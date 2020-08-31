Không quan tâm đến tin đồn mang thai, Trương Bá Chi ngầm hé lộ danh tính bố đẻ quý tử thứ ba?

Sao quốc tế 31/08/2020 06:56

Trương Bá Chi khiến nhiều người bất ngờ khi úp mở việc Tạ Đình Phong chính là bố đẻ của đứa con thứ ba.

Những ngày qua, thông tin nữ diễn viên nổi tiếng Trương Bá Chi mang thai lần thứ tư bỗng dưng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Hoa ngữ. Những hình ảnh mới nhất của vợ cũ Tạ Đình Phong cho thấy vòng hai lớn bất thường của cô và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tin đồn Trương Bá Chi mang thai đứa con thứ tư càng có cơ sở.

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Trương Bá Chi vướng tin đồn mang thai thứ tư khi xuất hiện với vòng hai to bất thường

Trước sự tò mò của cộng đồng mạng, Trương Bá Chi đã khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân của mình. Vậy nhưng người đẹp họ Trương lại tiếp tục khiến nhiều fan hâm mộ bất ngờ khi vô tình hé lộ danh tính người đàn ông được cho là bố đẻ của quý tử thứ ba Marcus.

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Đời tư của Trương Bá Chi luôn là chủ đề béo bở để truyền thông khai thác

Theo QQ, ngày 30/8 vợ cũ Tạ Đình Phong bất ngờ chia sẻ hình vẽ của quý tử thứ ba. Mặc dù mới 2 tuổi nhưng Marcus đã cho thấy năng khiếu hội họa của mình qua bức tranh này. Bức tranh của Marcus dường như là món quà sinh nhật gửi tặng đến bố mình. Đáng chú ý, ngày 29/8 chính là ngày sinh nhật của Tạ Đình Phong.

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Món quà của quý tử thứ ba nhà Trương Bá Chi được cho là gửi đến Tạ Đình Phong 

Một phóng viên hoạt động lâu năm trong ngành giải trí cho biết với kinh nghiệm 30 năm của mình, ông có thể khẳng định Tạ Đình Phong chính là bố đẻ của đứa con thứ ba nhà Trương Bá Chi. Những động thái mới đây của nữ diễn viên họ Trương giống như đang ngầm khẳng định điều này.

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Điều đáng nói là hình vẽ của Marcus được Trương Bá Chi đăng tải vào đúng dịp sinh nhật của Tạ Đình Phong
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Dù trước đây Tạ Đình Phong từng phủ nhận mình là bố của Marcus nhưng động thái mới của Trương Bá Chi lại khiến netizen dậy sóng

Mặc dù đã ly hôn khá lâu nhưng đời tư của cặp đôi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi vẫn luôn được truyền thông đặc biệt quan tâm. Cả hai nhiều lần vướng tin đồn tái hợp nhưng hiện tại những tất cả vẫn chỉ là tin đồn.

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Trong khi danh tính bố đứa con thứ ba vẫn là ẩn số, Trương Bá Chi lại vướng nghi án mang thai con thứ tư chuẩn bị đến ngày sinh.

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Từ khóa:   vợ cũ Tạ Đình Phong Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi Tạ Đình Phong

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