Ở tuổi 44, Lâm Tâm Như ngày một ‘phát tướng’, hé lộ kế hoạch sinh con thứ hai

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như xuất hiện với thân hình mập mạp cùng làn da đen nhẻm khiến nhiều fan hâm mộ ngỡ ngàng.

Mới đây, khi tham gia một sự kiện, nữ diễn viên Lâm Tâm Như khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì thân hình ngày một tuột dốc của mình. Dù bà xã Hoắc Kiến Hoa đã cố tình mặc chiếc váy che một bên vai nhưng những ai tinh mắt đều có thể nhận ra tay của Lâm Tâm Như khá to. Không chỉ vậy đôi chân của nữ diễn viên nổi tiếng cũng khá mập mạp.

Nhiều người tinh mắt phát hiện ra rằng thời gian gần đây nữ diễn viên Lâm Tâm Như tăng cân khá nhiều

Đôi chân của bà xã Hoắc Kiến Hoa cũng không được thon gọn như trước

Làn da của Lâm Tâm Như trông tối màu hơn người đứng bên cạnh

Vừa mới xuất hiện, vóc dáng và nhan sắc của Lâm Tâm Như lại trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng

Lâm Tâm Như không còn sở hữu vóc dáng mảnh mai như ngày nào

Làn da của Lâm Tâm Như cũng tối màu hơn trước đây. Khi đứng cùng một vị khách, làn da của nữ diễn viên nổi tiếng đen hơn hẳn người bên cạnh. Nhiều người nhận xét rằng, có thể thời gian vừa qua Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa thường tham gia những buổi tiệc tùng cùng bạn bè nên tăng cân trông thấy.

Trong một tấm ảnh được chỉnh sửa kỹ càng, bà xã Hoắc Kiến Hoa vẫn vô cùng xinh đẹp

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa ngày một tăng cân

Khi được hỏi về việc sinh con thứ hai, nữ diễn viên họ Lâm không ngần ngại chia sẻ rằng thời gian tới cô sẽ tham gia một bộ phim mới. Nếu sinh con thì phải đợi quay xong bộ phim này cặp đôi mới lên kế hoạch cụ thể. Nhiều người nhận xét, có lẽ cuộc sống viên mãn và hạnh phúc bên cạnh Hoắc Kiến Hoa đã khiến Lâm Tâm Như ngày càng “phát tướng”.

Con gái 15 tuổi của Lâm Tâm Như lộ diện, Hoắc Kiến Hoa không hề hay biết? Ngoài Cá Heo Nhỏ, nữ diễn viên Lâm Tâm Như còn có một cô con gái 15 tuổi mà ít người biết đến.

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