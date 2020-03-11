Cãi vã với tiếp viên hàng không gần một tiếng đồng hồ, Trương Bá Chi và người nhà bị đuổi khỏi máy bay

Theo truyền thông Hong Kong, những ngày gần đây nữ diễn viên Trương Bá Chi cùng 3 con trai và những người trong gia đình đến Thái Lan du lịch. Ban đầu, Trương Bá Chi dự định về Hong Kong vào ngày 9/3. Tuy nhiên, khi lên máy bay, cô bế con nhỏ nên chắn lối đi. Vì chuyện này mà vợ cũ Tạ Đình Phong và tiếp viên hàng không đã cãi vã qua lại gần một tiếng đồng hồ.

Đến khi các hành khách đi chung tỏ vẻ khó chịu vì chuyến bay bị delay thì đoàn của Trương Bá Chi đã bị nhân viên an ninh mời xuống máy bay để không làm ảnh hưởng đến người khác.