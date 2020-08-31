Không quan tâm đến tin đồn mang thai, Trương Bá Chi ngầm hé lộ danh tính bố đẻ quý tử thứ ba?

Những ngày qua, thông tin nữ diễn viên nổi tiếng Trương Bá Chi mang thai lần thứ tư bỗng dưng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Hoa ngữ. Những hình ảnh mới nhất của vợ cũ Tạ Đình Phong cho thấy vòng hai lớn bất thường của cô và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tin đồn Trương Bá Chi mang thai đứa con thứ tư càng có cơ sở.

Trương Bá Chi vướng tin đồn mang thai thứ tư khi xuất hiện với vòng hai to bất thường

Trước sự tò mò của cộng đồng mạng, Trương Bá Chi đã khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân của mình. Vậy nhưng người đẹp họ Trương lại tiếp tục khiến nhiều fan hâm mộ bất ngờ khi vô tình hé lộ danh tính người đàn ông được cho là bố đẻ của quý tử thứ ba Marcus.