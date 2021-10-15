Phát hoảng với dàn sao Hoa ngữ từng 'gầy trơ xương': Nhiệt Ba, Trịnh Sảng chưa là gì với người này

Xuất thân là người nổi tiếng, các mỹ nhân Hoa ngữ thường luôn chú trọng về sức khoẻ , giữ gìn dáng vóc... Đặc biệt, các sao phải biết cách kiểm soát cân nặng của mình. Nhưng không phải cứ giảm cân đến mức "gầy trơ xương" thì mới là đẹp, không ít sao nữ Cbiz trở nên kém sắc, thiếu sức sống như "cò hương". Điển hình như là Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Trịnh Sảng, Angle Baby... đều từng "gây choáng" vì dáng vóc gầy gò, những bộ trang phục mà các người đẹp trưng diện cũng trở nên kém xinh với khuyết điểm lớn này. Đồng thời, công chúng thường bày tỏ có người đẹp nhờ tăng cân mà trở nên nuột nà, xinh đẹp hơn bội phần.

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh từng nhiều lần nhận về ý kiến không mấy tích về ngoại hình "da bọc xương" của mình. Cô nàng khá nhiều lần lộ rõ nét mặt thiếu sức sóng, trở nên kém sắc, khuyết điểm trên cơ thể lộ rõ vì lựa chọn trang phục thiếu tinh tế. Vậy nên, điều này đã tố cáo thân hình gầy sọc của người đẹp, ngầm cảnh báo cô nên thay đổi chế độ ăn để lấy lại dáng vóc cân đối như xưa.

Dương Mịch

"Mỹ nhân vạn người mê" từng được yêu thích một thời cũng từng vướng phải nhiều lời bàn tán vì có ngoại hình gầy gò, trơ xương của mình. Trong một sự kiện, cô nàng đã để lộ đôi chân dài miên man của cô nàng từng khiến dân tình xót xa và lo lắng vì quá khẳng khiu. Đồng thời, cân nặng khiêm tốn đôi khi cũng đẩy Dương Mịch vào thế khó khi vô tình làm bộ trang phục xấu đi.

Trịnh Sảng

Nữ diễn viên từng có thời gian bị chê gầy gò, ốm yếu và kém tươi tắn. Được biết, người đẹp đã có giai đoạn ép cân điên cuồng khiến ngoại hình gầy gò, xuống sắc trầm trọng. Nếu như thân hình cô đầy đặn hơn chút thì sẽ tôn lên nét năng động, cá tính khỏe mạnh của bộ trang phục. Mặc dù, cô nàng thường diện những "bộ cánh" hàng hiệu, song vẫn không thể thu hút người nhìn bởi thân hình "mỏng như lá lúa".

Địch Lệ Nhiệt Ba

Người đẹp cũng từng bị công chúng đánh giá là thân hình "cò hương" thiếu sức sống. Nhiều người hâm mộ cho rằng cô nàng thường bận rộn với lịch trình dày đặc, làm việc nhiều mà bị xuống ký, dẫn tới tình trạng "gầy trơ xương'. Tuy rằng gương mặt người đẹp vẫn bầu bĩnh nhưng thân hình được ngày càng mỏng manh. Qua những bộ trang phục hở vai, hở lưng, cô nàng đã để lộ nhiều khuyết điểm.

Đường Yên

Nữ minh tinh Hoa ngữ từng liên tục xuất hiện với hình ảnh gầy tong teo, gầy guộc khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về sức khoẻ của cô nàng. Mặc dù sở hữu chiều cao ấn tượng nhưng cân nặng chưa bao giờ vượt mức 45kg. Nhiều người nói rằng nữ diễn viên giống như đang "bơi" trong trang phục thay vì toát lên khí chất và nét đẹp của chiếc đầm.

Châu Đông Vũ

Nữ diễn viên không ít lần cô thường xuyên để lộ thân hình gầy guộc đáng báo động. Theo như phán đoán của người hâm mộ, vì đảm nhận quá nhiều vai diễn trong thời gian gần đây nên người đẹp ngày càng ốm, thậm chí "lồi cả xương". Đồng thời, người đẹp cũng nằm trong "Top sao mặc xấu" vì thân hình gầy gò.

Đôi khi, cô nàng bị đánh giá gu ăn mặc có vấn đề khi không biết lựa chọn trang phục phù hợp với thân hình.