'kết đắng': Triệu Lệ Dĩnh 'rơi lệ', thậm chí có người đẹp gãy xương phải nhập viện

Sao quốc tế 13/12/2021 10:26

Các sao nữ Cbiz đã từng phải hi sinh rất nhiều để xuất hiện xinh đẹp, lộng lẫy trên thảm đỏ khiến người ham mộ vô cùng xót xa.

Trương Manh

Tại sự kiện Đêm hội Weibo 2021, Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2004 kiêm diễn viên Trương Manh đã mặc một chiếc đầm màu xanh lá cây kết hợp với áo nịt bụng. Chiếc váy áo nịt bụng với phần eo bó sát khiến nữ diễn viên Trương Manh bị đau xương sườn và phải nhập viện. Sau đó, nữ diễn viên giải thích rằng cô đã đến Bệnh viện Thượng Hải vì "cảm thấy cực kỳ đau ở phần xương sườn" do chiếc váy diện khi tham dự sự kiện.

Ngoài ra, theo như Trương Manh tiết lộ thêm thì cô đã bị gãy xương sau khi cố nhét người vào bộ váy nhỏ hơn số đo thật của mình. Dù đau đớn đến mức gãy xương nhưng Trương Manh vẫn cố gắng kiên trì chịu đau đớn để hoàn thành xong sự kiện thì mới đến bệnh viện.

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Chiếc váy khiến Trương Manh nhập viện ngay sau sự kiện - Ảnh: Internet

 

 

Vào thời điểm đó, những bức ảnh và video lan truyền trên Weibo khiến nữ diễn viên trông vô cùng mảnh mai. Đồng thời, bộ váy nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ khi Trương Manh bước lên thảm đỏ. Vào thời điểm đó, những bức ảnh và video lan truyền trên Weibo khiến nữ diễn viên trông vô cùng mảnh mai. Đồng thời, bộ váy nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ khi Trương Manh bước lên thảm đỏ. 

Triệu Lệ Dĩnh

"Thần tiên tỷ tỷ" đã từng lên top tìm kiếm với khoảnh khắc rớm lệ vì quá lạnh khi tham dự sự kiện. Cụ thể, nữ diễn viên đã bật khóc ngay trước mắt cánh phóng viên. 

 

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Nữ diên viên bất ngờ 'rơi lệ' vì quá lạnh - Ảnh: Internet

Toàn phận nữ nhân chân yếu tay mềm, một bộ đầm dạ hội mỏng "như lá lúa" sao có thể bảo vệ được trước cái lạnh của thời tiết. Toàn phận nữ nhân chân yếu tay mềm, một bộ đầm dạ hội mỏng "như lá lúa" sao có thể bảo vệ được trước cái lạnh của thời tiết. 

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Khoảnh khắc này được nhiều người tìm kiếm ngay sau đó - Ảnh: Internet
Triệu Hàn Anh Tử 

Tại một lễ trao giải năm 2018, nữ diễn viên Triệu Hàn Anh Tử từng gặp nguy hiểm khi ngất xỉu giữa thảm đỏ vì không chịu được lạnh. Cái lạnh tái tê khiến cơ thể cô mất nhiệt, sắc mặt nhợt nhạt đáng lo ngại. Tuy nhiên, người hâm mộ đã thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng người đẹp đã bình an vô sự.

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Triệu Hàn Anh Tử ngất xỉu ngay tại thảm đỏ - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ, lịch trình bận rộn và việc phải ăn mặc mỏng manh giữa trời đông giá rét để khiến nữ diễn viên không chịu nổi và phải nhập viện cấp cứu.Theo chia sẻ, lịch trình bận rộn và việc phải ăn mặc mỏng manh giữa trời đông giá rét để khiến nữ diễn viên không chịu nổi và phải nhập viện cấp cứu.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ

Ngay cả hai sao nam diễn viên đình đám diện nguyên cây vest kín cũng không chịu nổi cái lạnh của thời tiết. Cả hai liên tục hít mũi, nói không lên lời vì cái lạnh căm căm của mùa đông.

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Đến ngay cả sao nam cũng không thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt - Ảnh: Internet

Ở giới giải trí, thời tiết hẳn không nằm trong quy tắc ăn mặc, nhất là khi các ngôi sao dự thảm đỏ. Để khoe dáng vóc, các sao nữ buộc phải mặc kiệm vải bất chấp cái rét như dao lam cứa vào mạch máu. Chính vì vậy, người hâm mộ đã nhiều lần phải chứng kiến dàn mỹ nhân thay phiên nhau 'phát khóc' trước thời tiết.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ phim hoa ngữ

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