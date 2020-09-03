Ở tuổi 44, Lâm Tâm Như ngày một ‘phát tướng’, hé lộ kế hoạch sinh con thứ hai

Sao quốc tế 03/09/2020 17:39

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như xuất hiện với thân hình mập mạp cùng làn da đen nhẻm khiến nhiều fan hâm mộ ngỡ ngàng.

Mới đây, khi tham gia một sự kiện, nữ diễn viên Lâm Tâm Như khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì thân hình ngày một tuột dốc của mình. Dù bà xã Hoắc Kiến Hoa đã cố tình mặc chiếc váy che một bên vai nhưng những ai tinh mắt đều có thể nhận ra tay của Lâm Tâm Như khá to. Không chỉ vậy đôi chân của nữ diễn viên nổi tiếng cũng khá mập mạp.

dien vien lam tam nhu 1
Nhiều người tinh mắt phát hiện ra rằng thời gian gần đây nữ diễn viên Lâm Tâm Như tăng cân khá nhiều
dien vien lam tam nhu 2
Đôi chân của bà xã Hoắc Kiến Hoa cũng không được thon gọn như trước
dien vien lam tam nhu 3
Làn da của Lâm Tâm Như trông tối màu hơn người đứng bên cạnh
dien vien lam tam nhu 4
Vừa mới xuất hiện, vóc dáng và nhan sắc của Lâm Tâm Như lại trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng
dien vien lam tam nhu 5
Lâm Tâm Như không còn sở hữu vóc dáng mảnh mai như ngày nào

Làn da của Lâm Tâm Như cũng tối màu hơn trước đây. Khi đứng cùng một vị khách, làn da của nữ diễn viên nổi tiếng đen hơn hẳn người bên cạnh. Nhiều người nhận xét rằng, có thể thời gian vừa qua Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa thường tham gia những buổi tiệc tùng cùng bạn bè nên tăng cân trông thấy.

dien vien lam tam nhu 6
Trong một tấm ảnh được chỉnh sửa kỹ càng, bà xã Hoắc Kiến Hoa vẫn vô cùng xinh đẹp
dien vien lam tam nhu 7
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa ngày một tăng cân

Khi được hỏi về việc sinh con thứ hai, nữ diễn viên họ Lâm không ngần ngại chia sẻ rằng thời gian tới cô sẽ tham gia một bộ phim mới. Nếu sinh con thì phải đợi quay xong bộ phim này cặp đôi mới lên kế hoạch cụ thể. Nhiều người nhận xét, có lẽ cuộc sống viên mãn và hạnh phúc bên cạnh Hoắc Kiến Hoa đã khiến Lâm Tâm Như ngày càng “phát tướng”.

Con gái 15 tuổi của Lâm Tâm Như lộ diện, Hoắc Kiến Hoa không hề hay biết?

Con gái 15 tuổi của Lâm Tâm Như lộ diện, Hoắc Kiến Hoa không hề hay biết?

Ngoài Cá Heo Nhỏ, nữ diễn viên Lâm Tâm Như còn có một cô con gái 15 tuổi mà ít người biết đến.

Xem thêm
Từ khóa:   bà xã Hoắc Kiến Hoa Hoắc Kiến Hoa Lâm Tâm Như

TIN LIÊN QUAN

Con gái 15 tuổi của Lâm Tâm Như lộ diện, Hoắc Kiến Hoa không hề hay biết?

Con gái 15 tuổi của Lâm Tâm Như lộ diện, Hoắc Kiến Hoa không hề hay biết?

Chỉ bằng hành động nhỏ, Lâm Tâm Như xóa tan tin đồn mang thai lần 2

Chỉ bằng hành động nhỏ, Lâm Tâm Như xóa tan tin đồn mang thai lần 2

Vừa xuất hiện, Lâm Tâm Như đã gây sốc khi khoe khối tài sản đắt giá

Vừa xuất hiện, Lâm Tâm Như đã gây sốc khi khoe khối tài sản đắt giá

Fan hâm mộ đổ gục trước nhan sắc tuổi 16 của Lâm Tâm Như

Fan hâm mộ đổ gục trước nhan sắc tuổi 16 của Lâm Tâm Như

Phóng viên uy tín hé lộ quá khứ tù tội của Tạ Đình Phong

Phóng viên uy tín hé lộ quá khứ tù tội của Tạ Đình Phong

Không quan tâm đến tin đồn mang thai, Trương Bá Chi ngầm hé lộ danh tính bố đẻ quý tử thứ ba?

Không quan tâm đến tin đồn mang thai, Trương Bá Chi ngầm hé lộ danh tính bố đẻ quý tử thứ ba?

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục