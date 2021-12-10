Qua ống kính của loạt 'hung thần', nhan sắc Cúc Tịnh Y có 'thần thánh' như được tung hô?

Sao quốc tế 10/12/2021 16:10

Chỉ vì danh xưng "Mỹ nhân 4000 năm", Cúc Tịnh Y trở thành mỹ nhân gây tranh cãi của làng giải trí xứ Trung.

Bộ phim "Mộ Nam Chi" hiện đang là chủ đề được bàn luận xôn xao nhất trên mạng xã hội trong năm qua. Mặc dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều, song tạo hình nhân vật quận chúa Khương Bảo Ninh của Cúc Tịnh Y đã nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm của khán giả.

Nhan sắc của nữ diễn viên là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc kém cạnh so với rất nhiều ngôi sao vốn có vẻ đẹp trời ban như Địch Lệ Nhiệt Ba, Phạm Băng Băng,... Song, ai nấy đều không thể phủ nhận 1 điều rằng cô nàng đã trở thành hình mẫu nhan sắc lý tưởng mà nhiều cô nàng theo đuổi.

cuc tinh yQua ống kính của loạt 'hung thần', nhan sắc Cúc Tịnh Y có 'thần thánh' như được tung hô? - Ảnh 2Qua ống kính của loạt 'hung thần', nhan sắc Cúc Tịnh Y có 'thần thánh' như được tung hô? - Ảnh 3
Tạo hình nhân vật quận chúa Khương Bảo Ninh của Cúc Tịnh Y nhận được nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet

Mới đây, 1 blogger đã chia sẻ loạt hình ảnh do "team qua đường", Getty Images và VCG (trung tâm cung cấp hình ảnh của các sự kiện tại Trung Quốc) chụp Cúc Tịnh Y. Người hâm mộ xứ Trung có thêm dịp trầm trồ, thán phục trước nhan sắc của nữ thần đình đám Cbiz.

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Nữ diễn viên đẹp 'bất chấp' giữa loạt 'hung thần' chuyên dìm nhan sắc - Ảnh: Internet

Trong loạt bức ảnh chụp bằng cam thường, nữ diễn viên khoe góc nghiêng thanh tú, sống mũi cao, nét đẹp không có điểm gì để chê. Đồng thời, những pha tạo dáng trước ống kính của người hâm mộ, nhan sắc ngọt ngào, biểu cảm dễ thương của nàng "Mỹ nhân 4000 năm" cũng nhận được vô số lời ngợi khen và trầm trồ không ngớt.

cuc tinh y 2Qua ống kính của loạt 'hung thần', nhan sắc Cúc Tịnh Y có 'thần thánh' như được tung hô? - Ảnh 6Qua ống kính của loạt 'hung thần', nhan sắc Cúc Tịnh Y có 'thần thánh' như được tung hô? - Ảnh 7
Nhan sắc trong loạt ảnh không qua chỉnh sửa của 'Mỹ nhân 4000 năm' - Ảnh: Internet

Dù hứng chịu nhiều ý kiến trái chiều, nhưng Cúc Tịnh Y vẫn được đánh giá là ngôi sao 9X sở hữu nhan sắc xinh đẹp và toả sán bất cứ đâu khiến bao người mơ ước. Có thể thấy, mỹ nhân "Hiên Viên Kiếm" vẫn "đốn gục" tim fan nhờ sở hữu nét đẹp tươi tắn, dễ thương mà chẳng cần makeup dày cộp hay app chỉnh ảnh ảo diệu.

Bên cạnh đó, hình ảnh kiều diễm, được đầu tư chau chuốt, tỉ mỉ của nữ diễn viên tại các sự kiện chính là những lý do khiến Cúc Tịnh Y ngày càng cuốn hút và được nhiều người "để mắt" tới.

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