Vợ chồng cãi vã, Hoắc Kiến Hoa bỏ mặc Lâm Tâm Như khóc giữa trời mưa

Những hình ảnh được truyền thông Đài Loan đăng tải khiến fan hâm mộ của vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như vô cùng lo lắng.

Vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn được đánh giá là một trong những cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Tình cảm cặp đôi dành cho nhau luôn được người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ. Vậy nhưng mới đây truyền thông Đài Loan đưa tin vợ chồng Hoắc Kiến Hoa cãi vã giữa đường khiến fan hâm mộ cặp đôi vô cùng lo lắng. Vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như vẫn luôn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ về tình cảm dành cho nhau Ngày 21/10 vợ chồng Lâm Tâm Như “trốn” con hẹn hò và bị phóng viên bắt gặp. Điều đáng nói là cặp đôi nổi tiếng bất ngờ cãi vã và đã bị chụp lại. Truyền thông Đài Loan cho biết, vốn dĩ vợ chồng Hoắc Kiến Hoa đang vui vẻ đi dạo cùng nhau. Nam tài tử họ Hoắc kéo tay vợ muốn an ủi nhưng Lâm Tâm Như bất ngờ lớn tiếng: “Anh làm gì vậy?”.

Vậy nhưng truyền thông Đài Loan mới đây cho hay cặp đôi nổi tiếng đã xảy ra bất hòa Sau khi cãi vã với chồng, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đứng ở ven đường khóc và không ngừng lau nước mắt. Lúc đó trời đang mưa nhưng Lâm Tâm Như cũng không tìm chỗ trú. Sau đó người đẹp họ Lâm phát hiện bị phóng viên theo dõi nên đã vào trú mưa dưới một tán cây của công viên nhưng mắt Lâm Tâm Như vẫn đỏ hoe. Vợ chồng Lâm Tâm Như vốn dĩ có một buổi hẹn hò lãng mạn Cả hai cùng nhau đi ăn uống và mua sắm Về phần Hoắc Kiến Hoa, sau khi cãi vã với Lâm Tâm Như tâm trạng của anh cũng không tốt. Hoắc Kiến Hoa một mình đi mua đồ ăn sau đó lái xe về nhà mà không đi đón bà xã.

Vậy nhưng sau khi cãi vã, Hoắc Kiến Hoa một mình đi mua đồ ăn và lái xe về nhà một mình Đứng trước những tin đồn bất hòa, Lâm Tâm Như đã trả lời truyền thông Đài Loan: “Không phải, chúng tôi chỉ thảo luận vấn đề, vì bất đồng ý kiến nên hơi lớn tiếng một chút thôi. Tôi muốn đi bộ một mình để tiêu hóa thức ăn nên ông xã lái xe về trước”. Bà xã Hoắc Kiến Hoa cũng cho biết sau đó cô tự đi taxi về nhà. Trong khi đó Lâm Tâm Như một mình đứng ở ven đường Người đẹp họ Lâm ngồi thất thần suy nghĩ việc gì đó mà không biết đang nằm trong ống kính của phóng viên Lâm Tâm Như có vẻ khá mệt mỏi và buồn bã Người đẹp liên tục lau nước mắt sau đó một mình bắt taxi về nhà Mặc dù Lâm Tâm Như đã lên tiếng phủ nhận chuyện cãi vã, vậy nhưng những hình ảnh được truyền thông Đài Loan đăng tải khiến nhiều người tin rằng cặp đôi nổi tiếng thực sự bất hòa.

Lâm Tâm Như tiết lộ nội tình lý do khiến Hoắc Kiến Hoa và tình cũ Lâm Chí Dĩnh trở thành bạn thân Lâm Chí Dĩnh là tình cũ của Lâm Tâm Như trong khi Hoắc Kiến Hoa là ông xã của người đẹp nhưng cả hai lại trở thành bạn thân.

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