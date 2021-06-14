Lộ dung nhan người vợ được Tô Hữu Bằng giấu kín suốt 10 năm, nhan sắc thanh thuần không thua kém Lâm Tâm Như

Mới đây truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin, Ngũ A Ca Tô Hữu Bằng đã bí mật kết hôn 10 năm nay, người phụ nữ bí mật này chính là người quản lý của anh.
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Ngày 13/6, truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin và hình ảnh về người phụ nữ bí mật phía sau Tô Hữu Bằng. Nguồn tin này cho hay, Ngũ A Ca đã bí mật kết hôn từ 10 năm nay, cô gái được anh giấu kín đó chính là người quản lý của anh.
Từ trước đến nay, Tô Hữu Bằng chưa hề công khai một nửa của mình, có nhiều tin đồn cho rằng nam diễn viên nổi tiếng vẫn luôn yêu thầm Triệu Vy. Vậy nhưng, Tô Hữu Bằng sớm đã kết hôn từ 10 năm trước. Nguồn tin này cho hay, vợ của Tô Hữu Bằng tên là Amy, nhan sắc không hề thua kém Lâm Tâm Như và Triệu Vy. Không những xinh đẹp, Amy còn được biết đến là tiểu thư con nhà giàu nổi tiếng.
Truyền thông Hong Kong cho biết, Tô Hữu Bằng và Amy quen nhau qua công việc, sau đó hai người nảy sinh tình cảm. Nhưng vì Tô Hữu Bằng muốn bảo vệ Amy nên đã không công khai mối quan hệ. Vậy nhưng Triệu Vy và Lâm Tâm Như đều biết đến mối quan hệ của hai người. Lâm Tâm Như còn gọi Amy là chị dâu.
Không những vậy, truyền thông Hong Kong còn đăng hình Tô Hữu Bằng và Amy chụp chung nhiều năm trước. Nhan sắc của người phụ nữ được Tô Hữu Bằng giấu kín vô cùng xinh đẹp, không thua kém bất kỳ mỹ nhân Cbiz nào.
Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, nhiều người tinh mắt đã phát hiện những tấm hình này được đăng vào năm 2007. Truyền thông Hong Kong cũng chỉ ra rằng, Tô Hữu Bằng từng tiết lộ anh có bạn gái không hoạt động trong giới giải trí, người này có lẽ chính là Amy. Vậy nhưng cũng có nguồn tin cho hay, cả Tô Hữu Bằng và Amy từng lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò.