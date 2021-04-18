Lâm Tâm Như ‘dở khóc dở cười’ khi bạn bè và con gái hối thúc sinh con thứ hai

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ cập nhật trạng thái mới. Bà xã Hoắc Kiến Hoa đưa con đến lớp rất sớm sau đó tự mình cũng đi học. Không ngờ rằng động thái mới của Lâm Tâm Như lại là nguyên nhân khiến bạn bè cô vào bình luận hối thúc mỹ nhân họ Lâm sinh tiếp con thứ hai.

Những động thái mới nhất trên trang cá nhân của Lâm Tâm Như lại là nguyên nhân khiến nhiều bạn bè hối thúc cô sinh con

Trần Mỹ Phượng – bạn của Lâm Tâm Như nói rằng bà xã Hoắc Kiến Hoa không những phù hợp làm mẹ mà còn rất hợp để mang thai, bởi vì Lâm Tâm Như mang thai không bị “phát tướng” như nhiều phụ nữ khác. Lam Tâm Mi – một người bạn khác của Lâm Tâm Như cũng đồng tình với ý kiến của Trần Mỹ Phượng: “Tâm Như, sinh thêm một đứa nữa đi!”. Đứng trước sự nhiệt tình của những người bạn, Lâm Tâm Như chỉ biết để biểu tượng cười ra nước mắt.