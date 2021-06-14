Lộ dung nhan người vợ được Tô Hữu Bằng giấu kín suốt 10 năm, nhan sắc thanh thuần không thua kém Lâm Tâm Như

Ngày 13/6, truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin và hình ảnh về người phụ nữ bí mật phía sau Tô Hữu Bằng. Nguồn tin này cho hay, Ngũ A Ca đã bí mật kết hôn từ 10 năm nay, cô gái được anh giấu kín đó chính là người quản lý của anh.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng Tô Hữu Bằng luôn yêu thầm Triệu Vy suốt những năm qua

Từ trước đến nay, Tô Hữu Bằng chưa hề công khai một nửa của mình, có nhiều tin đồn cho rằng nam diễn viên nổi tiếng vẫn luôn yêu thầm Triệu Vy. Vậy nhưng, Tô Hữu Bằng sớm đã kết hôn từ 10 năm trước. Nguồn tin này cho hay, vợ của Tô Hữu Bằng tên là Amy, nhan sắc không hề thua kém Lâm Tâm Như và Triệu Vy. Không những xinh đẹp, Amy còn được biết đến là tiểu thư con nhà giàu nổi tiếng.