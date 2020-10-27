Lâm Tâm Như xuất hiện ủ rũ giữa tâm bão hôn nhân rạn nứt

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như lần đầu xuất hiện trước truyền thông sau khi bị Hoắc Kiến Hoa bỏ rơi giữa đường.
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Vài ngày trước, truyền thông Đài Loan đăng tải những hình ảnh cãi vã của vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như khiến fan hâm mộ cặp đôi nổi tiếng vô cùng lo lắng cho hôn nhân của thần tượng. Không chỉ vậy, sau đó netizen còn phát hiện Lâm Tâm Như đã xóa hình ảnh hai vợ chồng chụp chung trên trang cá nhân vài ngày trước đó. Điều này chứng tỏ hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng thực sự gặp vấn đề.
Sau đó phía Lâm Tâm Như đã có hành động trấn an người hâm mộ khi người quản lý của cô lên tiếng: “Không có chuyện gì đâu, mọi người không nên liên tưởng quá nhiều”. Vậy nhưng hình ảnh người đẹp họ Lâm bị ông xã bỏ rơi giữa đường, khóc thút thít dưới mưa chẳng thể khiến fan yên lòng. Không ít người cho rằng có lẽ hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng thực sự trục trặc chỉ có điều Lâm Tâm Như không muốn chia sẻ mà thôi.
Những động thái mới nhất của vợ chồng Lâm Tâm Như được cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt chú ý. Mới đây, Lâm Tâm Như vừa xuất hiện trong một buổi bán hàng online. Đây là lần đầu tiên “nàng Hạ Tử Vy” xuất hiện trước công chúng sau khi bất hòa với Hoắc Kiến Hoa. Dù rất cố gắng thể hiện nhưng nhiều người nhận xét trông Lâm Tâm Như khá tâm trạng và có phần ủ rũ khi tham gia sự kiện này.
Ngoài những tin đồn ác ý, những động thái mới từ phía Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa càng khiến fan hâm mộ lo lắng cho hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng.