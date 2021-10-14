Một chi tiết nhỏ cho thấy dù không đóng phim nhưng Hoắc Kiến Hoa vẫn có cuộc sống giàu sang ít ai sánh kịp

Dù không đóng phim vài năm nay, nam tài tử Hoắc Kiến Hoa vẫn khiến nhiều người nể phục bởi khối tài sản khủng của mình.

Hoắc Kiến Hoa vốn là một nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, vậy nhưng vài năm trở lại đây, ông xã Lâm Tâm Như dường như không còn xuất hiện trong các dự án phim ảnh mới nữa. Điều này khiến fan hâm mộ vô cùng nhớ nhung.

Dù vài năm không đóng phim nhưng Hoắc Kiến Hoa vẫn có cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ

Mặc dù không còn xuất hiện thường xuyên trong các bộ phim vậy nhưng cuộc sống của vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa luôn trở thành chủ đề được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Cặp đôi nổi tiếng xứ Đài thường vướng phải tin đồn hôn nhân trục trặc, vượt qua tất cả, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn hạnh phúc bên nhau.

Vì sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa không phát triển như trước, nhiều fan hâm mộ của nam tài tử họ Hoắc đã đổ lỗi cho Lâm Tâm Như. Có nguồn tin cho hay, không nhận được lời mời đóng phim, Hoắc Kiến Hoa hiện đang ăn bám vợ. Vậy nhưng mới đây một chi tiết nhỏ đã khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ.

Những hình ảnh của Hoắc Kiến Hoa được truyền thông Hong Kong đăng tải

Mới đây, truyền thông Hong Kong đã đăng tải một vài hình ảnh Hoắc Kiến Hoa lái một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn trên đường phố Đài Bắc. Được biết chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của Hoắc Kiến Hoa hiện nay có giá 42 triệu Đài tệ (tương đương khoảng 34 tỷ đồng).

Hoắc Kiến Hoa sở hữu rất nhiều xe hơi đắt tiền

Ngoài chiếc siêu xe này, ông xã Lâm Tâm Như còn sở hữu nhiều xe hơi đắt tiền khác, đặc biệt đây đều là tài sản của Hoắc Kiến Hoa. Cho dù một thời gian dài không tham gia đóng phim nhưng cuộc sống của nam tài tử họ Hoắc vẫn sang chảnh và hoàn toàn khác với những tin đồn ác ý lan truyền trên mạng xã hội.

Fan hâm mộ sốc với nhan sắc xuống cấp của nữ diễn viên Lâm Tâm Như Tham gia một sự kiện mới đây tại Đài Loan, nữ diễn viên Lâm Tâm Như gây chú ý với gương mặt có nhiều nếp nhăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-chi-tiet-nho-cho-thay-du-khong-dong-phim-nhung-hoac-kien-hoa-van-co-cuoc-song-giau-sang-it-ai-sanh-kip-430888.html