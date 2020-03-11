Cãi vã với tiếp viên hàng không gần một tiếng đồng hồ, Trương Bá Chi và người nhà bị đuổi khỏi máy bay

Khiến chuyến bay từ Thái Lan về Hong Kong bị delay gần một tiếng đồng hồ, Trương Bá Chi và người nhà bị yêu cầu rời khỏi máy bay.
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Theo truyền thông Hong Kong, những ngày gần đây nữ diễn viên Trương Bá Chi cùng 3 con trai và những người trong gia đình đến Thái Lan du lịch. Ban đầu, Trương Bá Chi dự định về Hong Kong vào ngày 9/3. Tuy nhiên, khi lên máy bay, cô bế con nhỏ nên chắn lối đi. Vì chuyện này mà vợ cũ Tạ Đình Phong và tiếp viên hàng không đã cãi vã qua lại gần một tiếng đồng hồ.
Đến khi các hành khách đi chung tỏ vẻ khó chịu vì chuyến bay bị delay thì đoàn của Trương Bá Chi đã bị nhân viên an ninh mời xuống máy bay để không làm ảnh hưởng đến người khác.
Theo Sina, một người đi cùng chuyến bay cho biết, đoàn của Trương Bá Chi là những người lên máy bay đầu tiên. Vợ cũ Tạ Đình Phong cũng không muốn chắn lối đi nhưng có lẽ vì đang bế con nên động tác có phần chậm chạp. Vì thế tiếp viên hàng không đã nhắc nhở cô hãy nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Trương Bá Chi nói điều này với em trai, cậu em có vẻ kích động.
Sau đó Trương Bá Chi và tiếp viên hàng không đã cãi vã qua lại khá lâu. Mọi người đều mong chuyến bay cất cánh nhưng Trương Bá Chi không đồng ý khi chưa giải quyết xong mọi việc. Các hành khách trên chuyến bay cảm thấy rất phiền, mọi người muốn nhóm Trương Bá Chi xuống máy bay.
Sau khi cãi vã, hồi lâu đoàn của Trương Bá Chi xuống máy bay và được nhân viên an ninh hộ tống bằng xe của sân bay.