Lâm Tâm Như ‘dở khóc dở cười’ khi bạn bè và con gái hối thúc sinh con thứ hai

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như chỉ biết cười ra nước mắt khi bạn bè và con gái Cá Heo Nhỏ liên tục hối thúc sinh con thứ hai.
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ cập nhật trạng thái mới. Bà xã Hoắc Kiến Hoa đưa con đến lớp rất sớm sau đó tự mình cũng đi học. Không ngờ rằng động thái mới của Lâm Tâm Như lại là nguyên nhân khiến bạn bè cô vào bình luận hối thúc mỹ nhân họ Lâm sinh tiếp con thứ hai.
Trần Mỹ Phượng – bạn của Lâm Tâm Như nói rằng bà xã Hoắc Kiến Hoa không những phù hợp làm mẹ mà còn rất hợp để mang thai, bởi vì Lâm Tâm Như mang thai không bị “phát tướng” như nhiều phụ nữ khác. Lam Tâm Mi – một người bạn khác của Lâm Tâm Như cũng đồng tình với ý kiến của Trần Mỹ Phượng: “Tâm Như, sinh thêm một đứa nữa đi!”. Đứng trước sự nhiệt tình của những người bạn, Lâm Tâm Như chỉ biết để biểu tượng cười ra nước mắt.
Đầu năm 2021, khi Lâm Tâm Như tham gia một sự kiện đã từng chia sẻ đến việc sinh con thứ hai. Khi đó, Lâm Tâm Như cho biết rằng bản thân sinh con khi đã lớn tuổi, giữa cô và con gái có khoảng cách thế hệ. Thấy con gái cô đơn cô đã suy nghĩ muốn sinh thêm một đứa nữa để hai con có thể làm bạn với nhau.
Con gái Cá Heo Nhỏ cũng thường xuyên thúc giục Lâm Tâm Như sinh thêm em cho mình. Bà xã Hoắc Kiến Hoa cho biết, ở nhà mỗi ngày con gái đều nói: “Con rất muốn có em” hoặc “con muốn có em thật” khiến Lâm Tâm Như dở khóc dở cười. Hy vọng rằng với sự thúc giục của bạn bè và Cá Heo Nhỏ, sắp tới đây gia đình Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sẽ có thêm thành viên mới.